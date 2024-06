Der “größte Lump im Land”: Berufsdenunziant Niclas M. wegen Ungeimpften-Hetze verurteilt

Der vor allem von „Bild“ zur bundesweiten Berühmtheit aufgeblasene, selbsternannte „Anzeigenhauptmeister“ Niclas M., dessen Lebensinhalt darin besteht, Falschparker zu jagen, ist nun selbst zum Opfer seiner faschistoiden Gesinnung geworden. Letzte Woche wurde der 18-jährige wegen Volksverhetzung zu 100 Arbeitsstunden und 1.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Als Schüler an der Ferropolis-Gesamtschule in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen, soll M. in der Corona-Zeit verbotene Inhalte geteilt und sogar den Tod von Menschen gefordert haben, die sich nicht gegen Corona impfen ließen.

M. hatte die Vorwürfe bestritten, konnte das Gericht aber nicht überzeugen. „Da der Angeklagte zur Tatzeit noch Jugendlicher war, wurde der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt“, teilte der Vorsitzende Richter Frank Straube mit. Der sonst so auskunftsfreudige M. wollte sich gegenüber seinem Hausblatt „Bild“ nicht zu der Verhandlung äußern, hat aber Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt.

Mitnichten ein Einzelfall

Es ist eine köstliche Ironie, dass diese erbärmliche Gestalt nun selbst einmal mit dem Gesetz Bekanntschaft gemacht hat, dessen peinlich genaue Einhaltung er anderen immer wieder abverlangt. Darüber hinaus ist Niclas M. aber auch der Lehrbuchtyp des Denunzianten, wie er in Deutschland besonders verbreitet ist. Denn er ist mitnichten ein Einzelfall oder auch nur besonders selten. Solche freiwilligen Überwacher und Verfolger ihrer Mitmenschen gehören offenbar zum deutschen Wesen, egal unter welcher Regierungsform. Sie sind die Grundpfeiler jeder faschistischen Gesellschaft.

Und gerade die Ampel-Regierung fördert diese Niederträchtigkeit noch durch die immer neue “Meldestellen” und sonstige Denunziantenportale, die sie ins Leben ruft und auch noch als gesellschaftliche Errungenschaft feiert. Der Typus Niclas M. lauert also überall – und wird von der Politik sogar noch gepampert.