Der friedensmüde Westen sehnt sich nach dem nächsten großen Krieg

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat an der Johns-Hopkins-Universität in Washington eine Rede gehalten, die jedem pazifistisch gepolten, geschichts- und verantwortungsbewussten und rational denkenden Deutschen das Blut in den Adern gefrieren lassen muss. Nachdem in Nachkriegsdeutschland auf geradezu infantile Weise jahrzehntelang jeder gesunde Umgang mit Landesverteidigung und Streitkräften verhindert und geächtet wurde als dumpf-nationalistisches und militaristisches Relikt (und das, obwohl die Bundeswehr von Beginn an als aus der Mitte der Gesellschaft getragene, demokratische Parlamentsarmee konzipiert war), schlägt nun das Pendel – nicht minder geistesgestört – ins genaue Gegenteil um: Nun werden ausgerechnet von Politikern der Parteien, die die Bundeswehr jahrzehntelang als überflüssig, rückständig und anrüchig geframed haben (von der Präsenzverdrängung aus Schulen, Universitäten und Öffentlichkeit über “Soldaten sind Mörder”-Kampagnen bis hin zur Abschaffung der Wehrpflicht), Parolen laut, die man von ihnen als letzte erwartet hätte. Da ist von “Kriegstüchtigkeit” die Rede, von “nationaler Verteidigungsbereitschaft” und davon, dass “wir Deutschen” bereit sein müssten, “wieder Führung zu übernehmen“.

Wohlgemerkt: Pistorius redet hier nicht von der Bundesrepublik der 1980er und vielleicht noch des geeinten Deutschland der Vormerkel-Ära, in der so etwas wie ein in Kultur und Identität geeintes Staatsvolk existierte und das Bekenntnis zu Deutschland und seinen Werten inklusive der Bereitschaft, diese notfalls auch mit der Waffe zu verteidigen, vom tonangebenden Milieu noch nicht als Anfangsverdacht der Verfassungsfeindlichkeit oder Umsturzbereitschaft gewertet wurde – sondern von Ampeldeutschland, das von seinen eigenen politischen Führern vorsätzlich ruiniert, zersetzt und zerstört wird und im spätdekadentem Hedonismus seiner Parallelwelten vor sich hin degeneriert, von Vielfaltswahn über Selbstbestimmungsgesetz bis Klima-Krisenkult. Ausgerechnet dieser kollektive Freizeitpark von Neurotikern und medial tonangebenden Extrempersönlichkeiten will nun militärisch zur weltweiten Law-and-Order-Nation aufsteigen.

Deutschland als Weltpolizei

„Wir können nicht einfach zusehen und abwarten, wie das Völkerrecht, unsere Ordnung und unsere Werte zerstört werden“, sagt Pistorius, der künftig „weltweit“ agieren will – mit einer Armee, die keine Munition,, kein einsatzfähiges Kriegsgerät (es sei denn, es befände sich selenskyjsolidarisch an der Ostfront) und keine abhörsichere Funktechnik vorweisen kann, dafür aber gendergerechte Wickeltische, dritte Toiletten und Darkroom-Gloryholing in Kasernen. Was er damit meinte, verdeutlichte der Verteidigungsminister seinem ungläubig-amüsierten Publik in Washington so: „Die Krisenherde in Afrika, im Nahen Osten und im indopazifischen Raum… Und das gilt auch für die Ukraine“. Will Deutschland den USA ihren Rang als Weltpolizei ablaufen? Will es der – durch seine die Bundesaußenkomikerin Annalena Baerbock bereits zur globalen Erheiterung verbreiteten – “wertebasierten” (vulgo “feministischen“) Außenpolitik nun auch noch eine militärische Entsprechung beifügen? Und, vor allem: Soll deutsches Steuergeld künftig dann auch für noch mehr fremde Krisenherde und Kriege, die nicht die unseren sind, rausgehauen werden?

