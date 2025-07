Der Geschmack der Umerziehung: Halal ist jetzt das neue Normal

Die Rücksichtnahme auf muslimische Speisevorschriften ist mehr als nur ein Trend, sie ist eine kulturelle “Anpassung”, die in Deutschland immer mehr um sich greift. Die Mensa wird zunehmend zur Bühne des Kulturkampfs. Halal ist zunehmend Standard, und veganes Essen ist natürlich zu dulden. Einst war der Speiseplan Nebensache. Heute ist er ein politisches Manifest. Was in deutschen Bildungseinrichtungen auf den Teller kommt, entscheidet längst nicht mehr die Küche, sondern die Ideologie. Das Schulessen ist zum symbolischen Schlachtfeld geworden – zwischen Halal und Schwein, zwischen veganer Utopie und fleischlicher Realität, zwischen pädagogischem Vormund und familiärer Selbstbestimmung. Was einst Ernährung hieß, heißt heute Haltung. Und was nach Bildung klang, riecht zunehmend nach Bekehrung.

„Die Schule muss Vorbild sein – auch beim Essen“, fordert Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit missionarischem Ernst. Sein Ziel: ein „zukunftsfähiges, gesundes und klima-schonendes“ Schulessen. Doch was klingt wie ein Aufruf zu frischer Küche, ist in Wahrheit der Zugriff auf das Alltäglichste: den Geschmack. Der kindliche Teller wird zur Erziehungsfläche, der Hunger zur Gelegenheit pädagogischer Einflussnahme. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), auf deren Empfehlungen sich Schulträger zunehmend berufen, predigt eine „nachhaltige“ Küche – mit reduzierter Tierhaltung, weniger Fett, weniger Genuss. Butter wird durch Margarine ersetzt, Milch durch Haferdrink, Fleisch durch Insekten-Bolognese. Die traditionelle Kost der Mehrheit weicht der „Planetary Health Diet“. Wer dagegen einwendet, dass Kinder in der Wachstumsphase tierisches Eiweiß brauchen, wird als “Ernährungs-Relativist” abgetan oder gar als Klimafrevler diffamiert – denn Kühe sind ja schließlich Methanschleudern und keine Nutztiere.

Halal als neue Norm

Ein brisanter, weil im Wortsinn Schule machender Fall ereignete sich bereits 2018 in Hamburg: Dort wurde an zwei Grundschulen Schweinefleisch heimlich vom Speiseplan gestrichen. Der Caterer verteidigte sich gegenüber dem “Stern”: „Wir bieten nur an, was bestellt wird.“ Doch bestellt hatten hier – muslimische Eltern. Die Schule kapitulierte, und der Mehrheitsgeschmack wich der Minderheitenforderung – nicht aus Überzeugung, sondern aus Konfliktscheu. Ein solcher Fall macht aus Toleranz ein Instrument der Umkehrpädagogik. Der Staat, der im Klassenzimmer religiöse Neutralität predigt, erkennt in der Kantine religiöse Vorschriften als bindend an. Eine säkulare Doppelmoral.

Hamburgs roter Schulsenator Ties Rabe erklärte damals noch: “Es gibt keinen Anspruch auf bestimmte Speisen, die nach bestimmten religiösen, kulturellen oder sonstigen Riten zubereitet sind”. Der ehemalige Berliner Schulsenator Klaus Böger (ebenfalls SPD) formulierte dagegen ehrlich: „Wir dürfen niemanden ausschließen.“ Aber was, wenn die Forderung nach Inklusion zur Ausschließung der eigenen Esskultur führt? So geschehen jetzt, im Juli 2025 an der Mooslandschule Ottersweier, wo die Eltern eine Einverständniserklärung zur Essensteilnahme für das kommende Schuljahr unterschreiben sollten, auf der „normales“ Essen in Klammern mit dem Zusatz versehen war: „= muslimisch / ohne Schweinefleisch“ (sic!). “Dass in der ersten Schule Baden-Württembergs im kommenden Schuljahr ’normales‘ Essen zugleich ‚halales‘ Essen ist, sollte auch den letzten Zweifler überzeugen, wie weit unsere Islamisierung inzwischen vorangeschritten ist“, empörte sich der religionspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, Rüdiger Klos – im Gegensatz zu den Mainstreammedien im Südwesten, die dies bis heute nicht einmal thematisierten. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Angriff auf unsere Esskultur, sondern auch auf die Wahlfreiheit der Eltern. Vielleicht sollte sich die Mooslandschule gleich in Moslemschule umbenennen?

Gefühl von Mehrheitsohnmacht

Ganz ähnlich setzt die Kita „Hasewinkel“ in Bad Harzburg in ihrem neuen Verpflegungskonzept nur noch auf Halal-Wurst. In einer E-Mail, die als Antwort auf eine der vielen Elternbeschwerden verfasst worden war, wurde die Einführung der Maßnahme damit gerechtfertigt, dass dadurch ein „Alleinstellungsmerkmal“ im Verpflegungskonzept der Kita geschaffen werde, „sodass Kinder aller kulturellen Herkünfte beherzt am Frühstücksbuffet zugreifen können.“ Hinweise etwa auf die staatliche weltanschauliche Neutralität, die Trennung von Staat und Kirche und ähnliche Beschwerden wurden ignoriert, Bedenken „nicht ernst genommen, sondern abgewertet und lächerlich gemacht“, wie eine Mutter gegenüber “Apollo News” klagt. Diese Erfahrungen verallgemeinerte Monika Maron in der ”Neuen Zürcher Zeitung” unlängst als Gefühl von Mehrheitsohnmacht: “Man denkt, das ist falsch, was da passiert, aber alles, was man dagegen sagt, macht einen sofort zum Feind. Zum Gegner. Und nicht zu einer legitimen Stimme, die fragen darf: Ist das richtig?”

