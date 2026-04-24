Der große Irrweg

Selbst bei den Wirtschaftsverbänden gehört die Vokabel „Deindustrialisierung“ inzwischen zum Standardrepertoire, ohne dass die Berufsschwätzer allerdings zu begreifen scheinen, wo die Ursachen sind und was sich genau abspielt. Schuld ist je nach Sichtweise der Russe, der Iran, der Chinese oder der kalte Winter, und etwas dagegen machen, sollen ausgerechnet die, die dem Land die Suppe eingebrockt haben. Doch es ist absehbar, dass es noch schlimmer kommen wird.

Es brennt an allen Ecken und Enden, aber besonders eindrucksvoll brennt das Flagschiff der Nation, die Autoindustrie und die angeschlossenen Zulieferer. Es ist in eine solche Schieflage geraten, dass ein komplettes Abrutschen nicht mehr aufzuhalten ist. Monatlich verschwinden ca. 15.000 Arbeitsplätze. Grund sind mehrere Weichen, an denen falsch abgebogen worden ist, und verantwortlich ist im Wesentlichen das Management, das anscheinend weder die Marktmechanismen begreift noch genau weiß, wie in den Unternehmen gearbeitet wird.

Die falschen Weichen gestellt

Die erste Weiche waren die irrsinnigen EU-Vorgaben, die zu einer “SUVisierung” der Branche geführt haben: Kleine sparsame Fahrzeuge, die die Hälfte der Kundschaft fahren möchte und sich leisten kann, waren auf einmal gegenüber den Fahrzeugen der oberen Klassen, die nebenbei ebenfalls 50 Prozent an Gewicht gegenüber den Vorläufern zugenommen haben, auf einmal umweltschädlich (Stichwort Flottenbilanz). Obwohl damit ein wesentlicher Teil des Marktes den Koreanern und Japanern überlassen wurde, während die Abhängigkeit vom risikoreichen Exportmarkt wuchs, apportierten die Vor-stände brav die Brüsseler Vorgaben. Ob sie es hätten verhindern können, sei einmal dahin gestellt, aber – und das ist echtes Managementversagen – es kam keinerlei Widerspruch aus den Reihen der Millionenverdiener.

Die zweite Weiche war die Elektromobilität, die das Gewicht der Fahrzeuge und ihren Preis nochmals um den Faktor 1,5 – 2,0 erhöhte. Hinzu kommt die immer noch völlig fehlende Infrastruktur. Wenn man jetzt an fast jedem Autobahnparkplatz Ladesäulen baute, käme das der geleasten E-Firmenflotte zu Gute, weil die Leute oft weit unterwegs sind. Die Leasingverträge laufen aus, die Firmen gehen auf Verbrenner zurück und die E-Schaukeln will keiner haben. „Die Kunden sind uneinsichtig“, formulieren das die Vorstände; dass sich der größte Teil der Bevölkerung ein E-Auto schlicht nicht leisten kann und in den Städten es weiterhin mau mit Lademöglichkeiten aussieht, kommt bei den Vorständen nicht an. Also wird der Exportzwang noch größer – aber da haben die anderen Länder in Fernost nicht nur auf-, sondern sogar überholt. Fazit: Mindestens die Hälfte der Werke sind überflüssig und müss(t)en geschlossen werden. Doch wie sag ich’s dem Mitarbeiter?

Der Rettungsanker

Doch halt! Der Rettungsanker ist in Sicht! Geopolitik ist die Lösung: Die bösen Russen wollen uns angreifen… obwohl sie das selbst am wenigsten zu wissen scheinen. Doch sei’s drum: “wir” (wer immer damit auch gemeint sein mag) müssen kriegstauglich und -tüchtig werden. Die Kriegspolitiker stellen Subventionen für den Umbau der Industrie für die Produktion von Rüstungsgütern statt Zivilgütern in Aussicht – und die Unternehmen, darunter die Flagschiffe der Automobilbranche, jauchzen ob des zu erwartenden Geldsegens und stellen damit einmal mehr unter Beweis, dass die Management-Etagen keinerlei Ahnung haben, wie so ein Betrieb überhaupt funktioniert.

Denn weder die Produktionslinien noch die Materialien sind für die neue Produktion geeignet. In der Regel kann man die alten Milliardeninvestitionen zum größten Teil nur noch verschrotten. Auch die Logistik- und Zulieferkette muss völlig neu aufgebaut werden, was Geld kostet. Viel Geld. Und Zeit. Zudem gehen die Stückzahle gehen von vielen Hunderttausend auf einige Tausend zurück. Das rettet zwar die Vorstände, aber nicht die Werke und ihre Belegschaften. An der Schließung von Werken ändert sich nichts; es beschleunigt diese Entwicklung vielleicht sogar noch, da weniger Geld da ist. Der Kundenkreis verkleinert sich vom höheren Millionenbereich auf ein paar Staaten, die das Zeug kaufen können und wollen.

