Der große Rentenskandal

Tief unter dem Radar der Öffentlichkeit verlustieren sich Deutschlands Beamte in ihrem staatlich gepamperten Pensionsglücksparadies, fernab des veralten und prekären Pöbels, dieses von ihnen und der gesamten politischen Klasse verachteten und belächelten Volkes, welches ein Leben lang auch für die feiste Pfründnerkaste der dem wahren, weniger gemütlichen Leben entrückten Staatsdiener schuften dürfen. Da diese komplett wehrlos gemachte Plebs in Deutschland ohnehin eine ohnmächtige Masse darstellt, mit der “die da oben“ so ziemlich alles machen können – ausbeuten und ausplündern, beschimpfen, beleidigen, bevormunden, entrechten, gängeln, kontrollieren, auch zensieren bis hin zu Meinungsverboten oder ans imaginäre Brandmauer Kreuz nageln – gebietet niemand der Dekadenz und Verschwendung der “Eliten“ Einhalt.

Das ist Deutschland anno 2026. Ein Land, das weder noch wie ehedem wirklich lebenswert, geschweige denn irgendwie sicher ist, sondern inzwischen ein hochgefährlicher Ort mit täglichen Messerangriffen, Gruppenvergewaltigungen, Wohnungseinbrüchen und vielem mehr darstellt, dafür aber einen rasant schwindendem Wohlstand bei gleichzeitig höchsten Wucher-Steuern und -Abgaben aufweist, derweil der Staat seine Kernaufgaben im Gegenzug kaum mehr bis allenfalls noch miserabel wahrnimmt. Von zunehmenden allgemeinen Kosten- und Preissteigerungen von der Miete über den Discounter, von Strom und Heizöl bis zur Zuzahlung bei der Gesundheits- oder Altersvorsorge ist alles teurer und die dafür erhaltene Leistung immer schlechter geworden. Kurzum: ein echtes Kackland eben. Der Befund wird besondern drastisch deutlich im relativen Vergleich, kommt man aus dem Ausland zurück oder fährt dorthin. Das riesige Standardgefälle ist geblieben – bloß, dass Deutschland heute das defekte Entwicklungsland ist und die Nachbarländer und selbst vermeintliche Schwellenländer in vielen Belangen, von Infrastruktur über Digitalisierung mit Alltagsleben, deutlich besser aufgestellt sind als wir. Wie traurig – das soll das einst so reiche, gut geordnete und in bequemer Sicherheit lebende Land sein, das wir einst schätzten und auf das wir stolz waren?

Charakterlose linke Umverteilungs-Herrschaftklasse

Der Fisch stinkt wie immer vom Kopf. Eine Politik, die das eigene Volk und vor allem seine Rentner – die demographisch größte und bedeutendste Gesellschaftsgruppe – wie vorzeitig aus der Haft entlassene Nichtsnutze behandelt, sie zu Habenichts-Verlierern degradiert und ständig mit zynischen Hinweisen und zumeist skandalösen „Aktualisierungen“ ihrer Armuts-, Trinkgeld-, Notgroschen- oder Null-und-Nichts-Rente malträtiert, hat dafür gesorgt, dass dauerverarschte Rentenkassen-Zwangseinzahler (also jene, die im Sinne eines auf fleißiger Treue basierenden staatlichem Betrugs-Einkassierverfahrens ein unseriöses und übernutztes “Umlage”-System finanziell tragen, welches sich schon lange als ein rein bösartiges, demütigendes, skandalös politisch verwaltetes, eiskaltes Bürokratie-Monstrum entblößt hat), zu Parias im eigenen Land wurden. Die Vokabel „Gerechtigkeit“ wird mit jeder neuen Rentenformen, “Reform“ oder heißluftigen Verlautbarungen zur „Sicherheit der Renten“ aufs Neue verhöhnt und geschändet.

Die Kartell-Systemparteien als institutionelle Vehikel der abkassierenden, arroganten, charakterlosen linken Umverteilungs-Herrschaftklasse dieses Landes haben nicht das geringste Interesse, an dem von ihnen vorsätzlich aufgeblähten Beamten- und Verwaltungsmachtapparat auch nur das Allergeringste zu ändern – und Medien ohne jeden Biss, denen in ihrem erbarmungswürdigen Zustand nicht mal mehr dritte Zähne helfen könnten, halten angesichts dieser Ausplünderung der Schwächsten still, klären nicht auf und verweigern die Enttarnung jener feistfetten, nicht einmal mehr halbwegs sinnvollen und völlig dysfunktionalen Obrigkeit und ihrer Machenschaften – womit sie sich zum Komplizen der Machtsicherung in diesem völlig heruntergekommenen Abwrackstaat machen. Anstelle einer freien und souveränen Bürgergesellschaft wird so ein abhängiges, staatshöriges Fellachentum herausgezüchtet und die sozial Schwächsten, die Alten, Kranken und Wertlosen, sind ihm hilflos ausgeliefert. Sicher abgeschirmt von jeder noch so berechtigten Kritik und von der Gefahr eines eigentlich überfälligen empörten Aufstands entbunden, können die ReGIERenden in dieser komatösen Merkel-Ruine Buntland die “kleinen Leute“ – und eben insbesondere die Rentner – schlagen, treten, ohrfeigen und in die tiefste, ärmste Würdelosigkeit herabschubsen, dabei selbstzufrieden rülpsend und als Fettaugen auf der toten Brühe dieser Beamten Republik Deutschistan (BRD) schwimmend.

