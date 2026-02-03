Fall Mario Voigt: Plagiieren als akademischer Volkssport

Ich habe lange gezögert, die Aberkennung des Doktorgrades von Thüringens CDU-Ministerpräsident Mario Vogt im Rahmen einer allgemeinen Beurteilung der Entzugspraxis von Dissertationen zu kommentieren. Da es sich bei ihm jedoch um kein Versehen oder auch nur Kavaliersdelikt, sondern um offensichtlichen Betrug handeln dürfte, wie er sich – mit zunehmender Tendenz – in diesem Land alljährlich wohl in einer Größenordnung von mehreren tausend Fällen ereignen dürfte, möchte ich diese unwürdige Praxis doch einer näheren Betrachtung unterziehen. Bereits vor mehr als einem Jahr habe ich diesen Aspekt hier auf Ansage! aufgegriffen; der folgende Beitrag soll den Lesern einen kurzen Abriss zu den leider zunehmenden unerwünschten Auswüchsen im Rahmen der Vergabe akademischer Grade vermitteln.

Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass die Geschichte unrechtmäßig erworbener akademischer Titel genauso alt ist, wie es diese gibt. Daran schließt sich die Kernfrage an, weshalb die diesbezügliche Aufklärungsquote gerade in der letzten Zeit so steil nach oben schnellt – wobei die Zahl der beim Betrügen Ertappten trotzdem lediglich die Spitze eines Eisbergs darstellt? Der Hauptgrund ist zum einen die schiere Masse an akademischen Graden. In den vergangenen 50 stieg der akademische “Ausstoß” an Doktortiteln – übrigens proportional zur ebenfalls angestiegenen Zahl an inflationär von den Schulen ausgespuckten Abiturienten – sprunghaft an. Zum Vergleich: Als ich 1969 meine Hochschulreife erlangte, legten im Vergleich 10 bis 15 Prozent eines Schülerjahrgangs das Abitur; heutzutage sind es durchgehend weit mehr als 50 Prozent. Zum anderen ist es durch Internet, Suchprogramme und neuerdings auch Künstliche Intelligenz ungleich einfacher, die durchweg auch digital abrufbaren Arbeiten auf Plagiate hin zu überprüfen. Analog wäre ein solche Aufwand praktisch gar nicht durchführbar gewesen, und man kann getrost annehmen, dass natürlich auch schon in früheren Zeiten viele Drittquellen unterschlagen wurden, weil diese kaum festzustellen gewesen wären. Doch heute kann jeder durch das Checken mit entsprechend dafür geeigneter Software Plagiate aufzuspüren, und auf diese Weise lassen sich aus anderen Arbeiten abgekupferte Textstellen und Argumente schnell und bequem lokalisieren.

Copy & Paste eröffnete neue Möglichkeiten

Doch gerade weil diese Entwicklung nicht ganz neu ist und seit der Jahrtausendwende jeder Schummler wissen konnte, dass man ihm mit rasant fortschreitende technischer Entwicklung früher oder später auf die Schliche kommen wird, ist es umso weniger verzeihlich, wenn jemand trotzdem dreist abkupferte. Voigts beanstandete Arbeit stammt aus dem Jahr 2008, die bereits aberkannte Dissertation von Franziska Giffey Giffey sogar erst aus 2010 (wobei darin – besonders blamabel – auch noch Fehler der plagiierten Quellen mittels Copy & Paste in den Text mitübernommen werden).

Ich hatte mit früher nie Gedanken über die Prüfungsmodalitäten von irgendwelchen akademischen Graden gemacht. Dennoch müsste sich jede Person, die einen Hochschulabschluss und erst recht einen Titel anstrebt, eigentlich bewusst sein, dass es sich dabei zwingend erstens um eine eigenständig durchgeführte, originäre Forschungsarbeit mit eigenen Untersuchungen handeln muss, sprich: um selbst erarbeitete Resultate aus einer wissenschaftlichen Tätigkeit, die absolut neue und damit bisher noch nie zuvor veröffentlichte Aspekte aus dem betreffend bearbeiteten Forschungsbereich beinhalten. Und zweitens dürften Doktortitel eigentlich nur für “herausragende Leistungen” verliehen werden. Dabei ist das Zitieren früherer Arbeiten benachbarter und verwandter Fach- und Arbeitsgebiete durchaus nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht, weil dadurch nicht nur die Motivation für das bearbeitete Thema, sondern auch Nutzen und Zweck für die Gesellschaft nachhaltig aufgezeigt wird. Für das Zitieren wie auch die Quellennachweise gelten jedoch klare Regeln. Werden diese in Promotionsarbeiten ignoriert und damit von Dritten erbrachte Forschungsresultate und Ergebnisse nicht als solche gekennzeichnet, sondern als eigene Leistung angepriesen, dann handelt es sich um eine inakzeptable und betrügerische Übernahme fremden geistigen Eigentums, das nicht nur zur Erschleichung eines somit zu Unrecht geführten akademischen Grades oder Hotels führt, sondern vor allem massiv in die geistigen Eigentumsrechte des wahren Urhebers eingreift. In diesem Fall spricht man mit Fug und Recht von einem strafbaren Plagiat.

