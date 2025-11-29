Der große Aufblähstaat

Vor zehn Jahren versprach man uns den großen Bürokratieabbau. Man erklärte, Deutschland müsse entschlackt werden. Man versprach Entlastung für Bürger und Unternehmen. Man versicherte, der Staat werde sich modernisieren. Man sprach von digitaler Effizienz wie von einem nahen Sonnenaufgang. Dann kam die Realität. Heute erfahren wir, dass sich der Beamtenapparat in zehn Jahren verdoppelt hat. Die Regierung redet von Vereinfachung. Die Zahlen reden von Ausweitung. Und beides passt nicht einmal im Ansatz zusammen. Allein auf Bundesebene sitzen inzwischen über eine halbe Million Bundesbeamte und Bundesbedienstete. Sie verteilen sich auf 947 Behörden. Eine halbe Million Menschen nur für den Bund.

Das ist eine halbe Millionenstadt aus Stempelfarbe und Zuständigkeiten. Und diese Stadt wächst weiter, während der Bürger auf der Strecke bleibt. Rechnet man alle Beamten in Deutschland zusammen, landet man sogar bei der unglaublichen Zahl von rund 1,7 Millionen. Dieser fette Beamtenkörper hat sich laut Medienberichten innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdoppelt. Man versprach Reduktion zur Effizienzsteigerung, doch man führte weitere Expansion durch. Man sprach von Abbau, doch man schuf neue Ebenen. Man erklärte Vernunft, doch man betrieb Inflation der Verwaltung.

Schwerfälliger Koloss

Die finanziellen Folgen sind gigantisch: 1,7 Millionen aktive Beamte kosten im Schnitt pro Person rund 75.000 Euro pro Jahr. Das ergibt jährlich mehr als 127 Milliarden Euro. Hinzu kommen 1,9 Millionen Pensionäre mit durchschnittlich 40.000 Euro jährlich. Das bedeutet zusätzliche 76 Milliarden Euro. Damit ist der Gipfel noch nicht erreicht: 3,7 Millionen Tarifkräfte im öffentlichen Dienst treiben die Gesamtkosten auf 250 bis 280 Milliarden Euro. Das entspricht unglaublichen 50 bis 56 Prozent des gesamten Bundeshaushalts.

Der Staat hat sich zu einem schwerfälligen Koloss entwickelt: Er erschafft kaum noch, aber er kontrolliert alles. Er prüft, er verwaltet, er genehmigt, er verzögert.Unternehmer wissen heute oft nicht mehr, wen sie zuerst fürchten sollen – den Markt oder den Staat, die Konkurrenz oder die Zuständigkeit, den Wettbewerb oder das Formular. Die Bürokratie hat die Wirtschaft überholt und blockiert deren Beweglichkeit. Links weiß nicht, was rechts entscheidet. Rechts kennt die Regeln von oben nicht. Oben weiß nicht einmal, dass unten existiert. Jeder rechtfertigt seine Aufgabe durch neue Vorgaben. Jeder überwacht den nächsten, damit er selbst unverzichtbar bleibt. So entsteht ein Urwald ohne Lichtung, eine Dschungel, der jede unternehmerische Initiative und Idee verschluckt.

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen…

Es ist ein degeneriertes System, das sich selbst ernährt und gleichzeitig alles lähmt. Ein Land, das unter seinem eigenen Verwaltungsgewicht einknickt, ein Staat, der längst mehr Energie verbraucht, als er erzeugt: Das kann nie und nimmer gut enden. Das Tragische ist nicht die Zahl der Beamten. Das Tragische ist die politische Täuschung, die sie begleitet. Die Politik tritt vor die Kameras und sagt, sie habe verstanden. Sie

behauptet, der Staat werde verschlankt und zurückgebaut und die Kosten drastisch reduziert. In Wahrheit wurde die Bürokratie in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Der Staat hat keinen Rückbau geschaffen, sondern ein weiterwucherndes Wachstumslabyrinth.

Er hat seine Bürger nicht entlastet, sondern belastet. Er hat nichts reduziert, sondern den Verwaltungsirrsinn nur gesteigert. Die Politik hat wie üblich das genaue Gegenteil dessen getan, was sie versprochen hat. Darum gilt für den Wähler ein einfacher Satz: Messt sie nicht an ihren Worten, messt sie an ihren Taten. Messt nicht die leeren Versprechen, messt die Ergebnisse. Messt nicht die Ankündigungen, messt die Realität. Und wenn Politiker nicht liefern, dann bestraft sie an der Wahlurne.