Der hasserfüllte Streit über den woken Popanz

Der in aller Öffentlichkeit verübte Mord an dem US-amerikanischen Polit-Influencer Charlie Kirk hat vor allem im Internet Hasswellen in bislang ungekannte Größenordnungen getrieben. Dieser Hass ist allerdings nicht neuartig, und vor allem ist er auch nicht auf eine Seite des politischen Spektrums beschränkt: Ich will hier nur einige beschämende Grenzüberschreitungen der letzten Tage aufzählen: Im Zusammenhang mit dem Kirk-Attentat rechtfertigten zahlreiche linke Aktivisten politische Gewalt und wünschten ihren politischen Gegnern unverhohlen den Tod. Dies ist allerdings leider keine linke Spezialität. Hass auf die Verantwortlichen für Corona-Maßnahmen, Energiewende und Masseneinwanderung führte auch in rechten Foren immer wieder zu Forderungen nach Willkür- und Lynchjustiz. In der letzten Woche skandierte etwa in Chemnitz anlässlich eines Auftrittes der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Menschenmenge „Todesstrafe, Todesstrafe!“

Neuartig ist, dass bei Videodokumenten gewaltsamer Sterbefälle nicht mehr das Tabu zu gelten scheint, zumindest den Moment des Todes nicht zu zeigen. Die Erschießung Charlie Kirks kann man sich im Internet ebenso ungefiltert ansehen wie den brutalen Messermord an der jungen Ukrainerin Iryna Zarutska in einem US-amerikanischen Regionalzug. Rechtsextremisten versuchen, aus den in der Tat schockierenden Bildern des letzteren Ereignisses im Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit eine Ikone zu generieren, welche die Angst des vom Untergang bedrohten „Weißen“ vor dem bösen „schwarzen Mann“ symbolisieren soll.

Luft aus dem Popanz lassen

Es soll in diesem Artikel um eine Hauptursache für den wechselseitigen Hass gehen, der in den genannten Handlungen und ihrer medialen Aufbereitung zum Ausdruck kommt, aber sich längst nicht darin erschöpft. Als diese Hauptursache erweist sich zunächst die linksliberale, oftmals als „woke“ bezeichnete Ideologie, die von ihren Befürwortern mit derselben Vehemenz verteidigt wird, mit der ihre rechten Widersacher sie ablehnen. Wir werden bei einer näheren Betrachtung allerdings sehen, dass der „Wokeismus“ ein Popanz ist, der diese hasserfüllten und sich zunehmend in gefährlicher Nähe zur offenen Gewalt bewegenden Auseinandersetzungen überhaupt nicht rechtfertigen kann. Wenn man nur endlich die Luft aus diesem Popanz herauslassen könnte, wäre es vielleicht möglich, wieder zu sach- und lösungsorientierten Formen der politischen Debatte zurückzukehren.

Das englische Wort „woke“, das der hier behandelten Ideologie ihren Namen gegeben hat, bedeutet auf Deutsch „erwacht“. Gemeint ist damit vor allem, dass – zumindest in der woken Sichtweise – sich erst seit etwa zehn Jahren ein wirklich angemessenes Verständnis für die Diskriminierung ethnischer, sexueller und sonstiger Minderheiten durchgesetzt hat, das es nunmehr erlaubt, diesen Gruppen endlich zur Durchsetzung ihrer Rechte zu verhelfen. Darin liegt zunächst einmal nichts an sich Schlechtes. Die Konsequenz des woken Denkens besteht allerdings darin, dass den Minderheiten eine dauerhafte Opferrolle zugedacht wird, die letztlich ihre beständige Privilegierung erzwingt, während der „Normalo“, vor allem in Gestalt des weißen, heterosexuellen Mannes, nur die Rolle eines Täters spielen und sich durch keine noch so große Sühneleistung aus dieser Position befreien kann. In der Praxis entspringen daraus die uns allen wohlbekannten Auseinandersetzungen um freie Geschlechtswahl, „queere“ Sexualität, Rassismus, deutsche und allgemein-westliche historische Schuldkomplexe und noch eine Vielzahl weiterer Themen.