Klammheimliche Hoffnung, unentdeckt zu bleiben

Vor 40 bis 50, als die digitale Copy & Paste-Methode noch nicht zur Verfügung stand, mussten Plagiate beziehungsweise die diese „kodierenden“ Textpassagen ungleich mühsamer – mit Fingerarbeit – in die Schreibmaschinentastatur eingetippt werden. Diese Arbeit kann man sich allerdings heute ersparen und binnen weniger Minuten den Inhalt ganzer Textabschnitte, wenn auch nicht aus eigener Feder stammend, so doch als eigene intellektuelle Leistung ausgeben und klammheimlich darauf hoffen, dass der Betrug unentdeckt bleibt. Doch seit auf Seiten wie „VroniPlag“ oder später “GuttenPlag“ unzählige akademische “Privatdetektive” per Graswurzelarbeit im Netz Plagiate von Arbeiten aufdecken, und vor allem dank der wissenschaftlichen und hochprofessionellen Recherchen des aus Salzburg stammenden “Plagiatsjägers” Stefan Weber, wurde mittlerweile schon so mancher prominente Promotionsbetrug aufgedeckt. Weber beschränkt sich vor allem auf im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehende “Doktoren” – Prominente und Politiker, doch die Dunkelziffer nicht entdeckter Arbeiten mit Plagiatsanteilen dürfte erheblich sein. Es bräuchte daher mehr abschreckende Urteile durch Gerichte zum Zweck einer Generalprävention – denn auch Promotionsbetrug ist kein Kavaliersdelikt.

Unternehmen wir einen kleinen Schwenk von Doktorarbeiten mit vergleichsweise intelligent kaschierten Plagiatsinhalten hin zu Dissertationen minderer Qualität, die so offensichtlich von Betrug strotzen, dass sie selbst bei Anlegung weniger strenger Beurteilungskriterien niemals hätten akzeptiert werden dürfen. Solche Arbeiten dürften – alleine schon des riesigen Ausstoßes an Doktorgraden wegen (in Deutschland werden jährlich zwischen 27.000 und 30.000 neue Doktortitel vergeben!) – den weitaus größten Teil von mutmaßlich “dolosen”, also eigentlich zurückzuweisenden Dissertationen ausmachen. Interessant ist hier die Frage, in welchen Disziplinen sich solche fragwürdige Dissertationen häufen. Der Schwerpunkt liegt hier natürlich klar bei den Geisteswissenschaften, in denen literaturbasierte Forschungsthemen und ein hoher Anteil an Textexegese zum Tragen kommen. Bei Naturwissenschaften wie Physik, Chemie, Biologie und Pharmazie, aber auch Mathematik, Kristallographie und sogar Archäologie sind oft genug langwierige, sich über Jahre hinziehende experimentelle Anstrengungen erforderlich, die sich durch Fremdübernahmen und Copy & Paste kaum umgehen lassen – anders als bei philologischen Disziplinen. Was natürlich nicht heißen soll, dass Promotionsarbeiten im naturwissenschaftlichen Sektor nicht einer ebenso einer kritischen Überprüfung hinsichtlich möglicher Plagiate unterzogen werden sollten, zumal es mit Sicherheit auch in diesen Fächern solche gibt, wenngleich sie ungleich schwerer zu kaschieren sind (eine Diskussion zum dazu erforderlichen Prozedere würde den Umfang dieses Beitrags bei weitem sprengen).

Dubioser Doktor- und Professorentitel?

