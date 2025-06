Der gigantische Sozialbetrug beim Bürgergeld geht munter weiter

Das Bürgergeld ist nicht nur in jeder Hinsicht ein Milliardengrab und als Konzept völlig gescheitert; es eröffnet auch, schlimmer noch als dies beim Vorgängerkonstrukt Hartz4 der Fall war, die Möglichkeit zu organisiertem Betrug. Laut Bundesarbeitsministerium wurden 2024 bundesweit 123.379 Verdachtsfälle auf Leistungsbetrug geprüft. In über 100.000 Fällen bestätigte sich der Anfangsverdacht, mehr als 44.000 Vorgänge wurden an Staatsanwaltschaften übergeben – und dies sind nur die Fälle, denen man überhaupt auf die Spur kam. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

SPD-Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas fallen dazu nur von Referenten vorformulierte Allgemeinplätze ein: „In Deutschland gilt: Wer nicht genügend Geld für sich und seine Familie verdient, kann ergänzend Bürgergeld beantragen. Es gibt jedoch ausbeuterische Strukturen, die Menschen aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland locken und ihnen Mini-Arbeitsverträge anbieten. Gleichzeitig lassen sie diese Menschen Bürgergeld beantragen und schöpfen die staatlichen Mittel dann selbst ab! Das sind mafiöse Strukturen, die wir zerschlagen müssen.“ Den letzten Halbsatz hätte sie sich sparen können – denn dazu fehlt jeder Wille und die Möglichkeiten. Gefahr erkannt, aber nicht gebannt: Das ist die Devise deutscher Politik, Kein Mensch braucht Minister, die stets nur vollmundig vortragen, was “wir” – also sie als ihre eigentliche Aufgabe – “müssen”, statt zu handeln und die Probleme anzupacken,

Kiziltepe als Anwältin der Abzocke

Immerhin benennt Bas das Problem, während es andere leugnen und Täterschonung betreiben. So fällt Bas‘ Parteigenossin Cansel Kiziltepe, der ultralinken Berliner Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration, zum Thema Massenbetrug beim Bürgergeld, von dem ihre Stadt besonders betroffen ist, nur die übliche Warnung vor „pauschalen Verurteilungen“ ein. Viele der Menschen, die Bürgergeld beantragen, seien meist selbst Opfer. Man dürfe nicht zulassen, dass ganze Gruppen unter Generalverdacht geraten. „Ich verurteile die Pauschalisierungen von Menschen aus Süd- und Osteuropa aufs Schärfste“, schwafelt sie – als sei mit der Feststellung, dass es sich bei den sozialmissbräuchlichen Gruppen überwiegend um Banden eben von dort handelt, die Aussage verbunden, dass jeder Süd- oder Osteuropäer ein Sozialbetrüger sei. Niemand hat dies je behauptet.

Doch zur Verunsachlichung der Debatte und vor allem, um ja nichts ändern zu müssen, greift sie Kiziltepe dankbar auf. Ihre nachgeschobene Aussage, man nehme die Hinweise auf kriminelle Strukturen beim Bürgergeldbezug „sehr ernst“, kann sie sich schenken – denn genau das ist eben nicht der Fall. Zudem Kiziltepe ebenfalls sagt, ihrer Verwaltung lägen „keine abschließenden Erkenntnisse“ zu dem Thema. Die Clans und Absahner grinsen: Solche Politiker haben sie gern, Nichts wird sich ändern.

Völkersport Sozialbetrug

Das bestätigt dann auch Jens Krüger, der Sprecher der Berliner Jobcenter: Er berichtet, dass man immer häufiger auf Netzwerke stoße, die gezielt Menschen aus EU-Staaten in Abhängigkeitsverhältnisse drängen und zugleich das Sozialsystem ausnutzen würden. Er gebe Scheinvermietungen, fingierte Arbeitsverhältnisse und gefälschte Sozialversicherungsanmeldungen. Das System sei hochprofessionell und schwer zu durchdringen. Die Drahtzieher seien kaum zu greifen und die Antragsteller meist selbst in diesen Strukturen gefangen, so Krüger. Oft würden die vermeintlichen Arbeitgeber zugleich als Vermieter, Dolmetscher und Kontaktperson fungieren. Dieses „Komplettpaket“, das nach außen hin legale Verhältnisse simuliere, sei ohne massive Anstrengungen schwer zu durchschauen.

Dies liegt auch daran, dass der Datenaustausch zwischen Jobcentern, Finanzämtern, Sozial- und Sicherheitsbehörden noch immer äußerst lückenhaft ist. Natürlich spielt auch hier die anhaltende Masseneinwanderung eine entscheidende Rolle, da das mit ihr einhergehende Chaos die gesamte Verwaltung lähmt und überfordert. Wie immer in Deutschland, vor allem in Berlin, stinkt der Fisch vom Kopf, und nicht das Geringste wird sich ändern. Bürgergeldbetrug zu Lasten des deutschen Sozialstaats ist zum Volks-, besser: Völkersport geworden – wegen Politikern, die diese Sabotage der eigentlich für die eigene Bevölkerung gedachten Sicherungssysteme mit Vorsatz betreiben und weil der immer übergriffiger und zugleich immer dysfunktionalere Staat dem selbstgeschaffenen Problem mit seinen veralteten Strukturen gar nicht mehr Herr wird.