Hallen voller Schrott

Bereits hier ist es kritisch: Die aktuelle Finanzlage der Unternehmen ist relativ dünn. Ist das noch finanzierbar? Mit entsprechenden Subventionen vielleicht – so lange der Staat unbegrenzten Kredit hat und das Geld irgendwo aufnehmen kann. Kann er das? Und wenn ja, wie lange noch? Denn es kommen ein paar Kleinigkeiten hinzu, die noch gar nicht auf der Rechnung stehen: Die Belegschaften benötigen eine entsprechende Ausbildung, um die neue Produktion zu wuppen. Bekommen sie die? Und wenn ja, von wem? Außerdem wird ein großer Teil der Rüstungsprodukte bislang im Ausland eingekauft; baut man dies nun selbst, muss man auch über das spezielle Know-How verfügen, angefangen von Materialkenntnissen bis hin zur Elektronik.

Und das in einem Land, das diesbezüglich seine einstige Spitzenrolle längst eingebüßt und den Anschluss verloren hat, ja das heute noch nicht mal mehr einen funktionierenden Digitalfunk zwischen Panzern hinbekommt, von Gefechtsfeldintegration ganzer System ganz zu schweigen. Man kann vermutlich froh sein, wenn das Wort “Gefechtsfeldintegration” richtig buchstabiert werden kann. Doch selbst bei sprudelnden Subventionen stehen die Chancen ganz gut, dass allen auf halbem Weg die Puste ausgeht und man vor wunderschönen Hallen voller Schrott steht.

Das Verbrauchsproblem

Aber nehmen wir einmal an, bis hierhin hätte noch alles funktioniert. Dann werden Sachen produziert, die für eine Zivilgesellschaft völlig unbrauchbar sind. Die Wirtschaft lebt aber nun einmal davon, dass die Menschen – oder Abnehmer – die Produkte auch kaufen und sie „verbrauchen“. Der Zweck von Kriegsgeräten ist zwar deren Zerstörung und damit auch ihr Verbrauch – aber zunächst einmal wandern sie in Arsenale, und die sind irgendwann voll. Und der Staat ist der einzige Kunde der Unternehmen. Und dann? Was passiert, wenn der Russe sich nicht mehr daran erinnert, dass er doch gefälligst anzugreifen hat? Stellt der Staat dann seine Bestellungen ein und die Unternehmen produzieren halt nicht mehr, wie ein gewisser Wirtschaftsminister mal festgestellt hat? Nein, man muss offen es sagen: Auch eine Rüstungsindustrie funktioniert nur dann “nachhaltig“ , wenn die Produkte nachhaltig verbraucht werden.

Wie das funktioniert, führen die USA seit mehr als einem Jahrhundert vor. Dort existiert eine funktionierende Rüstungsindustrie, wobei man dazu feststellen muss, dass es dort auch einen erheblichen Anteil an zivil genutzter Technik gibt, ohne den der Staat gar nicht funktionieren könnte. An dessen Rettung scheint man hier bisher nicht zu denken. Die Finanzierung des Aufbaus der Rüstunsindustrie erfolgte im Wesentlichen durch die Ausplünderung der Alliierten in den beiden Weltkriegen; auch das ein Unterschied zu den diesbezüglichen Aufrüstugsplänen in Deutschland. Die USA haben auch die Verbrauchsspirale für ihre Kriegsindustrie in Gang gesetzt – denn ohne “Konsum” der Rüstungsgüter geht es nun mal nicht, und der Verkauf alleine genügt nicht.

Ausplünderung meist unfreiwilliger Kriegsgegner

Und dieser Konsum beruht auf zwei Säulen. Säule eins: Seit dem Ersten Weltkrieg (ja, dem ersten – kein Schreibfehler!) bauen die USA weltweit Militärstützpunkte aus, inzwischen an die 1.000 global. Alleine die Logistik hierfür führt zu einem hohen Verschleiß der – ohnehin oft auf schnellen Verschleiß konstruierten – Militärgüter. Aber das genügt leider nicht. Daher führen die USA ebenfalls seit dem Ersten Weltkrieg USA einen Krieg nach dem anderen, in den letzten 25 Jahren praktisch einen Dauerkrieg an verschiedenen Orten. Dabei wird das Kriegsgerät erfolgreich “verbraucht”, also zerstört oder durch die Belastung verschlissen. Nur so funktioniert die Rüstungsindustrie nachhaltig. Zur Finanzierung werden die meist unfreiwilligen Kriegsgegner ausgeplündert, was allerdings nicht genügt: die USA sind bis über beide Ohren verschuldet und es rettet sie bisher nur die Dollar-Dominanz in den Zahlungssystemen.

