Der Elefant auf dem Grönlandgletscher

Ab heute legt Trump zusätzliche Daumenschrauben an: 10 Prozent Strafzölle für alle Europäer, die sich seinen Plänen widersetzen. Grönland soll US-amerikanisch werden – wobei der eigentliche Elefant auf dem Packeis bislang von allen tunlichst verschwiegen wird. “Ist doch toll!”, werden manche denken, „Grönland der 51. oder soundsovielte Staat der USA?“ Weit gefehlt! Rechtlich geht das gar nicht ohne Verfassungsänderung und eine solche ist noch nicht mal angedacht. Was Trump den Europäern hier eigentlich zumutet: Freie Bürger eines souveränen Staates sollen zusammen mit ihrem Land als Militärkolonie an die USA verkauft werden. Nix Demokratie: Sobald die Dänen unterschreiben, finden sich die Grönländer unter dem Kommando von S.H.A.E.F. wieder und die Dänen selbst würden sich als Kriegsverbrecher und Menschenhändler outen.

In einer kaum besseren Situation befindet sich Karl III. von England, denn Kanada (dessen Staatsoberhaupt immer noch der britische Monarch ist) steht ebenfalls auf der Einkaufsliste Trumps. Daneben noch Venezuela (bereits überrannt), Kolumbien, Kuba, Mexiko und vermutlich auch die ganze Panama-Guatemala-Gruppe.

Wenn man sich fragt, was die Trump-Truppe da reitet, bleibt nach kurzem Überlegen nur eine Lösung übrig: Die äußeren Feinde, die hier geschluckt werden sollen, sind das letzte Bollwerk vor dem Bürgerkrieg. Die USA haben sich selbst gründlich in die Scheiße geritten. Eine Rolle dabei spielt das, was man als “Deep State” bezeichnet: Zur politischen Kultur in den USA gehört auch die Ansicht, dass viele nicht zu wissen brauchen, was eine bestimmte Abteilung macht und was die andere. Während hier gefragt wird, ob eine Aktion erlaubt ist, fragt man sich dort eher, ob etwas nicht so ausdrücklich verboten ist, dass man besser die Finger davon lässt – und ist das nicht der Fall und es dient der großen gemeinsamen Sache, dann wird es durchgezogen. Höchste Befehlsstellen bis hinauf zum Präsidenten wissen oftmals gar nicht, was da im Untergrund angerichtet wird; geht am Ende irgendwas schief, wird oftmals mit Abschirmung der Führung argumentiert: Der Chef muss alles glaubhaft abstreiten können, weshalb man ihm nichts gesagt hat.

Hinwendung nach Moskau und Peking

Und jetzt ist in der Ukraine alles schiefgegangen. Die Inder nicken verständnisvoll, wenn Trump irgendwas will – und fahren zum nächsten Staatsbesuch nach Moskau. Die Zölle für Brasilien werden erhöht – worauf Lula da Silva neue Verträge mit Xi abschließt. Und noch nicht mal die hässlichen europäischen Kläffer können gegen Selenskyj in Stellung gebracht werden. Die über Jahrzehnte betriebene US-Politik ist dermaßen krachend gescheitert, dass vom Selbstverständnis nichts mehr übrig bleibt. Da muss der äußere Feind her, um den letzten Rest des Inneren zu halten. Das erklärt auch, weshalb die Russen, Chinesen und andere größere Player selbst verbal kaum reagieren. Wenn so ein Vulkan wie der tönerne Riese USA implodiert, wirft er mit allerhand Dreck um sich, und da hat man sich vorher besser nicht als Ziel angeboten. Man kann auch ruhig abwarten. Grönland ist eher uninteressant, aber jede falsche Bewegung in Mittelamerika kann dazu führen, dass die inneramerikanische Latino-Fraktion explodiert… und das war es dann.

Können wir in Echtzeit demnächst dabei zusehen, wie sich eine Weltmacht durch eigene Überheblichkeit abwickelt? Die Chancen stehen gut. Die Frage ist nur, was dann aus den Europäern wird. Hat Deutschland eine Zukunft als Ethno-Zoo, als Tourismusziel zum in-vito-Studium ursprünglicher Kulturen und Gesellschaften vor sich? Bärtige kernige Männer in Holzfällerhemden und Lederhos’n, Wadlschonern und Tirolerhut, und kräftige blonde Frauen mit viel Holz vor der Hütt’n, das sie gerne präsentieren? Schnell noch eine handgeschnitzte Uhr einkaufen – und nach einem Umweg über die Torfstecherkultur in der norddeutschen Tiefebene geht es dann wieder in die Zivilisation nach Guandong.

