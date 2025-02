Der dumme Ökonom

Im Dunstkreis linker Politiker gibt es einen Ökonomen, der aussieht wie ein Deoroller. Es handelt sich um einen Mann, den zwar lange kein Schwein in der ernstzunehmenden Forschung gekannt hat, der dafür aber auch gar nichts zu sagen hat. Und dennoch wird er stets zitiert – ob von ARD, “Süddeutscher Zeitung” oder von den Herrschenden. Er ist der perfekte Steigbügelhalter einer ideologischen Industriezerstörungs- und Wirtschaftsabwrackpolitik, der elaboriert erklärt, weshalb es der heißeste Scheiß und eine Superidee ist, das Geld von anderen auszugeben. Doch das Schlimmste ist: Dieser Ökonom ist ein elitärer und damit gefährlicher Apparatschik, weil er die Büchsen für eine geisteskranke Politik spannt, deren einziges Ziel es ist, noch mehr Macht anzuhäufen, freilich auf Kosten der Bevölkerung.

Einen solchen angeblichen “Experten” könnte man durchaus guten Gewissens als Volksverräter bezeichnen – weil er die Argumente liefert, mit denen die so genannten Volksvertreter ihr eigenes Volk sprichwörtlich und im Wortsinn verraten – zum Zweck der Aufrechterhaltung ihrer widerwärtigen ideologischen Hegemonie Der Mann, von dem wir hier reden, heißt Marcel Fratzscher und er ist ein eitler Wichtigtuer, der keine andere Meinung neben seiner in Wahrheit unmaßgeblichen Einschätzung seiner Allerwelts-Ökonomik duldet. Dabei ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem Auftreten unangenehm überheblich: Er tut stets so, als hielte er sich für Oberst Pups persönlich. Und das Tragische an seiner Erscheinung: Aus seiner mickrigen Forschung und verblödeten Lehre, die eigentlich eine Leere ist, folgt mit geradezu unheimlicher Beständigkeit eine Serie famoser Fehleinschätzungen. Fratzschers Prognosen stimmen nie – von rentenzahlenden Flüchtlingen über sinkende Inflationsraten bis zur bald wieder anziehenden Konjunktur. Schiefer kann man nicht liegen.

Menschen sind keine Maschinen

Seine wissenschaftliche Arbeit „Identifying the global transmission of the 2007–2009 financial crisis in a GVAR model“ („Identifizierung der globalen Übertragung der Finanzkrise 2007–2009 in einem GVAR-Modell“) ist dafür ein weiteres Beispiel. Das statische GVAR-Modell soll am Beispiel spezifischer Länder analysieren, inwieweit Regierung auf Krisen wie die von fast 20 Jahren reagiert haben. Das Problem ist, dass das Modell dahinter so statisch ist wie eine Litfaßsäule. Es ist der feuchte Traum kernverdummter Bürokraten und wirtschaftspolitischer Besserwisser, die es eigentlich besser wüssten: Die Suggestion, dass man mit ein paar relativ banalen mathematischen Gleichungen komplexe, dynamische Märkte vorhersehen könne und die Wirklichkeit “berechnen” könne – eine unfassbare Hybris, die Friedrich August von Hayek schon früh als gefährlichen Irrweg entlarvt hat: „Das wirtschaftliche Problem besteht nicht darin, vorhandenes Wissen weiterzugeben, sondern es zu nutzen, obwohl es über viele Individuen verstreut ist.“

Das GVAR-Modell tut genau das Gegenteil: Es packt Volkswirtschaften in eine Statistik-Schablone und behandelt sie, als wären sie lebloses Material, das sich mechanistisch beeinflussen lässt. Dabei sind Menschen eben keine Maschinen, sondern soziale, im Idealfall sogar empathische Wesen. Dass echte Unternehmer, Wettbewerb und Anpassung ignoriert werden, ist kein Zufall – die Verfechter solcher Modelle wollen lieber zahlengetriebene Steuerung statt freier Märkte. „Die Neigung, Wirtschaft wie eine Naturwissenschaft zu behandeln, hat mehr Schaden angerichtet als Nutzen gebracht“ fasst Hayek richtigerweise zusammen.

Ab in die Biotonne der Bedeutungslosigkeit

Fratzscher ist in der seriösen Wirtschaftswissenschaft so etwas wie Uwe Boll in der Filmwelt, Eddie the Eagle im Skispringen und die “Ärzte” im Punk: Er ist ein gefallsüchtiger Oberlehrer, der mit seinem GVAR-Modell den Leuten weismachen will, die wirtschaftliche Zukunft ließe sich zuverlässig modellieren und vorhersehen. Das alleine ist schon anmaßend; wenn dann auch noch ideologische Schlagseite und politische Tendenz hinzukommen, stimmt im Resultat fast nichts mehr — aber er dafür predigt Fratzscher zuverlässig das, was die Regierung hören will. Er kann als der perfekte Prototyp des staatsgläubigen und deutschlandhassenden Hofökonomen gelten: Wissenschaftlich unbedeutend, politisch aber umso nützlicher. Sein Glaube an das GVAR-Modell, diese statistische Glaskugel für Zentralplaner, beweist, dass er Märkte nicht als dynamische Prozesse, sondern als Rechenaufgabe für Bürokraten begreift. Wer Fratzscher zuhört, merkt schnell: Hier spricht kein unabhängiger Ökonom, sondern ein akademischer Apparatschik mit Hang zum Größenwahn.

Das alles wäre, wenn man mal von der absurden Überbezahlung dieses staatsnahen Assistenökonomen einmal absieht, noch zu verkraften. Doch Leute wie Fratzscher (was übrigens verdächtig stark nach „Fratze“) klingt, sind gefährlich. Sie treten von oben nach unten, suggerieren Ahnung und Tiefgang und trinken dabei eine Flasche Château Pontet-Canet, während sie sich insgeheim einen Ast ab, dass es dumme Politiker gibt, die ihren Unsinn tatsächlich glauben. Sie hassen alles, was ihnen nicht passt: Das deutsche Volk, deutsche Werte – und sogar deutsche Ökonomen wie zum Roland Baader, die wirklich etwas taugen. Es ist Zeit, solche “Experten” in der Biotonne der Bedeutungslosigkeit zu schicken – nach Abzug ihrer abartig hohen Pension. Marcel Fratzscher hätte es sich mit seinen Fehlprognosen redlich verdient, bei H&M Hosen zu falten und sich von den Kunden sagen zu lassen, er sähe aus wie ein Deoroller.