Abwertende Vorwürfe

Die Vertreter des Wokeismus verorten sich in der Regel auf der linken Seite des politischen Spektrums, und diese Einordnung wird zumeist auch von ihren Widersachern übernommen. In ablehnenden Äußerungen zum Wokeismus finden sich sehr oft abwertende Vorwürfe des „Sozialismus“ oder gar „Marxismus“. Bei einer näheren Betrachtung wird schon an dieser Stelle der popanzartige Charakter der gesamten Thematik erkennbar. Wenn man schon meint, Karl Marx (1818-1883) herbeizitieren zu müssen, dann sollte man wenigstens bedenken, dass von dem Trierer Philosophen nur sehr wenige Äußerungen überliefert sind, die sich mit Geschlechterfragen oder dem Verhältnis von Völkern und „Rassen“ zueinander befassen. In einer klassisch marxistischen Sichtweise läuft nämlich die gesamte Weltgeschichte auf einen sich stetig zuspitzenden Konflikt zwischen Arbeit und Kapital heraus, der am Ende mit Ausnahme eben jener „Klassenfrage“ alle Unterschiede zwischen Menschengruppen einebnet und als unwichtig erscheinen lässt.

Die politische Linke verabschiedete sich weitgehend von diesem klassischen Marxismus, nachdem um das Jahr 1990 herum der Sowjetkommunismus ein unrühmliches Ende genommen hatte. Um dadurch nicht völlig überflüssig zu werden, erfanden die linken Ideologen gleichsam den Wokeismus. Was dabei auf der Strecke blieb, war eine Kritik am neoliberalen Kapitalismus, der zwar triumphal über den Sowjetkommunismus gesiegt hatte, aber keineswegs frei von inneren Problemen war, wie es sich spätestens in der 2007 beginnenden Weltfinanzkrise zeigte. Der neoliberale Kapitalismus konnte den Linken den Wokeismus zugestehen und diese Denkrichtung sogar nach Kräften fördern.

Fortschritt als historische Notwendigkeit

Das hatte einen Grund, auf den wir noch zu sprechen kommen werden: Der Wokeismus ist seinem Wesen nach nicht sozialistisch, sondern liberal. Nachdem ab etwa 2010 woke Ideen zunehmend den Status einer gesellschaftspolitischen Hegemonie erlangten, löste dies bei der politischen Linken aber trotzdem einen Reflex aus, der aus Sowjetzeiten noch wohlbekannt ist: Linke sind nur sehr schwer dazu zu bringen, eine einmal errungene Herrschaftsposition wieder aufzugeben, weil sie in dieser Herrschaft immer das Resultat eines sich mit historischer Notwendigkeit vollziehenden Fortschritts erblicken. Wer diese Art von Fortschritt ablehnt, wird aus linker Perspektive automatisch zum „Reaktionär“ oder gar „Konterrevolutionär“ und mutiert somit vom politischen Gegner zu einem Feind, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss.

Die Ablehnung des Wokeismus speist sich zumeist aus einem politischen und gesellschaftlichen Konservatismus. Diese Einstellung kann leicht in Hass umschlagen, denn wer meiner Altersgruppe (Jahrgang 1968) angehört oder noch älter ist, der ist oftmals noch in Umfeldern groß geworden, in denen woke Ideale – wenn es den Begriff damals schon gegeben hätte – in offenem Gegensatz zu Sittengesetzen standen. In diesem Sinne gibt es eine eindeutige Vorrangstellung der heterosexuellen Ehe, während Homosexualität allenfalls toleriert, aber nicht als gleichwertig akzeptiert werden kann. Aus der Biologie der Geschlechter folgen unterschiedliche Rollenbilder von Mann und Frau. Afrika und seine Bewohner stehen auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe als Europa und können allenfalls durch paternalistisches Handeln des Westens – erst Kolonisierung, dann „Entwicklungshilfe“ – auf ein höheres Niveau gehoben werden. Das Christentum ist die beste und wahre Religion, und der Islam kann nicht als mit ihm gleichwertig angesehen werden.

