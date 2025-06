Der Fall Gelnhausen zeigt die ganze Feigheit und Realitätsverleugnung im „Einwanderungsland“ Deutschland

Dass auch Freibäder im Zuge der seit zehn Jahren anhaltenden muslimischen Massenmigration zu Hochrisikogebieten geworden sind, wo Schlägereien und sexuelle Übergriffe an der Tagesordnung sind, ist zwar längst bekannt; was sich jedoch am vorvergangenen Sonntag im Barbarossabad im hessischen Gelnhausen ereignete, reicht dann aber doch über die Exzesse hinaus, an die man bereits gewöhnt war. Nachdem auch die Mainstreammedien nicht umhinkamen, über die abscheulichen Vorfälle zu berichten, ist der Skandal auch zu vielen dauersedierten Mitbürgern durchgedrungen, die normalerweise wenig mitbekommen von der bunten Realität in Deutschland : Mindestens neun Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren wurden hier von vier Syrern im Alter von 18 bis 28 Jahren im Schwimmbecken sexuell belästigt. Auch diese Übergriffe durch Personen, die in Deutschland nicht das Geringste verloren haben und von einer wahnsinnig gewordenen, moralisch verwahrlosten pseudohumanitären Polit-Schickeria im Rahmen eines auf Dauer tödlichen Sozialexperiments auf die einheimische Bevölkerung losgelassen werden, werden natürlich nicht in den größeren Kontext der Migrationsproblematik gestellt – obwohl jedem klar ist, dass sie – und nur sie – ursächlich dafür ist.

Feigheit und Duckmäusertum von Journalisten und Kommunalpolitikern, die mit vollen Hosen der omnipräsenten Angst entgehen wollen, bloß nicht mit den falschen Äußerungen an die medialen Pranger des Linksstaats geschlagen zu werden und so Reputation, Job und eigene Karriere zu gefährden, sind in diesem Fall wieder einmal paradetypisch zu beobachten – und zwar in Person des Gelnhausener CDU-Bürgermeisters Christian Litzinger, der mit seinen peinlichen Ausflüchten den Vogel abschoss: „Es ist natürlich immer bei hohen Temperaturen, ja, liegen auch die Gemüter manchmal blank. Aber unser Personal ist entsprechend geschult. Wir werden noch weiter sensibilisieren, was wir von städtischer Seite aus tun konnten.“ Das sagen, was die Obrigkeit oder die taktgebende Gruppensphäre hören wollen, ist eine Kunst, vor allem, wenn die Realitätsklitterung dabei abenteuerliche Verrenkungen erfordert; dabei aber gleich zwei Narrative zu berücksichtigen – die erwünschte Ablenkung vom Hauptproblem krimineller Problemzuwanderung UND zugleich noch die Schuld dem Klimawandel und Hitzesommer zu geben –, das ist die Königsdisziplin des Selbstbetrugs.

Sprachlosigkeit und zynische Bagatellisierung

Konkret auf die syrischen Täter angesprochen, umschiffte Litzinger die Untiefen clever mit nichtssagenden Floskeln: Man habe „jetzt zusätzlich noch die Stadtpolizei hier vor Ort, die regelmäßig Streife läuft”. Und: “Ich hoffe jetzt, dass die entsprechenden Verantwortlichen dann auch zur Verantwortung gezogen werden.“ Dieses hanebüchene Gefasel, das Lichtjahre von dem entfernt ist, was in der Bevölkerung jeder weiß und hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand auch offen sagt, belegt einmal mehr das Klima der Leugnung, Täuschung und Verlogenheit in diesem Land – und auch die typische Mentalität der politischen Führer, und zwar vom Bundeskanzler abwärts. Die Sprachlosigkeit und zynische Bagatellisierung von tausenden Missbrauchsfällen, zehntausenden Messerangiffen und unzähligen Toten und Verletzten infolge einer so gründlich fehlgeschlagenen Masseneinwanderung hat ein explosives gesellschaftliches Klima geschaffen, das sich irgendwann entladen wird, ja muss.

Was speziell bei den Übergriffen von Gelnhausen für zusätzliche Fassungslosigkeit sorgt, sind die weiteren mittlerweile ans Licht gekommenen Details. So war die hohe Zahl an betroffenen Mädchen offenbar allem auf die Fahrlässigkeit des Badepersonals zurückzuführen. Laut der Mutter einer der Betroffenen hätten sich bereits mittags vier Mädchen an die Bademeister um Hilfe gewandt – die jedoch untätig blieben, und dies später gegenüber der „Hessenschau“ auch noch ganz ungeniert und offen bekannten: „Da wir nicht genau sehen konnten, was passiert ist, haben wir sie erstmal wieder ins Wasser geschickt – mit dem Hinweis: Macht euch bitte bemerkbar, wenn was ist. Laut und stark in der Gruppe“, so einer der Aufseher ohne das geringste Fehlerbewusstsein. Dass die Mädchen das, was er ihnen empfahl, soeben gerade getan hatten, schien dem intellektuell offenbar überforderten Bademeister nicht aufgefallen zu sein. Wahrscheinlicher dürfte die Erklärung sein, dass er schlicht und ergreifend Angst hatte, sich mit den aggressiven Syrern – die aller einer Familie angehören – anzulegen und wohl darauf hoffte, das Problem würde sich irgendwie von selbst erledigen, ohne dass er Ärger riskieren muss.

