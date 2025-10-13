Der finale Exodus der Industrie

Was sich in diesen Wochen in Deutschland abspielt, ist kein Konjunkturtal, kein vorübergehendes Tief, kein Teil eines normalen Zyklus, wie ihn Optimisten so gern beschwören. Es ist der Anfang vom Endes. Die deutsche Industrie, über Jahrzehnte Fundament des Wohlstands, zieht ab. Nicht in einzelnen Branchen, sondern quer durch alle Sektoren. Was früher ein schwacher Rinnsal war , wird nun zum reißenden Strom. Seit 2018 ist die Industrieproduktion um fast 18 Prozent eingebrochen – allein im August um weitere 4,3 Prozent. Das ist keine Delle mehr. Das ist der ultimative Verlust der Substanz. In der Autoindustrie verschwinden die Jobs mittlerweile in Zehntausenderschritten: Volkswagen minus 35.000, Bosch minus 18.500, ZF minus 14.000, Continental, Schaeffler, Hella, Kostal: überall Kürzungen, Werksschließungen, Insolvenzen

Die Betriebe der zweiten und dritten Reihe fallen still, erst unbemerkt, dann endgültig. Die Insolvenzberichte füllen sich, die Werkshallen leeren sich, die Lichter gehen aus. Der britische Chemiegigant INEOS, der gerade zwei Werke in Deutschland schließt, spricht vom „industriellen Selbstmord Europas“.

Zu Recht. Denn während Amerika mit billigem Gas und Förderprogrammen neue Werke baut, erstickt Deutschland an seiner eigenen Bürokratie. Während China und Indien riesige Energie für ihr Wachstum aufwenden, verteuert Deutschland seine Energie bis zur Selbstvernichtung, und ruiniert die eigene Zukunft in Verordnungen, Verboten und Selbstzweifeln.

Warten auf den Einschlag

Die Politik nennt es Transformation, doch die Unternehmen nennen es Flucht; Flucht dorthin, wo noch gut ge- und erwirtschaftet werden kann: Mercedes baut 3.000 neue Stellen in Ungarn, Hella verlagert nach Litauen und Rumänien, ZF eröffnet in Michigan ein Forschungszentrum, während hier Kurzarbeit und Entlassungen herrschen. BASF, Bosch, MAN: Sie alle verlagern Entwicklung, Produktion und Investitionen dorthin, wo keine Verrückten regieren. Wer bleibt, für den wird es immer kritischer. Creditreform meldet bereits den tiefsten Eigenkapitalstand im Mittelstand seit neun Jahren. Fast ein Drittel der Betriebe steht mit dem Rücken zur Wand, ein Drittel hat kaum noch Reserven – und der Rest wartet auf den Einschlag.

Das alles vollzieht sich nicht über Jahrzehnte hinweg, sondern in Monaten. Es ist eine Kettenreaktion. Erst gehen die Aufträge verloren, dann die Arbeitsplätze, dann das Vertrauen. Und am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Deutschland kein Industrieland mehr ist, sondern nur noch ein ruiniertes Schulden- und Umverteilungsprojekt im Würgegriff eines Selbstverwaltungsapparats. Die Politik redet von Bürokratieabbau und Strompreisbremsen, als wären dies Lösungen; dabei sind sie Teil des Problems: Energiepreise, Steuerlast, Auflagen, Sozialkosten, all das hat sich zu einer Mauer aufgetürmt, durch die kein Unternehmen mehr blickt.

Das Ende des industriellen Zeitalters in Deutschland

Wer jetzt hierzulande noch investiert, handelt gegen jede Vernunft. Der Standort ist “unproduzierbar” geworden. Es gibt Menschen, die glauben, das sei nur eine vorübergehende Phase – wie einst die Ölkrisen, die Dotcom-Blase, die Weltfinanzkrise. Sie irren. Diesmal bricht nicht kurzzeitig die Nachfrage ein, sondern es bricht das Fundament zusammen. Eine Nation, die ihre Kraftwerke abschaltet, ihre Autoindustrie stranguliert, ihre Chemie vertreibt und ihre Maschinenbauer enteignet, verliert nicht eine Branche, sondern das Rückgrat ihres Wohlstandes und ihre Identität.

Wir erleben das Ende des industriellen Zeitalters in Deutschland; nicht als Revolution – sondern als schleichenden Selbstmord. Niemand zieht den Stecker. Er wird einfach gezogen. Es sind viele Sargnägel. Der jüngste ist der gestrige Klimavolksentscheid von Hamburg. Wer glaubt, man könne das, was jetzt gerade vernichtet wird, später wieder aufbauen, hat nicht begriffen, wie lange es dauerte und welche historischen Kraftanstrengungen es brauchte, um das Niveau an Wissen, Infrastruktur, Netzwerken und, ja, auch Vertrauen wieder zu erreichen, das Deutschland nach 1945 geschaffen hat. Es war das Werk von Generationen. Heute ruinieren wir all das in kürzester Zeit. Und es ist keiner mehr da, der es wieder aufbauen kann.

Es gibt immer ein Ende. Man erkennt selten, wann das letzte Stündlein geschlagen hat. Aber man spürt, wenn es angebrochen ist. Und es ist angebrochen. Glaubt es mir.