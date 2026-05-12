Der digitale Obrigkeitsstaat: Weimer will Youtube “regulieren”

Die politische Klasse hat ein neues Lieblingswort gefunden: „digitale Regulierung“. Es klingt technokratisch, vernünftig, beinahe fürsorglich. Tatsächlich verbirgt sich dahinter jedoch ein tiefgreifender Umbau der Öffentlichkeit selbst. Nicht mehr nur Zeitungen, Rundfunk und Verlage sollen den politischen Erwartungshorizonten folgen – nun geraten auch die letzten halbwegs unkontrollierten Räume öffentlicher Rede ins Visier staatlicher Ordnungspolitik. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert die strengere “Regulierung“ digitaler Plattformen: „Wir müssen sie politisch bändigen“, sagte er gestern beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Der parteilose Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sekundiert in der “Welt” mit dem programmatischen Satz: „Wenn YouTube das neue Fernsehen ist, braucht es neue Regeln.“ Das klingt zunächst plausibel. Doch genau hier beginnt das eigentliche Problem. Denn die politische Logik lautet längst nicht mehr: Wie schützen wir Freiheit im digitalen Raum? Sondern: wie bringen wir digitale Öffentlichkeit wieder unter politische Kontrolle?

Reaktion auf Machtverlust

Über Jahrzehnte funktionierte öffentliche Meinung in Deutschland über relativ stabile Vermittlungsstrukturen: öffentlich-rechtlicher Rundfunk, große Verlagshäuser, parteinahe Medienmilieus, staatlich regulierte Frequenzordnungen. Diese Ordnung war hierarchisch, kontrollierbar und kulturell homogen. Die digitale Revolution zerstörte genau dieses Modell. Plötzlich konnten Außenseiter Reichweite erzielen, Gegenöffentlichkeiten entstehen und Narrative kollabieren, ohne dass Redaktionen, Rundfunkräte oder politische Gatekeeper dies verhindern konnten. Gerade deshalb ist der neue Regulierungsdrang kein Zufall, sondern eine Reaktion auf Machtverlust.

Weimer formuliert dies bemerkenswert offen: Plattformen seien keine neutralen Vermittler mehr, sondern entschieden darüber, „was gesehen wird – und was nicht“. Der Satz ist so weit richtig – aber auch entlarvend: Denn genau dieselbe Selektionsmacht hatten klassische Medien seit Jahrzehnten selbst inne. Der Unterschied besteht nur darin, dass diese Macht heute nicht mehr exklusiv bei einigen wenigen öffentlich legitimierten Akteuren liegt.

Der Staat als angemaßter Kurator “legitimer” Öffentlichkeit

Die politische Klasse hat deshalb begonnen, digitale Vielfalt nicht mehr als Freiheitsgewinn, sondern als Kontrollproblem zu betrachten. Auffällig ist dabei die moralische Sprache dieser Debatte. Das Internet sei „toxisch“, „polarisiert“, „laut“, „extrem“. Weimer spricht davon, viele Menschen hätten das Gefühl, das Netz sei früher „offener“ und „respektvoller“ gewesen. Doch hinter dieser Diagnose steckt oft weniger Sorge um Umgangsformen als um Deutungshoheit. Denn was heute als „Desinformation“, „Extremismus“ oder „problematische Sichtbarkeit“ gilt, trifft auffallend häufig regierungskritische, konservative oder systemoppositionelle Positionen. Die entscheidende Frage lautet daher: wer definiert künftig digitale Legitimität?

Genau an dieser Stelle wird die Debatte gefährlich. Denn Weimer fordert ausdrücklich „Regeln für die Auffindbarkeit“ und „Prominenz“. Das klingt harmlos, bedeutet aber nichts anderes als politische Einflussnahme auf algorithmische Sichtbarkeit. Nicht mehr allein Inhalte sollen reguliert werden, sondern ihre Reichweite. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Denn wer Sichtbarkeit steuert, steuert öffentliche Wirklichkeit. Die politische Semantik verschiebt sich dabei auffällig: aus Meinungsfreiheit wird „Verantwortung“, aus Öffentlichkeit wird „Moderation“, aus Vielfalt wird „kuratierte Sichtbarkeit“, aus Opposition wird „Desinformationsrisiko“.

