Der geniale Geniestreich gegen den Pflegenotstand: Einfach die Anderen bestrafen!

Hut ab vor dem Bundesministerium für Gesundheit! Während unbedarfte Geister dachten, man müsste vielleicht den Pflegeberuf attraktiver machen, Bürokratie abbauen oder – Gott bewahre – die strukturellen Probleme lösen, präsentiert Gesundheitsministerin Nina Warken die wahre, die einzig logische Lösung: Die 0,1-Prozent-Strafgebühr für die biologischen Nachwuchsverweigerer.

Denn wer keine Kinder hat, schadet dem System schließlich gleich dreifach: Er schläft nachts durch, spart sich das Geld für die Marken-Windeln jeden Monat und hat am Ende des Tages doch tatsächlich noch Nerven übrig. Das ist unsolidarisch und gehört auf dem Gehaltszettel spürbar abgestraft!

Die logische Gedankenkette des Ministeriums

Die Rechnung ist bestechend einfach: Wenn die Pflegekasse leer ist, erhöht man einfach die Beiträge und weigert sich beharrlich, das System endlich grundlegend zu reformieren. Nein, man sucht sich auch noch die Gruppe heraus, die am wenigsten Zeit hat, eine Lobby zu gründen, weil sie damit beschäftigt ist, Überstunden zu machen, um die Kosten der Migration und das explodierende Sozialsystem zu finanzieren.

Die Erhöhung um sagenhafte 0,1 Prozentpunkte ist dabei ein psychologischer Geniestreich: Es ist zu wenig, um das Loch in der Pflegekasse tatsächlich zu stopfen, aber zu viel, um es nicht als liebevollen, bürokratischen Mittelfinger zu verstehen. Die Dosis ist genau richtig, um kinderlose Paare beim nächsten Tinder-Date ins Grübeln zu bringen: „Lass uns lieber verhüten … obwohl, warte, denk an die Pflegeversicherung!“

Welche genialen Reformen kommen als Nächstes?

Wenn dieses Prinzip Schule macht, dürfen wir uns bald auf weitere revolutionäre Meilensteine der Sozialpolitik freuen. Wie wäre es mit einer Tabak-Abstinenz-Umlage Nichtraucher? Schließlich leben die sowieso zu lange und belasten damit die Rentenkasse ungebührlich. Oder mit einem Einsamkeits-Soli Singles, die pro Kopf viel zu viel Wohnraum verbrauchen, der dann für türkische und arabische Großfamilien fehlt.

Und nicht zu vergessen den Fitness-Strafzoll für Kerngesunde: Wer nie im Krankenhaus liegt, boykottiert nämlich die Wirtschaftskraft der Pharmaindustrie. Wir dürfen also gespannt sein, welche genialen Reformen als Nächstes folgen.

Kinderlos und glücklich

Liebe Kinderlose, grämt euch nicht! Seht die 0,1 Prozentpunkte einfach als eine Art „Ruhe-Abo“: Ihr zahlt ab jetzt eine kleine Gebühr dafür, dass ihr samstagmorgens bis 11 Uhr schlafen dürft, während die Eltern der Nation beim Kindergeburtstag im Indoorspielplatz kollektiv ihr Gehör verlieren.

Und, wer weiß: Wenn ihr im Jahr 2060 dann mit 85 Jahren im unterbesetzten Pflegeheim liegt und niemand da ist, um euch zu füttern, könnt ihr euch immerhin damit trösten, dass ihr damals, im Jahr 2026, ein paar Euro mehr überwiesen habt. Eine Rechnung, die nicht aufgegangen ist… wie immer, wenn die Politik eine Idee hat.