An Schande nicht mehr zu überbieten

Doch das war nicht alles: Sogar nachdem das Personal dann selbst Zeuge wurde, wie die minderjährigen Mädchen weiterhin bedrängt und begrapscht wurden, beschränkte es sich auf verdruckste Warnungen. „Wir haben sie aus dem Wasser geholt, mit denen gesprochen, dass sie das bitte zu unterlassen haben, ansonsten müssen wir sie des Hauses verweisen“, erzählte der Bademeister ungerührt weiter. Erst als sich dann noch eine weitere Mädchengruppe völlig aufgelöst und teilweise unter Tränen an die Badeaufsicht wandte wandte, geruhte man dort endlich, die Polizei hinzuziehen. Die schickte die Täter erst mal nach Hause, nebst Platzverweis und Hausverbot. Unfassbar auch das, was einer der Polizisten später gegenüber Lokalmedien erklärte: „Die Mädchen haben alles richtig gemacht“, sagte er unfreiwillig ironisch, und: „Sofort sich ans Personal wenden oder auch das Schweigen brechen, aufmerksam machen, um Hilfe schreien.“ Nur weil die Mädchen genau das getan hätten, habe man die mutmaßlichen Täter “so schnell identifizieren” können. In den Ohren der Opfer muss dies wie Hohn klingen, da sie sich in Wahrheit stundenlang vergeblich um Hilfe bemüht hatten.

Dieses Land verkommt zunehmend zu einem Drecksloch, physisch wie geistig. Es ist an Schande nicht mehr zu überbieten, was sich hier abspielt: Neun minderjährige Mädchen werden über Stunden von vier Migranten begrapscht, bedrängt und erniedrigt, ohne dass das für die Sicherheit der Gäste verantwortliche Personal nennenswerte Anstalten macht, diese Übergriffe endlich zu beenden, obwohl es geradezu darum angefleht wird. Die Polizei, dein “Freund und Helfer”, greift nicht konsequent durch (in U-Haft kamen die Verdächtigen erst Tage später, nachdem der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen des Medienechos der “Arsch auf Grundeis ging”, wie ein Facebook-Nutzer kommentierte). Und dann führt der Bürgermeister den Vorfall dann auch noch auf die “hohen Temperaturen” von 30 Grad zurück, bei denen man Verständnis dafür aufbringen müsse, wenn die Gemüter hitzig werden. Wer kennt das nicht: Wird’s im Sommer zu heiß, befummelt man im Schwimmbad eben Elfjährige im Intimbereich.

Millionen deutscher Feiglinge

Und keiner traut sich, aus lauter Angst, in die fremdenfeindliche oder rassistische Ecke oder Nähe der AfD gerückt zu werden, das Offensichtliche offen auszusprechen: Nein, das sind keine Einzelfälle, sondern die unweigerlichen Folgen des Imports sexuell oft ausgehungerter Männer aus Herkunftsländern, in denen Frauen keine Rechte haben und es keine sexuelle Reizüberflutung wie im Westen gibt. Nein, wir holen uns hier mehrheitlich keine Menschen ins Land, die diese Gesellschaft bereichern, sondern eine unbekannte, aber der Kriminalstatistik zufolge viel zu hohe Zahl an kulturfremden, nicht integrierbaren, gewaltbereiten und inkompatiblen Problemmigranten. Und nein: Es sind nicht alle Flüchtlinge kriminell; aber eben viel zu viele. Und ja: Auch Deutsche machen so etwas (theoretisch zumindest, die empirischen Beispiele sind aller sehr rar gesät und wenn, dass ist es eher eine absolute Ausnahme als die Regel), aber bei diesen stellt sich eben die Frage nach dem Grund ihres Hierseins nicht.

Die Millionen deutscher Feiglinge, die aus “Haltungsgünden” diese Tatsachen nicht mehr offen auszusprechen wagen und damit die Schweigespirale am Laufen halten, sind ein Ärgernis; schlimmer sind Funktionsjournalisten, die die Öffentlichkeit benebeln und dumm halten über die wahren Entwicklungen im Land. Doch am schlimmsten sind die Politiker, die uns diesen Zuständen ausgeliefert haben. Sie sind die Hauptschuldigen – und eines Tages gehören sie vor Gericht gestellt. Was sie Deutschland angetan haben, darf nicht ungestraft bleiben. Zumal das, was wir heute sehen, erst die zarten Anfänge sind.