Toxisch, volksfeindlich, hinterhältig

Und das funktioniert zum Beispiel dann so: “Es trifft immer mehr Senioren: Fast jeder zweite Rentner muss Steuern nachzahlen… Einer Auswertung des Steuererklärungsanbieters Smartsteuer zufolge, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorlag, mussten rund 41 (!) Prozent der ausgewerteten Rentner Steuern nachzahlen. Im Durchschnitt waren 1326 (!) Euro fällig. “ Rrrrrumms: Ein Leben lang geschuftet für ein Altersalmosen nach getaner, der Politik noch immer viel zu kurzen Lebensarbeitszeit – und dann hält der Steuergeldveruntreuungsstaat weiter die Hand auf und will nach dem ganzen Kuchen auch noch die Krümel. Und die Deutschen? Nehmen es in stoischer Duldsamkeit hin. Kein Rathaus brennt, kein Finanzamt wird in die Luft gesprengt; keine Büros der Sozialbetrügerparteien SPD und CDU/CSU, aber auch von Grünen und Linken müssen irgendwie zwischen Flensburg und Berchtesgarden, zwischen Görlitz und Würselen unter Polizeischutz gestellt werden. Hier herrscht der Dornröschenschlaf der Entrechteten, wo in anderen Ländern dem von solchen unsäglichen Zumutungen betroffenen Volk längst so dermaßen der Kragen geplatzt wäre, dass die Fetzen fliegen und innere Unruhen noch die harmlosere Konsequenz wären. Doch eher friert anscheinend die Hölle zu, als dass in dieser endvermerkelten Scheißrepublik endlich mal Wut und Zorn mit der geschundenen Bevölkerung durchgehen und die Verantwortlichen aus ihrem satt privilegierten Gleichgewicht gekippt werden.

Man muss sich das vor Augen führen: Eine Rente, die im europäischen Vergleich sowieso schon lächerlich gering ist, wird hierzulande, im Hochsteuerland (und Höhersteuerverschwendungsland) Deutschland, also auch noch in übelster kleptokratischer Manier frecht besteuert, mit fataler Signalwirkung für all jene, die noch ihr Berufsleben ganz oder teilweise vor sich haben. So etwas ist nicht nur kontraproduktiv; es wahrlich toxisch, volksfeindlich, hinterhältig, gemein und schlicht eine asoziale Sauerei. Ungerührt laufen die Meldungen über die Ticker: “Nach Angaben von ‚Smartsteuer‘ steigt zudem die Zahl der steuerpflichtigen Rentner weiter.“ Und ein Altersversorgungsxperte“ erklärt: “Jede Rentenerhöhung hebt den steuerpflichtigen Teil der Rente an, der einmal festgelegte Freibetrag bleibt aber gleich… So überschreiten immer mehr Rentner den Grundfreibetrag und werden überhaupt erst steuerpflichtig. Bei höheren Nachzahlungen setzten die Finanzämter anschließend häufig Steuervorauszahlungen fest.“

Es reicht vorne bis hinten nicht

Was eine linke Nummer! Fassungslos ist auch der Bund der Steuerzahler, der dringend Änderungen bei dieser nachgelagerten Rentenbesteuerung fordert: “Die Steuerpflicht darf nicht allein deshalb entstehen, weil die Inflation durch Rentenerhöhungen ausgeglichen wird!” Rentenerhöhungen dürften nicht vollständig steuerpflichtig werden, sattdessen müsse der prozentuale Rentenfreibetrag auch auf spätere Rentenanpassungen angewendet werden, damit Rentner nicht allein wegen des Inflationsausgleichs steuerpflichtig würden. Die politische Gretchenfrage auch hier wieder: Wer hat uns verraten? Die Antwort, natürlich, so zuverlässig wie seit 100 Jahren: Sozialdemokraten! Denn die Besteuerung der Renten ab einem vordefinierten Freibetrag wurde ursprünglich erstmals 2004 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer beschlossen. Seitdem müssen Rentnerinnen und Rentner einen Teil ihrer Rente versteuern – obwohl natürlich, mit anhaltender Gefräßigkeit des dauerdefizitären Abzockerstaates und stetig steigender Staatsquote – daraus im Lauf der Jahre eine zunehmende Enteignung der ohnehin viel zu schmalen, weil hinten und vorne nicht reichenden Altersbezüge wurde.

Rotgrün war bereits vor 22 Jahren das Synonym für die Verachtung des einst umworbenen „kleinen Mannes“ – und die Blaupase für eine sich auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung maßlos selbst bereichernde Bonzokratie. Angela Merkel hat auch die Union in den Schoß dieses Abgreiferkartells geführt, das bis heute unter dem Synonym “demokratische Parteien der Mitte“ und als selbsterkannter Retter von “Unsere Demokratie™” seinen Feldzug gegen alles Normale, Gesunde, Funktionierende, und Bewährte fortsetzt. Und natürlich gegen die eigene Bevölkerung – was in einer überalterten Gesellschaft zwangsläufig vor allem die Rentner betrifft.