Offenkundig ist es so. Deutschland werde „die nationale und kollektive Verteidigung zu seiner Priorität – und gestaltet gleichzeitig sein Engagement in anderen Teilen der Welt neu.“ Pistorius bekräftigte auch seine Absicht, „eine Art von Wehrpflicht“ wiedereinzuführen. Dafür liegen bereits drei Modelle vor. Viel Spaß mit dieser neuen Mischbevölkerung aus neueingebürgerten paßdeutschen Deutschlandfeinden und Effloreszenzen der linken Spaßgesellschaft in der “Generation Klima”, die Stolz und Ehre durch “Pride” und “Diversity” ersetzt haben. Wie militärische Disziplin, Uniformzwang und Dienst an der Waffe bei diesen Rekruten aussehen werden, dürfte noch interessant werden. Vielleicht ist das ja gerade die Strategie und Wunderwaffe: Die Gegner von morgen sollen sich totlachen.

Ist Pistorius noch bei Trost?

So wie Deutschland „als Frontstaat während des Kalten Krieges“ vom Westen profitierte, so werde es nun die Ost-Grenze des freien Westens gegen Moskau verteidigen, schwafelte Pistorius weiter. „Unser besonderer Schwerpunkt bleibt die Verteidigung unserer Bündnispartner an der Ostflanke der Nato.“ Die deutsche Kampfbereitschaft kennt bei ihm keine Grenzen mehr, dem ampeldeutschen Landser von morgen soll offenbar wieder einmal nichts unmöglich sein: „Vom hohen Norden bis zum Balkan, von der Ostsee bis zum Mittelmeer“, soll die deutsche Einsatzbereitschaft gelten – also nicht mehr vom Nordkap bis nach Afrika, wie vor achtzig Jahren, sondern noch viel weiter. Solche Sätze, die aus dem Mund eines AfD-Politikers als Nazi-Rhetorik längst inkriminiert worden wären, muten bizarr an angesichts einer deutschen Restarmee, die heute nicht einmal mehr wäre, eine einzige deutsche Großstadt zu verteidigen. Dennoch redet sich Pistorius in größenwahnsinnige Ekstase: „Anstatt zu kapitulieren, werden Sie mich lieber mit grimmiger Hingabe die vor uns liegenden Krisen und Herausforderungen bekämpfen sehen“. Man fragt sich, ob er auch schon den Wolgastrand als Ziel ins Auge gefasst hat.

Ob dieses von regierungsaffinen Medien tief beeindruckt zur “Militärdoktrin” erhobene Zwergengerülpse des Verteidigungsministers eines Staates, das sich binnen weniger als 15 Jahren selbst kaputtregiert hat, nun naiven Wunschdenken entspringt oder auf Anweisung aus Washington geschieht, vleubt unklar; Tatsache ist, dass diese globale Machtanmaßung Deutschland ist, angesichts der realen Stärke Deutschlands, nur noch grotesk ist. Die “Wirtschaftsmacht” Deutschland, von der Pistorius schwafelt und der er eine dieser adäquate militärische Position wiederverschaffen möchte, ist in Wahrheit ja gar nicht mehr gegeben; dafür sorgt seine eigene Regierung. Auch hier wähnt man sich in vergangenen Zeiten. Ein Land, dessen Streitkräfte jahrzehntelang kaputtgespart wurden, dessen Infrastruktur mehr und mehr verfällt, das seine Industrie im Namen des Klimawahns systematisch ruiniert, das weltpolitisch völlig irrelevant und – siehe oben – zur globalen Lachnummer geworden ist, das Jahre für eine Fahrbahnerneuerung braucht (und Jahrzehnte, um einen Provinzbahnhof wie Stuttgart 21 dann am Ende immer noch nicht fertigzustellen), das sich Millionen kulturfremder Migranten ins Land geholt hat, die seine innere Sicherheit und seine Sozialsysteme ruinieren, und das inzwischen so wenige Geburten hat, dass es den demographischen Fortbestand der eigenen Bevölkerung nicht mehr sicherstellen kann (und will): Ein solches Land will urplötzlich zur weltpolitischen Ordnungs- und militärischen Großmacht wiederaufsteigen? Vermutlich muss man dazu in rotgrünen Parallelmilieus zuhause ein, um sich hier nicht zu fragen, ob Pistorius eigentlich noch bei Trost ist.

