Der Goldene Mielke

Ich trage mich seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, einen Preis auszuloben. Preise und Orden führen ja nur im kapitalorientierten Kapitalismus ein Schattendasein. Dort ist man von Konsum und Wohlstand von den wahren Werten des Lebens abgelenkt, also den Idealen, denen bekanntermaßen der halbe Erdball hinterherläuft: Klimaneutralität, intersektionaler Feminismus, gendergerechte Sanitäreinrichtungen und ein 30-Stunden-Job in der Stadtverwaltung natürlich. Der ist ja nun bei uns aber weitestgehend überwunden. Also der Kapitalismus. Die durch den deutschen Bundespräsidenten im neoliberalen Deutschland hin und wieder vorgenommene Verdienstkreuzverteilung hatte zwar auch einen gewissen Unterhaltungswert, so finden sich unter den Trägern der besonders hochrangigen „Sonderstufe des Großkreuzes“ des Bundes bis heute namhafte Gesinnungsgenossen wie der nicaraguanische Clanchef Luis Somoza, der oberste rumänische Pelzmützenträger Nicolae Ceauscescu oder der thüringische “Candy Crush”-Experte Bodo Ramelow; allerdings dürfte die Strahlkraft der Gewürdigten heute kaum noch bis in die Bauwagensiedlungen und Wohngemeinschaften der Republik reichen. Wir brauchen zweifellos wieder mehr Volksnähe in der Auszeichnungskultur!

Als verdienter Bürger der DDR erinnere ich mich an das Gefühl der Erhabenheit bei der feierlichen Überreichung der “Goldenen Hausnummer” für die Zugehörigkeit zur einer der besonders vorbildlichen sozialistischen Haugemeinschaften, an die Würdigung als “Mitarbeiter des Monats” an der Wandzeitung des Kombinats oder auch den Stolz, wenn der angereiste Vertreter der Patenbrigade aus dem Volkseigenen Betrieb einem nach dem Schulsportfest die Urkunde für den “Zweiten Platz beim Schlagballweitwurf” vor den Augen der begeisterten Elternschaft überreichte. Dort, zu einer „Ich-liebe-doch alle-Menschen”-Leitkultur des Auszeichnungswesens, müssen wir wieder hin, Genossen!

Braune Filter

Mir schweben da ganz konkrete Kandidaten vor. Der gewichtige Anselm Venedey aus Konstanz zum Beispiel, ein ortsansässiger Gastronom und Bündnis-Burschenschaftler, der kürzlich mit Drohbriefen verhinderte, dass ein sendender klassenfeindlicher Mob aus ehemaligen Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu einer Art sommerlich-schwimmender Bodenseekonferenz hinausfuhr. Wahrscheinlich, wie Herr Venedey herausgefunden hatte, um dort unter Ausschluss staatlich bestellter Faktenprüfer bei Mohrenkopf und Zigeunerschnitzel kritisch-klassenfeindliche Gedanken auszutauschen. „Konstanz bleibt Bunt!“ triumphierte er, nachdem Chartergesellschaft und asylgewährende Hotelbetreiber vor der angekündigten Randale der Gerechten in die Knie gegangen waren – und der “Kontrafunk” auf einem manifesten finanziellen Schaden sitzenblieb. Das perfide “Kraft durch Freude”-Vorhaben‘ war erfolgreich torpediert. Mut und Selbstlosigkeit solcher Mitbürger wie Herr Venedey können gar nicht hoch genug eingestuft werden!

Ins Licht der Öffentlichkeit könnte auch der kleine Lucas gerückt werden: Lucas Böhme ist ein Sportsmann, genauer gesagt arbeitet er für den “Kicker” und noch dazu in der dunkeldeutschen Provinzhauptstadt Pirna. Dort deckt er, vermutlich bisher für einen Brosamen, geheime völkische Netzwerke im Fussball auf. Drei „hochrangige Vereins-Funktionäre“ des Zweitligisten Dynamo Dresden hatten kürzlich einfach so ein Foto gemacht – ein unverpixeltes Bild mit einem echten, eingetragenen Mitglied der stärksten politischen Partei Sachsens, also der unter dem Namen “AfD” neugegründeten NSDAP! Der investigative Lucas hat dann gleich noch herausgefunden, dass da unter dem Vorwand eines 60. Geburtstages so eine Art Fusion von Dynamo mit dem aufziehenden Faschismus lauert. Es hätten da – bitte setzen! – „gar keine Berührungsängste“ vorgelegen, nein: Der Nazi stand da einfach so im Zentrum des Bildes und suggerierte also seine Zugehörigkeit zur Mitte der Gesellschaft, statt sich bei der Aufnahme am rechten Rand zu bewegen und auf einem braunen Filter über seinem Antlitz zu bestehen, wie sich das auf einer privaten Geburtagsfeier mindestens gehört hätte. Die AfD im Bild! – einfach so! Und das 2025! Ein formidabler Verkaufserfolg, den der Kontaktschuldjäger Lucas da im deutschen Medienwesen eingefahren hat.

Diktatur des Politariats

Favorit bleibt gleichwohl das neue bundesdeutsche Meldestellennetzwerk des Bundesfamilienministeriums mit seinen vielen freiwilligen Helfern. Zum Beispiel das gegen Antifeminismus. Hier werden nun die bisher weitgehend unbeachteten Nichtstraftaten “unterhalb der Strafbarkeitsschwelle” erfasst. Ein völlig unterschätze Gefahr, diese formal erlaubten Äußerungen! Man musste hierzu mit viel Mühe ein ganzes Begriffswerk, schaffen um herauszufiltern, was sich dem Aufbau des erstmals in der Geschichte richtig gemachten Sozialismus da in den Weg stellt. Eine ganze Palette von Ungeheuerlichkeiten steht hier zur Debatte: „Hass & Hetze“, „Populismus“, „Verbreiten von Fake-News”, „Verstöße gegen die Mehrheitsmeinung“, die „Delegitimierung des Staates“ oder die neu aufgelegte Majestäts-, sprich: “Politikerbeleidigung”; letztere befindet sich jetzt Gott sei Dank wieder oberhalb der Strafbarkeitsgrenze, wie es sich für eine Diktatur des Politariats gehört!

Ich habe da schon mehrfach angerufen und meinem Unmut darüber Luft gemacht, dass immer noch Männer in bedeutenden Positionen zu finden sind. Habe meinen Mund-Nasen-Schutz in Regenbogendesign aufgesetzt und dreimal deutlich „Tiki“ in den Hörer geschrien. Aber für eine Auszeichnung als Zivilcouragierter hat mich noch niemand vorgeschlagen. Meine Idee ist noch nicht ganz ausgegoren… aber ich stelle mir vor, dass über jeden Zweifel erhabene Personen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel Frauke Brosius-Gersdorf, Ruprecht Polenz oder Jutta Ditfurth, alljährlich am 7. Oktober, also dem offiziellen DDR-Geburtstag und gleichzeitig ja Tag der Beinahegründung der Freiheitlichen Republik Palästina, den “Goldenen Mielke am Bande” an unerschrockene und wachsame Streiter für den Sieg des Sozialismus überreichen. Das wäre zweifellos etwas, hinter dem endlich alles Deutsche versammelt wäre.