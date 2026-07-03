Der große Plan: Wenn der Schneemann neue Drohnen sucht

Ach, wie herrlich dieser Krieg doch immer wieder für Überraschungen sorgt! Während die westlichen Redaktionsstuben noch eifrig die neueste Lieferung von „Gamechangers“ feiern, die irgendwann einmal vielleicht ankommen könnten, hat die Realität mal wieder zugeschlagen – mit russischen Raketen und Drohnen, die in der Nacht zum 2. Juli offenbar große Teile der ukrainischen Drohnenproduktion in Schutt und Asche gelegt haben. Game over? Bravo! Endlich mal wieder ein „Präzisionsschlag gegen militärische Objekte“. Nun bleibt der Rest-Ukraine nur noch die noble Variante: Drohnen, die im Westen zusammengebastelt und per Express-Shuttle über die polnische oder rumänische Grenze geliefert werden. Wie praktisch! Wie zivilisiert! Und wie wunderbar angreifbar.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die russischen „Spezialoperationen“ auch diese praktischen Verteilerzentren ins Visier nehmen. Logistik ist schließlich auch Infrastruktur. Aber psssst! Das nennt man dann wahrscheinlich „unverhältnismäßige Eskalation“ und nicht „logische militärische Konsequenz“. Die gleichgeschalteten Propagandaorgane werden schon die richtigen Adjektive finden.

Lukaschenko: Diplomat oder Befehlsempfänger?

Und dann kommt der Clou: Papa Lukaschenko, Weißrusslands Präsident. auf Weltreise! Drei Tage in Moskau bei Putin. Keine Fotos. Keine Pressekonferenz. Keine peinlichen Statements. Einfach nur … reden. Unter Freunden. Im Geheimen. Wie man das halt so macht, wenn man nichts zu verbergen hat. Direkt danach hopst der belarussische Präsident nach Peking zu Xi Jinping – für ein dreistündiges Vier-Augen-Gespräch. Für ein Land, das ökonomisch etwa so relevant ist wie Liechtenstein, eine ziemlich ungewöhnliche Ehre. Xi schenkt nicht mal wichtigen Staatschefs so viel Zeit. Aber dem Lukasch? Drei Stunden unter vier Augen? Da muss man schon sehr neugierig werden. Was wurde da wohl besprochen? Der neue Fünfjahresplan für Traktoren? Die Lieferung von Kartoffeln gegen Mikrochips? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes?

Der kleine Schneekönig in Kiew behauptet ja seit Wochen, Russland hätte 200.000 Mann in Weißrussland zusammengezogen, um eine neue Front zu eröffnen. Kiew liegt übrigens nur lächerliche 90 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt – nur so als geografische Randnotiz. Reine Routine, nichts zu sehen hier! Wer jetzt an eine klassische Umfassung denkt, war wie ich Soldat oder hat einfach zu viele Militärbücher gelesen und zu wenig „Spiegel“…

Der Plan? Welcher Plan?

Während uns die betreuten Denker in den Mainstream-Medien weiterhin erzählen, dass der Westen mit immer mehr Geld, immer mehr Waffen und immer mehr Sanktionen „kurz vor dem Durchbruch“ steht, braut sich im Osten offenbar etwas zusammen, das 2026 nochmal richtig Fahrt aufnehmen könnte. Die Russen zerstören die Produktion vor Ort, die Logistik wird zum Flaschenhals und an der Grenze in Belarus steht ein potenzieller „Dosenöffner“ bereit – ob nun tatsächlich mit 200.000 Mann oder weniger, ist unklar; die Wahrheit weiß wohl nur der Russe selbst – aber die Story ist in der Welt.

Es bleibt spannend. Sehr spannend. Vor allem für alle, die bis zuletzt geglaubt haben, dieser Konflikt ließe sich mit PR, Wunschdenken und endlosen Geldspritzen in eine westliche Erfolgsgeschichte umschreiben. Der Krieg entwickelt sich so, wie Kriege das nun mal tun: unvorhersehbar, brutal und völlig unabhängig von den Narrativen der Hofberichterstatter. Und 2026 könnte das Jahr werden, in dem selbst die hartgesottensten Optimisten merken, dass die Realität weder woke noch vegan ist.

Frohes Weiterdenken! Und nicht vergessen: Die nächsten „Überraschungen“ kommen bestimmt, mit besten Grüßen ins Reich des betreuten Denkens…