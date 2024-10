Der gärige Haufen gärt mal wieder: Dirk Spaniel verlässt die AfD

Gestern erklärte der Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel – für Außenstehende überraschend – seinen Austritt aus Partei und Fraktion. Hintergrund war offenbar eine seit langem schwelende interne Auseinandersetzung, die dazu führte, dass ihm ein Listenplatz in Baden-Württemberg für die nächste Bundestagswahl vorenthalten wurde. Für die Mainstream-Medien ist der Vorgang wieder ein gefundenes Fressen, um sich über das vermeintliche Chaos in der AfD zu mokieren; tatsächlich müsste ihnen Spaniels Rückzug ihnen vielmehr abermals die Absurdität ihrer ansonsten ständig wiederholten Behauptung vor Augen führen, die AfD sei eine “undemokratische” oder gar „faschistische“ Partei: In Wahrheit ist sie auch im fast zwölften Jahr nach ihrer Gründung nach wie vor der vom ehemaligen Vorsitzenden Alexander Gauland beschriebene „gärige Haufen“ aus oftmals bis zur Schmerzgrenze renitenten Individualisten, die ihre Überzeugungen nicht einer Parteilinie unterordnen, so wie es bei den anderen Parteien üblich ist.

In der AfD gibt es nach wie vor keinen Fraktionszwang, die Landesverbände kochen oft ihr eigenes Süppchen. Ein größerer Gegensatz zu einer „faschistischen“ oder auch linken Kaderpartei, wo alles pyramidenförmig organisiert ist, ist kaum vorstellbar. Der Mangel an interner Disziplin ist sogar ein ausgesprochenes Problem der AfD, das es bei den Kartellparteien nicht gibt, die seit Jahrzehnten darauf gedrillt sind, sich opportunistisch der jeweiligen Führung unterzuordnen und nur noch aus rückgratlosen Postenjägern bestehen. Anders als bei der Alternativen: Wenn es dann zu Animositäten kommt, ist die Zündschnur eben deutlich kürzer, bis es zum Ausbruch kommt, als bei der Konkurrenz. Die vergleichsweise häufigen Austritte haben auch ihr Positives, zeigen sie doch, dass sich in der AfD eben weitaus öfter als im Kartellparteienblock politische Seiteneinsteiger engagieren, die kein Problem damit haben, ebenso schnell die Bühne wieder zu verlassen, wie sie sie betreten haben – weil sie eben keine Apparatschiks und Berufspolitiker sind, sondern auch außerhalb der Politik eine Existenzgrundlage aufgebaut haben und sich nicht verbiegen müssen. Dies mag eine Unterordnung unter eine notwendige Disziplin und die Bereitschaft, gegenüber auch unbequemen Mehrheitsentscheidungen zurückzustehen, oftmals erschweren und vermissen lassen – doch eigentlich entspricht es genau dem ursprünglich vorgesehenen dynamischen und zweckorientierten Verständnis von Politik als Dienst am Gemeinwohl statt als Pfründesicherung und Alimentierungsgrundlage.

Mögliche Überreaktion

Wie immer man Spaniels (mögliche Über-)Reaktion auf den parteiinterne Zwist in seinem baden-württembergischen AfD-Landesverband interpretieren will: Als hochqualifizierter Entwicklungsingenier mit früheren Spitzenpositionen unter anderem bei Daimler braucht Spaniel jedenfalls weder die Partei noch die Politik zur Daseinsvorsorge. Er ist bereits der sechste AfD-Abgeordnete, der aus der Bundestagsfraktion ausscheidet, die damit von 82 auf 76 Mitglieder schrumpft. Bei allen anderen Parteien wäre so etwas völlig undenkbar. Niemand würde dort auf eine gutdotierte Position verzichten und sich damit des Zugangs zu den Fleischtöpfen des Parteienstaates berauben. Man mag das gutheißen oder als unprofessionell, egoistisch und kontraproduktiv bezeichnen, aber in einer noch immer sehr jungen Partei in ihrer zweiten Legislatur muss man wohl mit so etwas leben. Auch wenn es für die politische Mitwirkung Einbuße bedeutet: Spaniels Rückzug führt nun dazu, dass die AfD einen Sitz im Gesundheitsausschuss verliert und sich ihre Redezeit im Parlament verkürzt.

Wie solchen Entwicklungen künftig besser vorzubeugen ist, stellt fraglos eine Herausforderung für die Parteispitze dar und ist ein parteiinternes Problem. Wesentlicher ist die öffentliche Rezeption: Die Medien merken gar nicht mehr, wie sehr sie sich mit ihrer ständigen Anti-AfD-Propaganda widersprechen – eben weil es, nochmals, definitiv keine andere Partei gibt, deren Abgeordnete weniger auf Posten angewiesen sind, da sie in aller Regel eine Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium und Berufe haben, in die sie. jederzeit zurückkehren können. Nicht auf die Politik zur Bestreitung seines Lebensunterhalts angewiesen zu sein, ist eine zentrale Voraussetzung für die Unabhängigkeit von Politikern und damit für eine funktionierende Demokratie. Bei den Kartellparteien ist dies längst nicht mehr gegeben, weshalb eher sie – und gerade nicht die AfD – zur Gefahr für die Restdemokratie in diesem Land werden.