Der erste islamistische Wahlsieg in Deutschland

Die Zahlen zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin kann jeder lesen. Ich ziehe mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland daraus drei Schlüsse. Erstens formuliert der Wählerwille seinen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der CDU von Wahl zu Wahl deutlicher. Dass den abstürzenden Christdemokraten dazu nichts anderes mehr einfällt als ein stures “Augen zu und durch”, kommt einer Selbstauflösung gleich. Zweitens: Weil nicht wertschöpfende kritische Bürger, sondern umverteilungsaffine und transferabhängige urbane Milieus inzwischen (wie geplant) die Mehrheit in Deutschland bilden, bekommen trotz verheerender wirtschaftlicher Entwicklungen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin für die nächsten Jahre rot-rot-grüne, also stramm linke Regierungen, die die strukturellen Probleme nicht lösen, sondern tendenziell weiter verschärfen werden. Die Staatskultur marschiert! Und drittens bedeutet das Funktionieren des Demokratieprinzips in der hochpolitisierten Kleinstaatengesellschaft Deutschland inzwischen nicht mehr, dass ein Land besonders klug und ausgewogen agiert, sondern eher, dass es sich dauerhaft paralysiert und im geostrategischen Wettbewerb immer weiter zurückfällt.

Zu Berlin muss man einige Worte mehr verlieren. Erinnernd vorausschicken will ich, dass vor mehr als zehn Jahren eine kollektiv geächtete gewisse Bürgerbewegung namens Pegida vor einer “Islamisierung Europas” gewarnt hat. Zunächst greift die überall eingeworfene Parole “Berlin ist verloren” ein bisschen kur, zumindest wenn man der irrigen Ansicht war, eine westliche Metropole mit gut bezahlten Arbeitsplätzen, einer lebendigen Kulturlandschaft, Universitäten und einer relativ jungen, mobilen, international aufgestellten Wählerschaft würde sich für klassisch bürgerliche Themen der Sesshaften interessieren, wie etwa solide wirtschaftliche Entwicklung, geordnete Migration, öffentliche Sicherheit, Sauberkeit, gestreute Gehwege, ausreichende Parkflächen, bürgerfreundliche Behörden oder pünktlichen Bahnverkehr. Das kann man getrost vergessen. Wer nach Berlin kommt, der will – wie übrigens in den meisten westlichen Großstädten – ein bezahlbares Dach über dem Kopf, hier und da öffentliche Gelder abfassen und ansonsten “sein Ding machen”. Politik soll sich aus allem Weiteren heraushalten. Es ist vollkommen wurscht, wenn im Alltagschaos mal der Strom ausfällt, die Drogenszene Parks in Beschlag nimmt, ein, zwei Brücken zusammenbrechen oder hie und da Schießereien von stattfindenden Revierkämpfen zeugen. Das wird offensichtlich unter “pulsierendem Leben” verbucht.

Muslimisches Wählerpotenzial erkannt und nach Leibeskräften gefördert

Heraushalten soll sich das knallrote Rathaus künftig besonders in bestimmten Stadtbezirken, in denen die Linke schon jetzt auf mehr als 50 Prozent der Zweitstimmen kommt. Es gibt neben den üblichen jungen, weiblichen, links-urbanen Wählermilieus (mit dem dringenden Wunsch nach dem bezahlbarem Wohnraum) inzwischen noch eine zweite Zielgruppe: In der deutschen Hauptstadt haben gestern Islamisten, unter ihnen vor allem die “Anhänger der palästinensischen Sache”, ein Warnsignal an die Juden abgegeben. Es ist keineswegs ein bedauerlicher Zufall – wie Heidi Reichinnek heute weismachen will –, wenn ein begeisterter Issa Remmo auf der Gewinnerparty der Linken in Kreuzberg auftaucht, um sich dort gemeinsam mit dem Polit-Choleriker und früheren “Campact”-Campaigner Ferat Koçak an arabischen und kurdischen Freudentänzen Dabke und Halay zu erfreuen, Eroberer-Freudentänze, die knallhart recherchierende deutsche Qualitätsmedien am nächsten Morgen allen Ernstes noch mit einem Sirtaki verwechseln. Neben dem bundesweit berüchtigten Clanchef und seiner Entourage ist dort mit Ibrahim Ibrahim eine zweite, kaum minder bedenkliche Halbweltgestalt zu sehen. Ibrahim ist führender Unterstützer der Terrororganisation „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP), unter deren Dach Anhänger der Islamisten-Miliz Hamas versammelt sind. Dieser Typ feierte vor nicht allzu langer Zeit den sadistischen Schlächter Yahya Sinwar als “standhaften Führer” und “Märtyrerhelden”. Die Anzahl der sogenannten Palästinenser in Berlin wird auf 40.000 geschätzt. Gemeinsam mit Libanesen, Kurden, Syrern, Irakern, Türken kommen muslimische Israel-Hasser mit einer knappen halben Million auf ungefähr das Zehnfache der noch in Berlin vermuteten Juden.

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Die seit RAF-Zeiten untrennbar mit den Kommunisten verflochtene Truppe eingefleischter muslimischer Judenfeinde wird aller Voraussicht nach demnächst also mit den Grünen und der SPD die Regierung stellen – und dort sicher für die nötigen Geschäftsgrundlagen ihrer sehr speziellen Bruder- und Schwesternschaften sorgen. Man könnte zwar kurz auf den Gedanken kommen, dass vor allem die SPD als “Volkspartei der Mitte” hier einige Berührungsängste entwickeln könnte. Warum aber gerade die Sozialdemokraten da keinerlei Bedenken haben, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass Herr Steinmeier seit vielen Jahren schon das muslimische Wählerpotenzial erkannt und nach Leibeskräften gefördert hat. Und noch eine zweite konkrete Begebenheit macht deutlich, was sich jetzt über Berlin zusammenbraut:

Als sich der Neuköllner SPD-Bezirksbürgermeister Martin Hikel im letzten Jahr kritisch zur Förderung einer Kindertagesstätte des islamistischen Kita-Trägers Mohamed Amer in seinem Zuständigkeitsbereich äußerte – es ging hier um satte 4 Millionen Euro Steuergeld –, wurde nicht etwa der Vorgang rund um das dubiose Vorhaben näher beleuchtet, sondern Hikel von den eigenen Leuten zum Rückzug von der Spitzenkandidatur der Landes-SPD gedrängt. Welche Ansichten im unmittelbaren Umfeld des “Kinderfreundes” Amer so vertreten werden, kann man im Buch “Unterwanderung – Der politische Islam weiter auf dem Vormarsch” von Sascha Adamek studieren. Es geht dabei um engste Verbindungen und Mitgliedschaften Amers in zahlreichen islamistischen Vereinen, um seine speziellen “Rechtsgutachten” und dort ganz besonders um Themen wie den Hidschab-Zwang und die “ehelichen Pflichten”, die gemäß Regel 2428 der Vorschriften des irakischen Großajatollahs Sayyid Ali al-Husseini al-Sistani für „religiös erwachsene“ Mädchen (bālighah) nach „neun Mondjahren“ beginnen. Geschlechtsverkehr ist ab da nicht mehr verboten. An “Mondjahre” und die dazugehörigen Halbmonde wird man sich spätestens jetzt also in Berlin gewöhnen müssen.