Dass diese kulinarischen Umwertungen zunehmend die Realität widerspiegeln, bewies das Statistische Bundesamt, demzufolge vergangenes Jahr in 19 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund mindestens drei Kinder lebten – fast doppelt so viele wie in Familien ohne Einwanderungshintergrund, wo es nur 10 Prozent waren. Die Zahlen verdeutlichen eine anhaltende demographische Kluft: während 44 Prozent der deutschen Kinder mit einem Geschwisterkind aufwachsen und 30 Prozent sogar nur als Einzelkinder leben, prägt die Zuwanderung seit 2015 deutlich die Entwicklung, wie auch das Bundesamt einräumen muss.

Alle gegen das Schnitzel

Ein Fall aus Konstanz wurde vor kurz zuvor gar vor Gericht verhandelt: Ein Schüler hatte geklagt, weil es in seiner Schule kein Schweineschnitzel mehr im Essensangebot gab. Das Verwaltungsgericht Freiburg wies die Klage jedoch ab – mit der Begründung, es bestehe „kein Anspruch auf ein bestimmtes Menü“. Und weiter: „Das Gericht sieht keinen Grund, in die kommunale Planungshoheit einzugreifen.“ Mit anderen Worten: Wenn Schweinefleisch gestrichen wird, dann ist das eben so. Eine politische Entscheidung wird zum juristischen Naturereignis; Neutralität im Namen der kulturellen Selbstaufgabe. “Kinder brauchen eine ausgewogene Ernährung, keine ideologisch geprägten Vorgaben“, moniert hingegen Klos.

Parallel dazu wächst der Einfluss der ökologischen Ernährungspädagogik: Der Berliner Senat will bis 2030 vollständig vegane Schulverpflegung einführen – ein Plan, den selbst CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch als „unausgewogen und weltfremd“ bezeichnet. Der Verband deutscher Schul- und Kitacaterer (VDSKC) warnte in einer Pressemitteilung: „Die ideologische Instrumentalisierung des Schulessens gefährdet eine ausgewogene Ernährung.“ Verbandspräsidentin Anne Rittstieg erklärte: „Kinder haben ein Recht auf eine ausgewogene, nicht ideologisch aufgeladene Mahlzeit.“ Ein klarer Appell an die Vernunft – und an die Politik, sich zurückzunehmen. Der Kinderarzt Dietrich Monstadt, langjähriger CDU-Bundestagsabgeordneter, bringt es auf den Punkt: „Ernährungserziehung ist Elternsache – nicht Regierungssache!“ Und Ernährungswissenschaftler Uwe Knop warnt seit Jahren vor einer „Politisierung des Essens“. Wer Kindern einseitig vegane Kost aufzwinge, gefährde ihre Entwicklung.

Der neue Geschmack der moralischen Erpressung

Doch der Kampf ums Essen ist nicht rational. Er ist symbolisch. Die Schulmensa wird zum rituellen Verdichtungsort einer neuen Weltanschauung: Halal-Fleisch bedeutet Reinheit, der “Veggie-Day” signalisiert Moral. Und der Verzicht auf Schwein – einst ein identitätsstiftendes Grundlebensmittel und beliebtes Familiengericht – wird zur heiligen Pflicht. Der Ethnologe Thomas Hauschild spricht von der „Re-Sakralisierung des Alltags“: Essen wird heilig, und wer widerspricht, wird exkommuniziert – nicht aus der Kirche, sondern aus dem Diskurs. Wer sich heute für ein Schnitzel ausspricht, gilt als gestrig; wer Halal-Fleisch ablehnt, als Islamfeind; wer veganes Schulessen kritisiert, als Klimaleugner. Die Freiheit des Tellers endet an der Schwelle zur korrekten Haltung. Und der neue Geschmack der Republik ist der Geschmack der moralischen Erpressung.

Die konservative Perspektive erkennt darin mehr als einen Ernährungskonflikt. Sie erkennt einen Kulturkampf. Wenn das Schulessen ideologisiert wird, dann ist das keine Nebensache. Es geht um die Frage, wer bestimmt, was normal ist. Wer definiert, was Kinder zu essen – und damit zu denken – haben. Und wer das Recht hat, über die Alltagskultur zu verfügen. Denn der Geschmack ist nie nur biologisch. Er ist sozial. Politisch. Kulturell. Und genau deshalb ist seine Umformung ein Projekt der Umerziehung. Was früher Braten hieß, heißt heute CO₂-Bilanz. Was früher Essen war, ist heute Erziehung. Der Widerstand gegen diese Entwicklung ist keine Nostalgie; er ist Notwehr. Es geht nicht um das tägliche Menü, sondern um das Recht, selbst zu wählen. Die Schulmensa darf kein Ort der Erpressung sein, kein Labor für Dogmen, kein Altar der politischen Mission! Die Zukunft entscheidet sich nicht nur im Klassenzimmer. Sie entscheidet sich auch auf dem Teller. Und dort muss gelten, was in einer freiheitlichen Gesellschaft selbstverständlich sein sollte: Du sollst essen dürfen, was du bist. Nicht, was du sein sollst.