Meinungs- statt Machtregulierung

Besonders bemerkenswert ist dabei die ideologische Wendung konservativer Ordnungspolitik gegen sich selbst. Weimer beruft sich auf Ludwig Erhard und das Kartellrecht. Doch während das klassische Kartellrecht wirtschaftliche Macht begrenzen sollte, entsteht nun ein digitalpolitisches Regime, das Meinungsströme selbst regulieren will. Die alte Bundesrepublik regulierte Märkte; die neue Republik reguliert Kommunikation. Damit verschiebt sich das Verhältnis zwischen Bürger und Staat grundlegend. Der Staat tritt nicht mehr nur als Garant formaler Freiheit auf, sondern zunehmend als Kurator legitimer Öffentlichkeit. Gerade hierin liegt der eigentliche autoritäre Kern der digitalen Regulierung. Denn natürlich existieren reale Probleme: algorithmische Verzerrungen, Monopolstellungen, Manipulation, KI-generierte Inhalte, Jugendschutzfragen.

Doch die politische Antwort folgt fast immer derselben Richtung: mehr Kontrolle, mehr Eingriffe, mehr Aufsicht, mehr Regulierung. Nie lautet die Frage: Wie stärken wir den mündigen Bürger? Sondern: Wie steuern wir digitale Kommunikation? Besonders deutlich wird dies im europäischen Kontext. Weimer fordert ausdrücklich einen „ordnungspolitischen Weg Europas“. Dahinter entsteht schrittweise ein kontinentales Regulierungsmodell: Digital Services Act, Plattformaufsicht, algorithmische Kontrolle, NetzDG-Logik, staatlich koordinierte Inhaltsmoderation. Europa entwickelt sich damit zunehmend zu einem Raum administrierter Öffentlichkeit.

Machtkampf um die Zukunft der Öffentlichkeit

Der eigentliche historische Bruch liegt jedoch tiefer: Früher kontrollierte der Staat die Infrastruktur der Kommunikation. Heute versucht er, ihre Dynamik selbst zu kontrollieren. Und genau deshalb ist die Debatte um YouTube, Plattformen und „digitale Verantwortung“ weit mehr als eine technische Frage. Sie ist ein Machtkampf um die Zukunft der Öffentlichkeit.

Wenn der Hamburger SPD-Mediensenator Carsten Brosda kürzlich erklärte, „so etwas wie Social Media“ hätte eigentlich nur „öffentlich-rechtlich gebaut werden dürfen“, dann formuliert sich darin offen die Sehnsucht nach einer administrativ kontrollierten Kommunikationsordnung. Öffentlichkeit erscheint hier nicht mehr als freier Raum gesellschaftlicher Konkurrenz, sondern als etwas, das institutionell beaufsichtigt, normiert und moralisch eingehegt werden müsse.

Genau darin liegt die eigentliche Tiefenlogik der aktuellen Regulierungsdebatte: Die digitale Öffentlichkeit soll schrittweise wieder in jene staatsnahen Strukturen zurückgeführt werden, aus denen sie sich durch soziale Medien überhaupt erst emanzipiert hat. Der Konflikt verläuft deshalb nicht zwischen „Regulierung“ und „Anarchie“, sondern zwischen zwei unterschiedlichen Vorstellungen von Öffentlichkeit. Auf der einen Seite steht das traditionelle Modell eines öffentlich-rechtlich geprägten Meinungskorridors mit institutionellen Gatekeepern, Rundfunkräten, Plattformaufsicht und staatlich legitimierter Sichtbarkeitssteuerung. Auf der anderen Seite steht die unübersichtliche, oft chaotische, aber offene digitale Öffentlichkeit, in der Deutungshoheit nicht mehr automatisch bei Politik, Leitmedien und staatsnahen Institutionen liegt.

Zukunft der Öffentlichkeit

Weimer fordert ausdrücklich einen „ordnungspolitischen Weg Europas“. Dahinter entsteht schrittweise ein kontinentales Regulierungsmodell aus Digital Services Act, Plattformaufsicht, algorithmische Kontrolle, NetzDG-Logik, staatlich koordinierte Inhaltsmoderation. Europa entwickelt sich damit zunehmend zu einem Raum administrierter Öffentlichkeit. Der eigentliche historische Bruch liegt jedoch tiefer: Früher kontrollierte der Staat die Infrastruktur der Kommunikation. Heute versucht er, ihre Dynamik selbst zu kontrollieren. Und genau deshalb ist die Debatte um YouTube, Plattformen und „digitale Verantwortung“ weit mehr als eine technische Frage. Sie ist ein Machtkampf um die Zukunft der Öffentlichkeit.

Denn die politische Klasse hat erkannt: Wer die Algorithmen kontrolliert, kontrolliert langfristig die kulturelle Wirklichkeit. Der Traum des digitalen Zeitalters bestand einst darin, Hierarchien aufzubrechen und Kommunikation zu demokratisieren. Der Traum der neuen Regulierer besteht nun offenbar darin, diese Offenheit wieder administrativ einzufangen.