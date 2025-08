Der Fall Ballweg: Wenn der Rechtsstaat die Verhältnismäßigkeit verliert

Michael Ballweg, Gründer der „Querdenken“-Bewegung, wurde nach 279 Tagen Untersuchungshaft zu einer Verwarnung wegen einer Umsatzsteuerhinterziehung von exakt 19,53 Euro verurteilt. Die Untersuchungshaft erfolgte wegen angeblicher Fluchtgefahr, 14 Tage davon sogar ohne Anklage. Medienberichten zufolge wurde er zwischenzeitlich an einen Tisch gekettet und in Einzelhaft untergebracht – offenbar auch, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Rückzahlung von 548.000 Euro und drei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert. Am Ende entschied das Gericht auf Verwarnung mit einem Jahr Bewährungszeit und 3.000 Euro Geldstrafe im Wiederholungsfall. Das Verfahren sollte zwischenzeitlich wegen Geringfügigkeit eingestellt werden – doch die Staatsanwaltschaft beharrte auf Fortsetzung und betonte ausdrücklich, es handele sich nicht um ein politisches Verfahren.

Doch genau diese Betonung wirft Fragen auf. Denn das Vorgehen in diesem Fall ist in seiner Härte kaum zu erklären, wenn man es nicht im politischen Kontext betrachtet. Dass ein bekannter Regierungskritiker mit solcher Härte verfolgt wird, erzeugt unweigerlich den Eindruck einer abschreckenden Wirkung – nicht juristisch, sondern politisch motiviert. Die lange Haftdauer, die Haftbedingungen, das mediale Framing – all das steht in auffälligem Kontrast zur geringen Schadenssumme und zur Tatsache, dass Ballweg in nahezu allen Punkten freigesprochen wurde.

Ermittlungen auf politischen Anstoß hin

Der Rechtsstaat lebt vom Prinzip der Verhältnismäßigkeit, vom Schutz der Freiheit, vom Vertrauen in ein neutrales Justizsystem. Wenn aber Bagatellen mit drakonischen Maßnahmen beantwortet werden – und das ausgerechnet bei einem oppositionellen Akteur –, dann gerät dieses Vertrauen ins Wanken. Man muss Ballwegs Ansichten nicht teilen, um festzustellen: Dieses Verfahren war ein Tiefpunkt für den Rechtsstaat. Es geht längst nicht mehr nur um 19,53 Euro – es geht um die Frage, ob Justiz unabhängig bleibt, auch dann, wenn es unbequem wird. Wer den Rechtsstaat nur denen gewährt, die regierungskonform denken, hat ihn bereits aufgegeben.

Als wenn das nicht skandalös genug wäre, begannen die Ermittlungen gegen Ballweg – Recherchen von “Nius” zufolge – auf Grundlage politisch motivierter Hinweise. Bürger wurden durch öffentlich-rechtliche Sendungen – namentlich von Jan Böhmermanns ZDF-Format – zu Anschwärzungsmails ermutigt. Hinweise dieser Art wurden laut Bericht durch grüne Behördenmitarbeiter gesammelt und „nach oben“ weitergereicht – angeblich bis hin zu einer grünen Staatssekretärin.

Versagte Prüfung

Was wie ein justiziell legitimer Vorgang erscheinen soll, entpuppt sich damit als staatlich koordinierte Reaktion auf missliebige Kritik. Eine solche Mischung aus Kampagnenjournalismus, Parteibürokratie und Strafverfolgung ist mit der Idee unabhängiger Justiz nicht vereinbar. Wer fast neun Monate seiner Freiheit verliert wegen 19,53 Euro – während gleichzeitig politische und mediale Netzwerke Einfluss auf die Strafverfolgung nehmen –, der ist kein Objekt neutraler Rechtspflege mehr. Der ist offenkundig Zielscheibe einer politisch motivierten Systematik.

Auch wenn kein direkter Beleg für eine Weisung vorliegt: Die Indizienlage spricht eine deutliche Sprache. Und einmal mehr zeigt sich: Der Rechtsstaat schützt nicht nur die Konformen, sondern gerade die Unangepassten. Genau hier liegt sein Prüfstein. Im Fall Ballweg versagte diese Prüfung. Hier ist daher nicht nur eine Haftentschädigung, sondern auch eine fette Entschuldigung fällig. Und die Beschädigung der Gewaltenteilung und insbesondere der Unabhängigkeit der Justiz, wird politisch aufzuarbeiten sein. Das Skandalpotenzial ist unermesslich.