Destruktiver Hass

Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Wer dies alles heute noch propagiert, und das tat übrigens der ermordete Charlie Kirk vielfach wirklich, muss sich allerdings die Frage gefallen lassen, ob sein ehrenwerter Konservatismus nicht einer als rückwärtsgewandt zu bezeichnenden Einstellung gewichen ist. Sittenbilder sind immer zeitabhängig und somit veränderbar. Das Christentum kann hier nur schwer als stichhaltige Begründung herangezogen werden, weil für Christen alle konkreten religiösen Gesetze immer unter dem Liebesgebot stehen müssen. Das diesem Gebot zugrunde liegende Bild eines liebenden, den Menschen zugewandten Gottes verträgt sich aber nur äußerst schwer mit der Idee von einer gottgegebenen Ungleichheit der Menschen oder der Vorstellung, dass „queere“ Sexualität nicht in ähnlicher Weise auf tiefer Liebe und gegenseitiger Verantwortung beruhen könnte wie eine gute Ehe zwischen Mann und Frau.

Ich will hier den Wokeismus nicht rechtfertigen oder gar zum Vorbild erklären, sondern nur einen Weg weisen, wie man ihn als Konservativer und Christ tolerieren kann, um nicht in den eingangs geschilderten destruktiven Hass zu verfallen. Dazu muss man ihn aber aus meiner Sicht, über das bisher Gesagte hinaus, als einen Popanz erkennen, der gerade von seinen schärfsten Kritikern zu einer Bedeutung erhoben wird, die ihm in Wirklichkeit nicht zukommt. Um dies zu begreifen, reicht es meiner Meinung nach aus, an einem sonnigen Nachmittag das Bild einer Innenstadt oder eines Bahnhofes in unserem Land auf sich wirken zu lassen. Man wird dort friedliche und überwiegend freundliche Menschen erblicken, die zwar äußerlich vielgestaltiger sind als ihr Gegenbild vor 30 oder 40 Jahren, aber darum nicht irgendwie hässlich oder gar bedrohlich. „Horden“ oder “Monster” wird auf diesem Bild nur derjenige sehen, der gleichsam einen Splitter aus dem Zauberspiegel in Hans Christian Andersens (1805-1875) Märchen „Die Schneekönigin“ im Auge trägt und dadurch alle Dinge im Zustand einer Verzerrung ins Negative wahrnimmt.

Deplatziertes Wehklagen

Transsexuelle und „Queere“ prägen unsere Gesellschaft nicht, und es gibt nur äußerst wenige „Diverse“. Diese Kleingruppen kann eine liberale Gesellschaft aber tolerieren, ohne in Hass zu verfallen. „Christopher Street Days“ sind nichts anderes als eine moderne Form von Karneval, bei dem eine ansonsten streng reglementierte Gesellschaft schon immer ein Ventil für kurzzeitig erlaubte Grenzüberschreitungen geöffnet hat. Wer das alles nicht so ernst nimmt, der braucht keine hasserfüllten Kulturkämpfe zu führen, die sich in Wirklichkeit nur gegen aufgeblasene Popanze richten. In ähnlicher Weise kann man sich die Frage stellen, für wie viele Menschen in unserem Land die deutsche NS-Schuld oder auch die „weiße“ Kolonialschuld wirklich maßgeblich für ihr tägliches Verhalten und Empfinden sind. Diese Zahl dürfte überschaubar sein.

Dass man einen fremden Menschen nicht zuerst nach seiner Hautfarbe bewerten soll, ist nicht woke, sondern wäre schon vor 50 Jahren Gegenstand erbaulicher christlicher Literatur gewesen. Man muss auch nicht, wie es jüngst Götz Kubitschek auf „Sezession im Netz“ tat, darüber klagen, dass dem deutschen Volk nach 1945 gleichsam das Genick gebrochen worden sein soll, weshalb wir in unserem heutigen nationalen Überlebenskampf zu wenig Selbstvertrauen zeigen würden. Im deutschen Ungeist der Zeit von 1914 bis 1945, als man erobernd in die Welt hinauszog, um dieser Welt die überlegene deutsche Kultur mit Gewalt aufzuzwingen und dabei in der Realität nicht zum Kulturträger, sondern zum hochtechnisierten Barbaren wurde, liegt nichts, was für uns Heutige vorbildhaft sein könnte. Dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Re-Education dieses Schadprogramm in relativ kurzer Zeit durch den American Way of Life mit Massenkonsum und Popkultur überschrieb, war kein nationales Unglück, sondern vielmehr eine der besten Entwicklungen der deutschen Geschichte.

