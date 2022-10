Der gönnerhafte Staat gibt den Bürgern das eigene Geld als Almosen zurück

Mit 128 Milliarden Euro Mehreinnahmen rechnet der deutsche Staat im Zeitraum von 2023 bis 2026 insgesamt. Die entsprechende Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen für diesen Zeitraum wurde entsprechend nach oben korrigiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner versucht nach Kräften, das riesige Steuer-Plus „kleinzureden”, wie die „Welt“ schreibt.

Bei der Präsentation der Steuerschätzung, so die Zeitung, sei er sichtlich bemüht gewesen, den Staat nicht als den großen Inflationsgewinner dastehen zu lassen, der er natürlich zweifelsohne ist. Also gibt Lindner sich hochanständig: „Der Staat darf nicht von steigenden Preisen profitieren“, so der FDP-Vorsitzende. Deshalb werde man „wesentliche Teile der Mehreinnahmen an die Bürger zurückgeben”.

Der Bürger als Bittsteller

Mal eine ganz verrückte Idee: Wie wäre es denn damit, den Bürgern das Geld gar nicht erst abzunehmen, anstatt sie über „Entlastungspakete”, die sie sich am Ende selbst zahlen, zu Bittstellern zu machen, zu Almosenempfängern, die abhängig sind von staatlicher Willkür und politischem Gutdünken? Dann sparet man sich nebenbei übrigens auch die ganzen Bürokratiekosten. Aber, klar: Dann kann man sich allerdings auch nicht als staatlicher Retter in der Not präsentieren…

Nicht minder interessant ist, aus welcher Perspektive solche Steuerüberschüsse mittlerweile geframed werden. „Die Mehreinnahmen (des Staates) sind durchaus üppig”, verkündet beispielsweise die bereits zitierte die „Welt”. Man könnte es auch genau anders herum formulieren: Die Mehrabgaben der Bürger an den Staat sind durchaus üppig. Mich stört allerdings schon die Formulierung „Der Staat nimmt ein”: Der Staat verkauft nichts. Er erwirtschaftet nichts. Er verdient nichts. Er nimmt Gelder nicht ein – sondern ab. Und zwar den Bürger – deren eigenes Geld.