Fazit: Damit das auch hierzulande alles funktioniert, muss man nicht nur rüsten, sondern auch Kriege führen. Bleibt es nur bei der Rüstung, ist schon ein Unternehmen wie Rheinmetall mehr als genug, eine ganze umgebaute Automobilbranche dagegen völlig sinnlos. Und selbst wenn man erfolgreich mal wieder irgendjemanden überfallen kann – Russland eignet sich sicher weniger dazu –, lauert auf Dauer schon der Pleitegeier. Und zwar wegen eines weiteren schwarzen Lochs, in dem das Geld versickert.

Der Menschenverbrauch

Denn neben dem Materialverbrauch bedeutet Krieg immer auch massiver Menschenverbrauch; im Fall der USA weniger durch viele Tote – die Kriegsmaschinen sind so optimiert, dass die Zahl der direkten Verluste überschaubar bleibt – sondern durchdie Spätfolgen der Dauerbelastung. Dienst auf einer Basis bedeutet in der Regel, dass man für lange Zeit nur die Baracken sieht, in denen man haust. Würden die Soldaten versuchen, ihre Nase aus der Basis zu stecken, ist vielfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ihnen abgeschossen wird. Die Schiffsbesatzungen sehen oft über Monate die Sonne nicht, sondern hausen bei künstlicher Beleuchtung im Bauch der Stahlkisten. Das zerrt gewaltig am Nervenkostüm. Hinzu kommen dann noch Kriegshandlungen aller Art. Der 25-jährige Dauerkrieg der USA hat inzwischen 1,6 Millionen „Veteranen“ produziert – womit nicht die Gestalten gemeint sind, die in gebügelter Uniform mit Mühe das Gleichgewicht unter der Last der Orden an der Brust halten, um markige Sprüche abzusondern, sondern die Kriegsgeschädigten. Alleine die Ausfallrate bei den Feldeinheiten durch schwere körperliche oder psychische Schäden liegt bei 20 bis 30 Prozent – und das summiert sich über die Zeit eben hoch.

Das wiederum hat zwei Folgen: Zum einen geht die Versorgung der eigenen Kriegsopfer mächtig ins Geld. In diesem Jahr sollen die Aufwendungen für die Veteranenversorgung bei 488 Milliarden US-Dollar liegen – das ist fast die Hälfte des Pentagon-Budgets. Wer jeweils verwundert auf die gigantischen Ausgaben der USA schaut, hat diesen Punkt der Kriegsfolgekosten meist gar nicht im Blick. Zum anderen sind in den USA die “Kriegsbeschädigten”, wie es im frühen Bundesdeutsch hieß, inzwischen allgegenwärtig und nicht zu übersehen. Die US-Streitkräfte – haben mit Ausnahme der Besatz der Air Force – inzwischen sehr massive Personalprobleme, weshalb auch immer wieder Einheiten der dafür gar nicht vorgesehenen Nationalgarden zum Einsatz kommen. „Sollen wir so enden wie die?“ ist die berechtigte Frage, die sich junge US-Amerikaner beim (immer seltener bewundernden als eher mitleidigen) Blick auf Veteranen stellen – weshalb sie sich lieber einen anderen Job suchen.

Überschaubare Feldverluste

Auch anderen Staaten mit einer Kriegsdauerpolitik geht es nicht besser. In Israel, das von seiner Führung ebenfalls in einen Mehrfrontendauerkrieg gezwungen wird, sind die direkten Belastungen noch höher. Reservisten sind zum dritten oder vierten Mal hintereinander gezogen worden und der Generalstab befürchtet ein Zusammenbrechen der Widerstandskraft. Die Feldverluste sind zwar überschaubar, aber der brutale Krieg fordert ebenfalls einen hohen psychischen Tribut. Und wenn man in die Ukraine schaut, sieht es noch schlimmer aus: eine Auffangmatte für die Veteranen existiert dort noch nicht einmal infinitesimal. Würde morgen der Krieg mit den Russen enden, hat man eine bis an die Zähne bewaffnete traumatisierte ukrainische Armee vor sich, und wenn die sich von den EU-Staaten verraten fühlt, sind marodierende „Freikorps“, wie sich nach dem Ersten Weltkrieg gebildet haben, absehbar… und wenn sie nach Westen marschieren, dürften sie nur auf wenig Widerstand stoßen.

Und hier? Obwohl das alles bekannt ist und anscheinend auch in Fachkreisen diskutiert wird (wie gut informierte KI-Modelle wissen), wird das Kriegsgeschrei hierzulande immer schlimmer. Inzwischen gibt es sogar Stimmen, die den Volkssturm reaktivieren wollen: Dr Wehrdienst soll bis zum 70. Lebensjahr verlängert werden; das ist kein Scherz. Von 18 bis 70 – da wären selbst die alten Spartaner vor Neid erblasst. Zumindest die Jugend scheint von dieser „Im Westen nichts Neues“-Mentalität, die damals wie heute in den Schulen gepredigt wurde und wieder wird, nicht sonderlich angetan zu sein. Man kann eigentlich nur hoffen, dass sich auch die anderen Bürger dem Irrsinn mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verweigern werden.