Wirtschafts- und Gesellschaftsliberalismus gibt es nur im Paket

Zum Schluss möchte ich das bisher Gesagte noch mit etwas politischer Theorie untermauern. Der französische Gegenwartsphilosoph Jean-Claude Michéa hat vor einigen Jahren auf einen Umstand hingewiesen, den auch schon Friedrich August von Hayek (1899-1992), einer der prägenden Vordenker des Liberalismus, thematisierte: Wirtschafts- und Gesellschaftsliberalismus sind untrennbar miteinander verbunden. Aus einer linken Perspektive betrachtet heißt dies, dass man mit einem woken, also geradezu übermäßig liberalen Gesellschaftsverständnis gar nicht anders kann, als auch den liberalen Kapitalismus zu bejahen und damit den Kernbestand traditionell linker Politik aufzugeben. In dieser Falle haben sich die heutigen Linken selbst gefangen, wie wir weiter oben schon gesehen haben.

Auf der rechten Seite des politischen Spektrums machen aber viele geradezu militant „Anti-Woke“ den Fehler, parallel zu ihrem gesellschaftspolitischen Konservatismus eine möglichst von allen staatlichen und sozialen Regulierungen befreite Marktwirtschaft zu propagieren. Auch hier wird übersehen, dass man Wirtschafts- und Gesellschaftsliberalismus nur im Paket bekommt. Wer wirklich überzeugend von rechts her gegen den Wokeismus argumentieren will, der muss sozial eingestellt sein. Das bedeutet ausdrücklich nicht, für irgendeine Form von „Sozialismus“ einzutreten, aber durchaus für einen demokratischen Sozialstaat, der nur als Ausprägung eines starken Nationalstaates existieren kann. Auch Linke können nur glaubhaft gegen die Auswüchse des global-liberalen Kapitalismus unserer Zeit kämpfen, wenn sie dies anerkennen.

Gemeinsame Zielsetzung

Gewachsene Gemeinschaften wie Nation, Region, Familie, Religionsgemeinschaften und Berufsorganisationen müssten auch von links her wieder als Grundlage einer wirklich sozialen Politik gesehen werden, anstatt sie im Namen eines fehlgeleiteten, hyperliberalen Fortschrittes abzulehnen. Wenn sich auf beiden Seiten solche Vorstellungen durchsetzen würden, dann hätte man gleichsam die Luft aus dem woken Popanz abgelassen. Der heutige hasserfüllte Streit über diesen Popanz könnte endlich einer rationalen, von gegenseitigem Respekt getragenen Debatte um wirkliche Problemlösungen weichen.

Mit ein wenig Mut zur „Verschwörungstheorie“ könnte man sogar annehmen, dass der globale Finanzkapitalismus unserer Tage den woken Popanz bewusst mit dem Ziel erschaffen hat, das ihm entgegenstehende Widerstandspotential durch sinnlosen und destruktiven Hass zu spalten. Linke und Rechte könnten durchaus zu konstruktiven Synthesen gelangen, wenn sie dies endlich einsehen und gemeinsam aus der woken Denkfalle ausbrechen. Die gemeinsame Zielsetzung wäre dann ein demokratischer und sozialer Nationalstaat, der sich aus den Zwängen der neoliberalen Globalisierung befreit. Abschließend gestatte ich mir noch den Hinweis, dass ich über solche, zunächst als unmöglich erscheinende Synthesen zwischen „rechts“ und „links“ schon ein ganzes Buch verfasst habe: “Revolutionärer Populismus”.