Der grüne Durchmarsch

Die Wahl in Niedersachsen offenbart, dass es den Grünen, dank der Mainstreampresse als bestem Wahlkampfhelfer, trotz ihrer desaströsen Politik im Bund gelungen ist, einen Stimmenzuwachs zu erzielen, auch wenn dieser geringer ausfällt als in den Umfragen prognostiziert. Dennoch reicht es, dass sie künftig mitregieren und damit das nächste Bundesland mit ihrer ideologischen Ausrichtung prägen werden. Es sind nunmehr neun Bundesländer, in denen die Grünen regieren; damit haben sie endgültig erreicht, dass auch im Bundesrat linksgrüne Politik die Mehrheit hat und jedes noch so abstruse Gesetz durchgeboxt werden kann.

Das wird, das kann Deutschland langfristig nicht verkraften. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land vollkommen heruntergewirtschaftet sein wird. Grüne Dilettanten, meist ohne Ausbildung, Studium oder Berufserfahrung außerhalb der Politik, bestimmen die Politik eines hochkomplexen Wirtschaftsstandorts und werden mit ihren dogmatischen Irrationalität das Land in kürzester Zeit ruinieren. SPD und FDP agieren dabei als willige Helfershelfer und mit der weit links stehenden Faeser im Innenministerium haben die Grünen eine weitere Verbündete, um ihre linksgrüne Agenda durchzusetzen, während Scholz und Lindner kaum eigene Akzente setzen.

In vier Jahren wird auch in Niedersachsen nichts mehr sein wie vorher

Das überraschend gute Ergebnis der SPD in Niedersachsen, auch wenn sie deutliche Stimmenverluste hatte, ist ausschließlich der Popularität des Ministerpräsidenten Stephan Weil zu verdanken, der als seriöser Landesvater gilt und mit der CDU als Koalitionspartner bisher eine durchaus solide Landespolitik machte. Ich bezweifle allerdings, dass das mit den Grünen so bleibt; in vier Jahren wird auch in diesem Bundesland nichts mehr so sein, wie es war.

Aufgrund des Wahldebakels in Niedersachsen regiert die CDU nunmehr nur noch in fünf (!) Bundesländern mit, teilweise allerdings ebenfalls in Koalition mit den Grünen, die die eigentlichen politikbestimmenden Taktgeber sind. Wenn es um die Macht geht, gibt es keine moralischen Grundsätze. Eine entscheidende Ursache der Wahldebakel der Christdemokraten ist die Sozialdemokratisierung der Partei durch Angela Merkel. Friedrich Merz hat es nach seinem Amtsantritt versäumt , sich deutlich von dieser Politik zu distanzieren, klipp und klar die katastrophalen Fehlentscheidungen Merkels, vor allem in der Migrations-und Energiepolitik, aufzuarbeiten, und der CDU ihr konservatives Leitmotiv zurück zu geben. Das, woran die SPD jahrelang unter Merkel krankte, trifft jetzt die CDU: Man braucht keine zwei sozialdemokratische Parteien in Deutschland.

Zu Recht abgestrafte FDP

Die FDP wurde in Niedersachsen für ihre Regierungsarbeit auf Bundesebene konsequenterweise abgestraft und zahlt den Preis dafür, dass sie sich im Gegensatz zu 2017 dafür entschieden hatte, lieber schlecht zu regieren als gar nicht. Es ist nunmehr ihre vierte Wahlniederlage in Folge. Wenn Lindner davon schwafelt, dass es nicht gelungen sei, eine „linke Mehrheit“ zu verhindern, dann klingt das mehr als grotesk und nicht besonders glaubwürdig, wenn man gleichzeitig die linke Mehrheit auf Bundesebene garantiert. Sollte die FDP die Koalitionsregierung nicht alsbald beenden und zu ihren liberalen Grundsätzen zurückkehrt, wird ihr im Bund das gleiche Schicksal bevorstehen, wie in immer mehr Bundesländern, sie wird an der Fünfprozenthürde scheitern. So wie 2013 – bloß, dass es diesmal kein Comeback mehr geben dürfte.

Ein weiterer Sieger der Wahl in Niedersachsen ist – trotz heftiger Anfeindungen durch die Mainstreammedien und gezielter Hexenjagd auf einzelne AfD-Funktionäre durch linke „Aktivisten“ – die AfD, die ihren Stimmenanteil fast verdoppeln konnte. Sie profitiert davon, dass die Menschen an der Politik der etablierten Parteien verzweifeln und deren negative Auswirkungen auf Wohlstand und Lebensqualität immer offensichtlicher werden.

Die „Alternative“ mit ungenutztem Potential

Wenn die AfD es schaffen würde, sich von ihren radikalen Kräften zu distanzieren (von denen möglicherweise sogar einige als agents provocateurs seitens des Verfassungsschutzes eingeschleust wurden) und die liberalkonservative Lücke in der deutschen Politik zu füllen, könnte sie, der dauerhaften Medienhetze zum Trotz, vor allem der CDU und der FDP durchaus das Leben schwer machen. Wenn sie dann auch noch einige der vielen Nichtwähler, die mit Abstand die größte Mehrheit bilden, von sich überzeugen könnte, würde dies die Parteienlandschaft nachhaltig verändern.

Es ist mir unbegreiflich, dass die Menschen in Deutschland die Gefahr, die von der Politik der Grünen ausgeht, nicht erkennen. Vielleicht liegt es daran, dass sie vor allem von den jungen Menschen gewählt werden, die in den Schulen und Universitäten von einem linksgrünen Zeitgeist so sehr indoktriniert wurden, dass sie nicht erkennen, dass sie mit ihrer Wahlentscheidung für die Grünen selbst kräftig an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Die wahnhafte Angst eines Großteils der jungen Menschen vor einer spekulativen „Klimakatastrophe” bei gleichzeitiger realer Wohlstandsverwahrlosung hat zu einer vollkommenen Verkennung der Realität geführt. Die grünen Nachwuchswähler müssen wohl erst frieren und hungern, bevor sie erkennen, welch fatalem Irrsinn sie da aufgesessen sind. Ich befürchte allerdings, dass Deutschland bis dahin so geschädigt sein wird, dass die Erkenntnis zu spät kommt.