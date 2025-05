Der Hass der Heuchler: Antwort an einen Kriegstreiber und Kriegsgewinnler

Der Geschäftsführer der Donaustahl GmbH, Stefan Thumann, hat auf X zum Thema Ukrainekrieg Folgendes gepostet: “Es ist übrigens der blanke Hass, der mich antreibt. Hass auf die Monster, die die Ukraine überfallen. Hass auf unser träges und dumpfes System. Ein System das immer noch nicht verstanden hat, dass die Monster gewinnen werden, wenn wir nicht endlich den Arsch hoch bekommen.” Ich habe ihm darauf geantwortet – mit nachfolgenden Worten.

Stefan Thumann, Du sprichst vom Hass, als sei er Feuer, das reinigt. Doch es ist ein Feuer, das verzehrt – nicht die „Monster“, wie Du sie nennst, sondern Dich selbst. Du blickst hinaus in die Welt und siehst Feinde: doch erkennst Du das Gesicht nicht, das aus Deinem eigenen Spiegelbild zurückschaut? Der Hass, den Du bekämpfen willst, ist der Hass, den Du nährst. Und hinter ihm steht: die Gier. Du bist Gründer einer Firma, die Waffen baut, Donaustahl. Maschinen des Todes, gegossen aus Gewinn und geopfertem Gewissen. Und Du sprichst vom „System“, das zu träge sei?

Krieg als Geschäftsmodell

Doch was ist dieses System anderes als der verlängerte Arm jener, die Krieg als Geschäftsmodell begreifen? Deine Waffen gehen in die Ukraine, und Du nennst es Hilfe. Aber Hilfe, die im Hass geboren wird, ist keine Hilfe, sondern eine Verlängerung des Unheils. Du sprichst von „Monstern“, die Du bekämpfen willst. Aber sieh hin: Monster entstehen dort, wo Hass sich mit Gier paart. Sie wachsen, wo der Mensch sich über das Recht erhebt und das Urteil Gottes vergisst.

Und Du? Du hast dem Hass ein Banner gegeben, der Gier ein Werkzeug. Du wirfst Bomben, nicht aus Metall, sondern aus Sprache – doch das Echo trifft Dich. Denn das Reich des Geistes kennt keine Ausreden. Es misst am inneren Licht, nicht am äußeren Ruf. Wer aus Hass handelt, ruft Schatten, und die Schatten kehren zu ihm zurück. Kein Stahlpanzer schützt Dich vor dem Tag, an dem Du dem Wesen begegnen wirst, das Du geformt hast. Es wird Deine Züge tragen. Der Mensch ist nicht berufen, zu hassen. Er ist berufen, zu erkennen. Doch wer Hass zur Tugend erhebt, wird am Ende von seinem eigenen Werk verschlungen.

Der Autor publiziert auch auf seinem X-Kanal.