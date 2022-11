Der deutsche Pass als Geld- und Mitbestimmungsgarantie

Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte die Einbürgerung im Turbo-Tempo: „Innenministerin will deutsche Pässe verramschen”, titelte sogar „Bild”. Ich kann mir inzwischen wirklich nicht mehr erklären, was diese Frau antreibt. Ist es totaler Realitätsverlust, oder abgrundtiefer Hass auf unser deutsches Volk? Mit allem, was in ihrer Macht steht, treibt Faeser die stetige Ersatzmigration voran und verschleudert den deutschen Pass immer ungenierter. Erst bedingungsloses Grundeinkommen für jeden, der es nach Deutschland schafft, dann bedingungslose Staatsangehörigkeit.

Jedem muss bewusst sein, dass mit dem Pass auch das uneingeschränkte Wahlrecht verbunden ist – und die einheimischen Deutschen werden auf diese Weise ganz „demokratisch”, mit atemberaubender Geschwindigkeit, abgewählt. Es wird einfach die Menge der Neu- und Erstwähler nach Belieben erweitert.

Angeheizter Kontrollverlust

„Wir haben keine große Migrationskrise“: Dieser Satz der Innenministerin bringt das längst übervolle Fass zum Überlaufen. Nicht einmal die Mainstream-Presse kann die völlig aus dem Ruder laufende Migrationspolitik der offenen Grenzen noch verheimlichen. Deutschland hat in diesem Jahr schon mehr Migranten aufgenommen als auf dem Höhepunkt der Asylkrise 2015/2016, und die Kommunen sind hoffnungslos überlastet. Doch dieser Kontrollverlust wird von der Bundesinnenministerin nicht einmal mehr anerkannt. Stattdessen wird er noch weiter angeheizt. Da werden Sonderabkommen geschlossen, staatliche Millionenzuschüsse an Schleuser verteilt (zwei Millionen Euro jährlich zahlt der deutsche Staat fortan einer privaten „Seenotrettung“-NGO im Mittelmeer), und nun soll auch noch die Einbürgerung im Eilverfahren durchgezogen werden.

Die Reform des ohnehin immer wieder liberalisierten Staatsbürgerschaftsgesetzes soll noch vor Weihnachten im Kabinett beraten werden, heißt es in einem internen Papier der SPD-Fraktion, aus dem die „Bild” zitiert. Sicher ist nur: Die AfD wird die am Ende wohl wieder die einzige Partei sein, die sich dieser schleichenden Beseitigung der Deutschen auf ihrem eigenen Staatsgebiet mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenstemmen wird.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.