Die große Konfrontation

Der Wahrheit näher kommt man, wenn man sich verdeutlicht, dass sich im Westen eine zunehmende Lust an der Eskalation, eine Verächtlichmachung und Ablehnung jeglicher Diplomatie auf Basis eines arroganten moralischen Überlegenheits- und Unfehlbarkeitsanspruchs sowie eine spürbare Friedensmüdigkeit breitmachen. Man muss nicht Oskar Spengler gelesen haben um zu ahnen, dass jede Zivilisation – auch der globale Westen – irgendwann, einer unsichtbaren geschichtlichen Gesetzmäßigkeit folgend, genug hat von Frieden und Stabilität, wie mühsam und blutig diese einst auch erkämpft wurden. Nach spätestens drei Generationen, mit dem Wegsterben der letzten Zeitzeugen, juckt scheinbar jeder wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft die Säbelspitze. Wenn’s dem Esel zu Wohl wird, geht er aufs Eis – und ignoriert alle Warnungen. An diesem Punkt scheint man in Deutschland zu sein: Man will es anscheinend wieder einmal wissen, eine unbewusste Sehnsucht nach der nächsten Zeitenwende, die sich im “Great Reset” zwar semantisch verschieden, aber durchaus verwandt bemerkbar machte, durch eine neue große Konfrontation – natürlich gegen Russland – scheint das geistige Ambiente in Feuilleton und politischen Denkfabriken zu prägen.

Vor diesem Hintergrund geben Pistorius an sich alarmierende Sätze einen anderen, konkreten Sinn: Tatsache ist, dass entsprechende NATO-Pläne für einen großen Krieg bereits in der Schublade liegen. Das Brandgefährliche dabei: Anders als im kalten Krieg, wo hüben wie drüben des Eisernen Vorhangs jeder Militär wusste, dass das nukleare Gleichgewicht letztlich alle militärischen Planspiele zur Makulatur machen würde, weil keine Seite so irre wäre, die direkte Konfrontation zu wagen, haben die heutigen Staatenlenker im Westen anscheinend den Verstand verloren. Sie reden sich ein, dass es keinen Atomkrieg geben werde und deshalb ein Krieg durchaus konventionell zu führen sei. Damit haben sie die ganze Logik der fast 50-jährigen Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit ad absurdum geführt – an deren Richtigkeit sich gleichwohl nichts geändert hat.

Alarmierende NATO-Rhetorik

Deshalb reden inzwischen NATO-Militärs daher, als seien sie von allen guten Geistern verlassen. Der frühere Oberbefehlshaber James Stavridis erging sich gar in öffentlichen Betrachtungen über eine „Neutralisierung“ der russischen Exklave Kaliningrad, sollte Russland “das Baltikum überfallen”. Auch deutsche Medien, allen voran natürlich „Bild“, beschwören seit Monaten einen angeblich bereits beschlossenen russischen Angriff auf NATO-Gebiet herauf. „Es wurde bereits entschieden, dass das Baltikum angegriffen wird, sobald die Ukraine besiegt ist“, behauptet der Militärhistoriker Philipp Petersen vom „Zentrum für die Studien einer neuen Generation der Kriegsführung“ in Washington, D.C. „Wir müssen in der Lage sein, den Feind zu vernichten. Es nützt nichts, ihn weiter nur abschrecken oder davon überzeugen zu wollen, nicht anzugreifen“, schwafelte gar der estnische Generalstabschef Martin Herem. Im Falle eines russischen Angriffs auf die Ostflanke der NATO müsste man die russischen Soldaten „töten und das in möglichst großen Zahlen“, fordert Justin Bronk vom „Königlichen Institut der Vereinigten Dienste“ aus Großbritannien.

