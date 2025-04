Der größte Freiheitsdienst, den Grüne je leisten können

Zuweilen staunt man doch über unsere allseits beliebten Schul- und Studienabbrecher sowie Intelligenzabstinenzler von den Grün_Innenden. Eigentlich ist in der Öffentlichkeit ja bekannt, das die Hirnleistung eines durchschnittlich beherzt teilzeitbekifften Grün_Innen/außenden sich eher Richtung eines halben PS bewegt, und dass intellektuelle Höhenflüge des Parlamentspersonals dieser Partei dem eines schlecht gefalteten und linkisch geworfenen Papierfliegers gleichen. Eine typische und durchschnittliche Junggrüne ist eher bekannt für das coram-publico-Thematisieren von Orgasmusschwierigkeiten denn für sinnvolle Vorschläge politischer oder volkswirtschaftlicher Natur.

Jetzt haben die ideologieverblödeten Drogenopfer aber einen rausgehauen, der fast schon nach Allgemeinbildung riecht: In bester Tradition von Orwell’s dystopischem Roman 1984 fordern die Vertreter des linksmaoistischen Volkssturms der gendersensiblen Endzeitsekte nun einen sechsmonatigen “Freiheitsdienst” für alle zwischen 18 und 67. Voller Bewunderung staunt der Michel über diesen Qualitätsvorschlag, der in derselben propagandistsichen Güteklasse wie das “Gute-Kita-Gesetz” rangiert.

Goethes Hexeneinmaleins und Orwellscher Doppeldenk

Wie schon Alt-Illuminat Johann Wolfgang und eben Orwell’s Schorsch wussten, muss man alles, was in Politik und Religion gesagt wird, “spiegeln”. Der Hansi formulierte das so: „Du musst verstehn! Aus Eins mach’ Zehn!” Also aus 01 wird gespiegelt 10, und der 1984er-Schorsch postulierte: „Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke“! Wenn also die Popelfarbigen einen “Freiheitsdienst” fordern, dann sind damit eigentlich Hilfeleistungen für Kriegsvorbereitungen und den Krieg selbst gemeint.

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze und der innenpolitische Grünen-Sprecher Florian Siekmann konkretisieren dies wie folgt: „Es ist an der Zeit, die Frage zu stellen: Was kannst du für dein Land tun?“ Nach allgemeiner Sicht dieser beiden hell leuchtenden Kerzen auf der politischen Torte nähmen nämlich die Bedrohungen derzeit zu –und deshalb sollten alle Frauen und Männer der genannten Altersgruppe eben besagte sechs Monate Dienst tun – entweder Wehrdienst, Dienst im Bevölkerungsschutz, bei Feuerwehr oder Hilfsorganisationen, oder sechs Monate “Gesellschaftsdienst”. Ziel ist offenbar ein grüner Volkssturm.

Claudia, Lenchen, Robert und Ricarda zum Volkssturm

Was waren das noch tolle Zeiten, als man sich nach Berlin verpissen konnte, um sich der Wehrpflicht zu entziehen! Die Müll- und Gülleviertel in Berlin wie Kreuzberg oder Neukölln nahmen ihren optischen Anfang in den 1970er Jahren durch die Einwanderung der westbundesrepublikanischem Kiffer- und Drückebergerklientel. Damals war das durchaus verständlich: Wer wollte schon für Amerikas Interessen im Kalten Krieg zu den Waffen gerufen werden? Nach grünem Willen soll es solche Ausweichflächen jetzt aber nicht mehr geben; selbst Asylantenheime wären dann wohl nicht mehr tabu. Jeder soll ran: Mann, Frau, Dingsbums, Goldstück, Kopftuch und auch Vertreter der obligat lebensuntauglichen “Generation Schneeflocke”.

Das so ausgehobene Qualitätspersonal wird dann möglicherweise in Kasernen umgesiedelt, steht fünf Tage die Woche morgens um 5:30 Uhr auf und beginnt den Tag mit Frühsport: Gymnastik im Freien bei minus 5 Grad zum Aufwärmen und anschließend einen lockeren 3.000-Meter-Geländelauf. Danach gehen Ricarda und Ali gemeinsam duschen und erfreuen sich des gemeinschaftlichen Bückens nach Seife und weiterer Methoden der Völkerverständigung. Überhaupt werden alle Alis und Aisches mehr als beglückt sein, ihrem Gastgeberland auf diese Weise zu dienen Endlich können sie etwas von dem Guten, das sie seit Jahren erhalten haben, zurückgeben! Allein nur Vorstellung der gendersensiblen Musterung einer – dann kopftuchlosen – Aische erfreut das Herz und stimuliert die Sinne eines jeden Multikulti-Visionärs!

Mehr für den Staat tun!

Der Staat ist so gut zu uns: Er verwendet unsere Steuergelder für die Instandhaltung von Straßen, Brücken und Schulen. Mit unseren gern geleisteten Abgaben wird die zu erheblichen Teilen parasitäre Umma der Turmbrüllerländer ordentlich ali- und aischementiert und den zahlreichen Kindern dieser wertvollen Neubürger somit ein funktionierendes künftiges Sozialparadies übergeben. Da ist es doch wohl mehr als recht und billig, dass der Dumpfmichel diesem verantwortungsvollen, dem Wohl der Gemeinschaft verpflichteten selbstlosen Staats- und Beamtenapparat endlich auch die eigenen Kinder anvertraut!

Schließlich muss der bunte und vielfältige Lebensraum der Teppichküsser-Nachkommen, das Habitat Deutschland, gegen alles Böse verteidigt und bewahrt werden! Zum Beispiel gegen orthodoxe Christen aus Osteuropa, die so gar nicht islamaffin sind. Bitte nie die grünen Verheißungen vergessen: “Arbeit macht frei” und der “Freiheitsdienst” ist verpflichtend. Nur Ewiggestrige können da behaupten, der größte Freiheitsdienst, den Grün_Innende leisten könnten, wäre es, sich selbst aufzulösen und für immer von der Weltbühne zu verschwinden.