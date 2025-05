Der Gutmensch – Typus im Spätzustand

Er tritt auf wie ein Hohepriester der Moral, doch er ist nur die letzte Metamorphose eines gesättigten Kulturmenschen in der digitalen Endzeit, dem das Tragende, das Tiefe, das Erdverwurzelte abhandengekommen ist. Was er präsentiert – seine Ikonographie aus Spritzen, Ukrainefarben, Regenbogenflagge, Maske, Hashtag mit Gendersternchen – ist nicht Ausdruck von Geist, sondern von Gewohnheit. Seine „Haltung“ ist die Form gewordene Dekadenz eines Zeitalters, das von innerer Leere ausgezehrt ist und sich noch einmal moralisch aufbäumt, ehe es in sich zusammenfällt.

Der Gutmensch existiert nur im Kontrast. Wie alle Erscheinungen der Zivilisation ist auch er nicht schöpferisch, sondern ableitend. Er ist gegen Hass, gegen Putin, gegen rechts, gegen Trump, gegen den „Klimaleugner“, gegen das Männliche, gegen das Eigene – denn nur im „gegen“ gewinnt sein leergewordenes Ich die Illusion von Substanz. Er kann nur durch Kontrast existieren, weil das Eigene längst verflüchtigt ist. Die Leere wird zur Haltung, das Nichts zum Standpunkt.

Abkömmling der faustischen Seele

Die Zivilisation ist das Alter einer Kultur. Der Gutmensch ist eine Figur dieser zivilisatorischen Spätphase – ein Abkömmling der faustischen Seele, der sich vom Willen zur Tiefe losgesagt hat. Er lebt in Symbolen, nicht in Wirklichkeit. Er denkt in Etiketten, nicht in Ideen. Alles, was noch lebt, wird durch ihn zum Schematischen degradiert. Er kennt keine Tragik, nur Rhetorik. Er hat keinen Zweifel, nur Parolen. Der Pathos, mit dem er das „Gute“ verkündet, ist nicht getragen von einem Ernst, der aus dem Inneren kommt, sondern von einem Willen zur Selbsterhöhung, der in jeder Kulturphase die Maske der Ethik trägt, wenn das Schöpferische erloschen ist.

Der Gutmensch bekämpft den Hass mit Hass. Seine Ablehnung ist seine einzige Form von Selbstbestätigung. Er blockiert, diffamiert, denunziert – nicht aus Kraft, sondern aus Angst. Denn der Schatten, der in ihm wohnt, ist längst zu groß geworden, um noch unbemerkt zu bleiben. Und so wirft er ihn auf andere. Er braucht den Gegner, wie der Satte das Gift braucht, um wieder etwas zu spüren.

Der letzte Diktator

Diese Figur, deren Seele nicht mehr in Blut, Boden oder Gemeinschaft verankert ist, wird zur Trägerin einer „Ethik ohne Erde“. Ihre Bindung an das Ganze ist eine Bindung an abstrakte Konstrukte – Menschheit, Gerechtigkeit, Klima – und nicht an gewachsene, erlebte, geschichtstragende Ordnung. Der Gutmensch ist nicht Bürger, sondern Gesinnung. Nicht tragende Gestalt, sondern Zuschauer des eigenen Verfalls.

Der Höhepunkt seiner Erscheinung ist nicht die Toleranz, sondern der Fanatismus. Der Glaube an die Panzer für die Ukraine ist nichts als der verzweifelte Ruf einer sterbenden Zivilisation nach Bedeutung. Der Ruf nach dem Verbot der AfD, nach „Null Toleranz“, nach „gesicherter Rechtsextremität“ ist nicht Ausdruck der Stärke, sondern der inneren Auflösung. Wo Argumente fehlen, wächst das moralische Dekret. Der Gutmensch wird zum letzten Diktator – freundlich lächelnd, aber innerlich kalt.

Grauen vor dem leeren Raum

Denn was ihn antreibt, ist nicht Überzeugung, sondern das Grauen vor dem leeren Raum in sich selbst. Der Raum, der einst durch Religion, Mythos, Herkunft, Ahnen und Boden gefüllt war, ist heute überklebt mit Parolen. Die Spritze ersetzt die Beichte, das CO₂-Zertifikat den Ablassbrief, das Verbot die Läuterung. Der Gutmensch lebt in einer säkularisierten Erlösungssehnsucht, aber ohne Seele.

Er duldet keine Widersprüche, weil sein ganzes Ich aus einem Widerspruch besteht. Und dieser darf nicht aufbrechen. Darum das aggressive Auftreten, die panische Empörung, die obsessive Korrektheit. Alles, was ihn stört, muss verschwinden – nicht weil es falsch ist, sondern weil es ihn selbst an das erinnert, was er längst verloren hat. Er definiert sich durch Abgrenzung, durch das Gegenüber. Doch dieses Gegenüber ist nicht mehr real, sondern abstrakt. Der „Rechtsradikale“,der „Faschist“, der „Verschwörungstheoretiker“ – sie alle sind nur Schattenfiguren, die er braucht, um sein schwankendes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Der Gutmensch ist die letzte Form der narzisstischen Seele, die sich selbst erlösen will, indem sie alles andere verdammt.

Auf der richtigen Seite der Geschichte

Darum kennt er kein Gespräch, sondern nur das Urteil. Keine Kritik, sondern nur das Verdikt. Wer ihm widerspricht, wird nicht gehört, sondern gelöscht. Wer ihm ein Argument bringt, wird nicht bedacht, sondern blockiert. Der Gutmensch ist kein Diskursteilnehmer – er ist der Endpunkt jeder Debatte.

Und so wird er selbst zum Zerstörer dessen, was er zu schützen vorgibt. Seine Meinungsfreiheit endet dort, wo andere beginnen. Seine Toleranz gilt nur dem Spiegelbild. Seine Gerechtigkeit ist ein Fallbeil. Die große Tragik: Er glaubt noch, er sei auf der richtigen Seite der Geschichte. Doch Geschichte ist kein Richter – sie ist ein Zyklus. Und der Gutmensch steht am Ende dieses Zyklus.

Heimsuchung durch den verleugneten Schatten

Die Geschichte kennt ihn – in jeder untergehenden Kulturform. Er ist das Echo des Priesters, der das Licht hütete, aber nun nur noch von dessen Asche spricht. Er wird sich weiter radikalisieren – nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst vor dem Nichts, das in ihm selbst wohnt. Und wenn das Ende kommt, wird er sich nicht erinnern, wofür er stand – nur, was er bekämpfte.

Dann wird das letzte Siegel brechen. Der Schatten, den er verleugnete, wird ihn heimsuchen. Nicht in der Gestalt des Anderen – sondern in ihm selbst. Und was er bannen wollte, wird in ihm auferstehen. Denn keine Haltung schützt vor dem eigenen Abgrund, keine Maske ewig vor dem Blick der Wahrheit. Und das, was er zu vernichten suchte, wird das Einzige sein, was von ihm bleibt.