All dies basiert darauf, dass hier von interessierten globalistischen Kreisen und sogenannten Militärexperten ein russischer Angriff auf die NATO herbeigeredet wird, für den es nicht die allergeringsten Anzeichen gibt. Die Rhetorik, die hier ganz unbekümmert verwendet wird, ist so alarmierend wie atemberaubend. Warum Putin einen mehr als 20-fach überlegenen Gegner attackieren und damit höchstwahrscheinlich einen atomaren Weltkrieg auslösen sollte, wenn ihm in der Ukraine nach über zwei Jahren noch kein endgültiger Sieg gelungen ist, kann keiner dieser Maulhelden erklären. Darauf deutet nichts, absolut rein gar nichts hin – was aber nichts daran ändert, dass es auch in Deutschland von ahnungslosen Propagandaopfern einer weltfremd-pazifistischen Bevölkerung als reales Szenario geglaubt wird, die es ernsthaft für plausibel halten, dass Putin vorhabe, in Polen oder dem Baltikum weiterzumachen, wenn er in der Ukraine “fertig” sei. Weshalb er sich bei solchen Plänen dann überhaupt erst mit der Ukraine aufhalten sollte, an deren schmalem Ostrand er sich seit zwei Jahren bereits die Zähne ausbeißt, wird in dieser Deppenlogik nicht weiter ausgeführt.

Explosive Manöver

Das kann es auch nicht, da es sich hier um eine taktische Kriegspropaganda (in dem Fall des Westens) handelt, mit der ein Hybrid- und Stellvertreterkrieg an der Seite eines der korruptesten Regimes des Planeten ad infinitum fortgesetzt werden soll. Und deshalb, dies wohl das bedenklichste und bedrohlichste Problem der Gegenwart, spricht und verhandelt auch niemand mehr mit Moskau – was selbst zu Zeiten der schlimmsten Konfrontationen stets als Mittel der Wahl respektiert und praktiziert wurde. Im Gegenteil: Stattdessen wird die NATO nun auch noch vom 2. bis 16. Juni ihre jährliche „Baltops“-Übung in verschärfter Form abhalten, bei der erprobt werden soll, in der Ostsee „regionale Aggressionen abzuwehren und strategische Beziehungen zu stärken“. Die Manöver finden praktisch direkt vor der russischen Haustür statt – explosiver geht es kaum. Natürlich wird auch die deutsche Marine vorne mit dabei sein.

Man wird bei alledem den Eindruck nicht los, dass hier – wie bei Corona – letztendlich Pläne umgesetzt werden sollen, die schon lange bereitliegen. Vielleicht sind die wahren Ursachen für diese blindwütig vorangetrieben Eskalation jedoch mehr auf einer unterbewussten, psychologischen Ebene zu suchen und gar nicht rein rational zu erklären. Offenbar gibt es, neben der bereits erwähnten Friedensmüdigkeit, in der Geschichte wirklich einen immer wiederkehrenden Todestrieb, der unweigerlich nach einer langen Friedensperiode ausbricht –völlig unbekümmert um Vernunft und Realität. Dialog und Diplomatie spielen spätestens dann keine Rolle mehr, wenn dieser seine Eigendynamik entfaltet hat. Das Mantra, Russland dürfe diesen Krieg nicht gewinnen und ausgerechnet die zerrissene und völlig korrupte Ukraine, auf die vor Kriegsbeginn niemand einen Pfifferling gegeben hätte, sei untrennbar mit der Freiheit Europas verbunden, ist längst zum Dogma geworden, dass nicht hinterfragt werden darf, wenn man nicht als „Putin-Versteher“ bezeichnet oder mit ähnlich sinnfreien Etikettierungen belegt werden will. „Es ist immer das Gleiche, so langweilig, so langweilig, so langweilig. Es geschieht nichts, nichts… oder sei es auch nur, dass man einen Krieg begänne, er kann ungerecht sein. Dieser Frieden ist so faul ölig und schmierig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln“, schrieb Georg Heym 1910 quasi am Vorabend des Ersten Weltkriegs. In diesem Zustand scheinen sich mental auch heute wieder allzu viele zu befinden.