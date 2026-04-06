Der deutsche Staat als Unternehmer

620 Millionen Fördergeld leitet der zum Superminister aufgestiegene Kinderbuchautor Robert Habeck in die Northvolt-Batteriefabrik. Die ist schon kurz darauf insolvent. Sie ist nicht zufällig insolvent, sondern weil die Herstellung von Massen-Investitionsgütern ohne besonderes Know-how – nicht zuletzt dank grüner Politik – in Deutschland schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Was eine Insolvenz ist und wie sie zustandekommt, hätte jeder Bäcker Herrn Habeck erklären können, aber in Deutschland erklären Menschen wie Habeck den Unternehmern, wie es läuft. Das hat System.

6 Milliarden Subventionen steuert der Bund im Rahmen des Staatsprojekts “Klimarettung” zur offensichtlichen Totgeburt „Grüner Stahl“ bei, die auf einer fiktiven Wasserstofftechnologie basiert, deren Marktreife noch nicht einmal in den Sternen steht. Die “Energiewende” wird mit massiv subventionierten Erneuerbaren, abgeschalteten und demontierten hocheffizienten Kern- und Kohlekraftwerken, unbrauchbar gemachter Gasinfrastruktur und nun auch noch der bevorstehenden Flutung eines im Krisenfall nutzbaren Kohlereviers Hambach trotz der größten Wirtschaftskrise seit 1945 konsequent durchgezogen. 500 Milliarden hat der experimentelle Umbau einer erfolgreichen Industrienation in ein linksgrünes Bullerbü den deutschen Steuerzahler bereits gekostet. Mit Hilfe der CO2-Bepreisung ist die exponentiell gesteigerte Enteignung der arbeitenden Mittelschicht auch für die nächsten Jahre gesetzlich festgeschrieben.

Auf der Resterampe vor dem Aus

9,9 Milliarden offerierte die öffentliche Hand aus dem “Klima- und Transformationsfonds” für das Intel-Werk in Magdeburg, 2,7 Milliarden für ein weiteres Chipwerk eines US-Unternehmens mit dem sinnigen Namen „Wolfspeed“ im Saarland. Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen standen in Insiderkreisen von Anfang an nicht eben unter dem Verdacht einer erfolgversprechenden Technologieführerschaft – und stehen nun wie zu erwarten auf der Resterampe vor dem Aus.

30 Milliarden gießt das Entwicklungsministerium mit der Gießkanne über Projekte aus, die sich bei nahezu jedem vorsichtigen Nachhaken als dreister Betrug entpuppen: Neben den berühmten sprichwörtlich gewordenen peruanischen Radwegen flogen CO2-sparende Deepfakes in Asien, nicht nachweisbare Aufforstungsprojekte in Südamerika, die sagenhafte Förderung des Wrestling-Wesens in Gambia (zur Stärkung der örtlichen Klimaresilienz!), Zuwendungen an die Hamas oder auch die Förderung des Schwellenlandes China in immerhin noch dreistelliger Millionenhöhe als weitere Ausgabenposten auf. Das äußerlich nur 1.200 Mitarbeiter umfassende Entwicklungsministerium steuert solche Ausgaben nicht umsonst über Schattenbehörden wie die weithin unbekannte “Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ), als deren üppig versorgter CEO der ehemalige SPD-Rekordwahlverlierer Thomas Schäfer-Gümbel amtiert. Diese streut mit 24.600 Mitarbeitern abseits öffentlicher Kontrolle ein Budget von mehr als 4 Milliarden Euro nach Gutdünken. Transparente Bilanzen der dort entfalteten Aktivitäten existieren nicht.

Erst auf Steuerkosten privatisieren, dann nochmal kaufen

Zum Zustand des feministischen Startups Bundeswehr muss man auch nicht viel erklären: Bestenfalls die übliche öffentliche Beschaffungskriminalität mit Korruption, gelöschten Daten, irren Beraterverträgen und fortgesetzten Fehlinvestitionen wäre monatlich zu aktualisieren. Derzeit gerät die ersonnene Finanzierungsvariante beim 2,7 Milliarden schweren Bundeswehr-Satelliten-System „SPOCK“ in die Schlagzeilen: Das wird vom Bund ohne Ausschreibung an einen privaten Anbieter vergeben, in dessen Besitz die entwickelten Produkte anschließend verbleiben und anschließend von der Bundeswehr ein zweites Mal gekauft werden müssen.