Wenden wir uns nun dem jüngsten Plagiats-Skandal zu, der zum Entzugs der Doktorwürde von Mario Voigt führte. Da dieser mittlerweile durch seine Anwälte Beschwerde gegen den Beschluss der Technischen Universität Chemnitz einlegen ließ, muss nach dem Grundsatz in dubio pro reo natürlich (noch) die Unschuldsvermutung gelten, obwohl diese – eben durch die objektiven und penibel dokumentierten Fälschungsnachweise unter anderem von Stefan Jäger – ein rein formaler Einwand ist. Die Beweislast ist erdrücken, zumal sich auch die TU Chemnitz diese Aberkennung ganz sicher nicht aus den Fingern gesogen haben wird. Nicht zuletzt deshalb steht Voigt nun in der Pflicht, ein mögliches Fehlverhalten entweder einzugestehen – oder es mit harten, jederzeit beweisbaren Fakten zu widerlegen, was ihm kaum gelingen durfte. Was mich allerdings irritiert, ist, dass Herr Voigt bis vor kurzem auch noch den Titel „Professor“ führte; erst nun, im Zuge der Aberkennung seines Doktorgrades (respektive der Berichterstattung dazu, die eigentliche Aberkennung erfolgte schon vor mehreren Wochen), erklärte Voigt gegenüber der zuständigen Quadriga-Hochschule, seinen Lehrtitel vorerst nicht mehr zu tragen. Interessant ist in diesem Kontext allerdings die Frage, wie er zu diesem Professorentitel gelangte – denn dazu wäre eigentlich eine zweite wissenschaftliche Arbeit, Habilitation genannt, nötig. Hat Herr Vogt diesem Kriterium Genüge getan? Nach meinem Kenntnisstand war dies nicht der Fall, ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.

Weil es sich im Fall von Voigt zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik um den Entzug des Doktortitels eines amtierenden Regierungschefs (also nicht bloß Minister) handele, wäre es aus meiner Sicht jedenfals dringend erforderlich, dass dieser besonders gernemit dem Finger auf andere (etwa die AfD-Opposition) zeigende Vogt sofort sämtliche politischen Ämter ruhen lässt und sogar als Ministerpräsident Thüringen zurücktritt, statt einen der Würde seines Amtes diametral zuwiderlaufenden Eiertanz mit Vorwürfen und billigen Ausflüchten zu vollführen. Andererseits wieder: Wie viele Politiker hätten dann in den vergangenen sechs Jahren aufgrund von Fehlverhalten und sogar schwerwiegenderen Fehlern und Pflichtverstößen zurücktreten müssen und taten es nicht? Für Mario Voigt böte sich hier immerhin die Möglichkeit, als Politiker auch einmal Charakter zu zeigen. Doch das ist von ihm offenbar nicht zu erwarten.

Zu Guttenbergs Ego

Blicken wir zum Abschluss kurz ins Jahr 2011 zurück: Da wurde ein adliger Herr namens von und zu Guttenberg, damals Verteidigungsminister, des Plagiierens überführt – wobei diese damalige CDU-Nachwuchshoffnung ihre offenbar nur aus Prestigegründen eingereichte rechtshistorische Jura-Doktorarbeit als absolutes Schmalspur-Projekt zusammengeschustert und dafür sogar auch noch Quellentexte des Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages eingespannt hatte; dass sein dementsprechend fragwürdiges, mehrere hundert Seiten umfassendes Dissertations-BlaBla vor Plagiaten nur so strotzte, war da wenig überraschend. Doch der Herr aus edlem Geblüt wollte diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen; nach dem Motto “Wenn’s schon mit der politischen Laufbahn nicht klappte – ich will trotzdem Doktor sein!” legte er an der Universität der südenglischen Stadt Southampton im Jahr 2018 erneut eine 488 Seiten umfassende Arbeit vor, die von seinem deutschen Landsmann Professor Dr. Richard Werner, einem Wirtschaftswissenschaftler, betreut wurde. Verständlicherweise löste diese Dissertation in Fachkreisen nicht gerade Begeisterungsstürme aus, und auch der Doktorvater geriet ins Kreuzfeuer der Kritik; inwiefern diese berechtigt war, vermag ich mangels fachlicher Kenntnisse in der Jurisprudenz nicht zu beurteilen und maße mir deshalb auch nicht an, den Stab über andere brechen zu wollen. Doch hat es einen gewissen Hautgout, dass „Herr von und zu“ seine wissenschaftlichen Studie für den zweiten Anlauf nicht an einer deutschsprachigen Universität eingereicht hat. Hat er irgendetwas zu verschweigen?

Es scheint nach alledem so, als würden sich deutsche Politiker und Doktortitel irgendwie nicht vertragen. Generell sollten Personen, die den Doktorgrad vor allem aus Ego-Gründen oder zum Zweck der berufliche Kariere anstreben, obwohl er eigentlich dazu nicht unbedingt nötig wäre, die Finger davon lassen. Denn weder fachliche noch menschlichen Unzulänglichkeiten lassen sich heutzutage über kurz oder lang verheimlichen. Das Internet vergisst nichts – und fördert alles ans Licht.