Aktuell gesellen sich noch – bereits ausgegebene – 2,3 Milliarden für das weitgehend dysfunktionale digitale Funksystem D-LBO hinzu. Walkie-Talkie-Gesprächsniveau ist damit schwer zu erreichen, die Bedienbarkeit der Geräte wird als katastrophal beschrieben, die Batterieleistungen reichen für den Betrieb nicht aus, geschweige denn lässt sich die Technik in vorhandene Fahrzeuge, Flugzeuge oder Schiffe einbauen. Nun wird die Rückkehr zur Analogtechnik diskutiert, was enorme Sicherheitslücken bei der Kommunikation einschließt. 2025 erklärt sich Pistorius erstmals zu den Schwierigkeiten des „20-Milliarden-Projekts“, doch man dürfte kaum falsch liegen, wenn sich das 20-Milliarden-Fass ohne Boden demnächst noch in ein weitaus größeres verwandelt. Und bei der Bundeswehr gibt es ganze Munitionsdepots voll mit solchen “Fassbomben”.

Sozialistischer Staatskonzern Deutsche Bahn

Der sozialistische Staatskonzern Deutsche Bahn weist auch 25 Jahre nach Entdeckung massiver struktureller Defizite ein Rekord-Betriebsergebnis von minus 2,3 Milliarden aus. Fast jeder zweite Zug im Fahrgastverkehr sei unpünktlich, heißt es. Der Güterverkehr wird als schwächelnd beschrieben, das Netz sei überlastet, das rollende Material unzureichend und technisch veraltet, die Reparaturen vollzögen sich zu langsam; Gleiches ließe sich von Bahntechnik, Stellwerken, Investitionen und Kommunikationstechnik sagen. Investitionen würden Geld verschlingen, aber seltsamerweise zu immer höheren Verlusten und einem schwindenden Kundenvertrauen führen. Das Reisen in Zügen wird als zunehmend unsicher kritisiert, massive Übergriffe auf Reisende und Personal nähmen zu. Nirgends in Europa wird eine Eisenbahn so schlecht geführt wie in Deutschland.

Eine weitere spezielle Geschäftsidee des deutschen Staates, nämlich die sozialstaatliche Vollversorgung initiierter Migration, hat Deutschlands Steuerzahler seit 2015 etwa 700 Milliarden gekostet. An eine Gegenrechnung der Gewinne, wie sie etwa beim Kauf der neuen Bundesländer noch versucht wurde, hat sich aus nachvollziehbaren Gründen noch kein Institut herangewagt. Die Kosten laufen zukünftig auch dann weiter, wenn irgendwann keiner mehr einwandern sollte (tatsächlich kommen weiter Hunderttausende pro Jahr). 2,7 Millionen ausländische Staatsbürger beziehen mittlerweile in Deutschland Bürgergeld, sind kostenfrei krankenversichert und erhalten weitere Sozialleistungen, 1,6 Millionen Ausländer sind lediglich geringfügig beschäftigt. Von Schwarzarbeit leben in Deutschland noch einmal schätzungsweise 3,3 Millionen Menschen. Der Anteil von Ausländern wird hier vorsichtig als „überdurchschnittlich“ beschrieben.

Scheitern auf ganzer Linie

Etwa 300.000 im Ausland lebende Kinder erhalten jährlich 530 Millionen Euro Kindergeld, weil ihre Eltern hier gemeldet sind. Wie viele dieser Kinder wirklich existieren, wissen die deutschen Behörden nicht. Wie viele der 1,4 Millionen kurzerhand eingebürgerten Ausländer sich unter den restlichen 2,8 Millionen deutschen Bürgergeldempfängern befinden, ist ebenfalls unklar. Klar ist lediglich: Es sind sehr viele. In Deutschland leben insgesamt etwa 50 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter; diese versorgen etwa 4–5 Millionen Zuwanderer, die kaum etwas ins Finanzsystem einspeisen. Alles in allem sprechen wir von Migrationskosten von etwa 1 Billion innerhalb von zehn Jahren. Es ist nicht erkennbar, dass sich die beschriebene Situation in den nächsten Dekaden ändern wird; wohl eher im Gegenteil.

Das Fazit bei alledem ist ziemlich eindeutig: Was immer er als Unternehmer auch anpackt – der von sich restlos überzeugte deutsche Staat scheitert auf ganzer Linie. In Ermangelung grundlegendster betriebswirtschaftlicher Kompetenzen der gelernten und ungelernten Politikdarsteller ist das nicht weiter verwunderlich. Ihre eigentliche Aufgabe wäre es, sich mit bestenfalls einem Drittel an Personal um die Daseinsfürsorge zu kümmern, die Volkswirtschaft effizient zu steuern, marktwirtschaftliche und sozialstaatliche Ziele zu definieren und alles Übrige den weltweit umworbenen Investoren zu überlassen, statt diese zu neokapitalistischen Feinden auszurufen, denen man am besten mit Enteignungen, Vermögenssteuern, Wegzugssteuern, Übergewinnsteuern, Strafverfahren und Spitzensteuersätzen droht. Das wäre natürlich eine Menge Arbeit, und die in aller Stille dröhnende Frage bleibt, warum sich ein Staatsbediensteter einem solchen Stress aussetzen sollte. Sparen ist jedenfalls das Letzte, was einem solchen Apparat in den Sinn kommen würde.