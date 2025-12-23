Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße: Erinnerung als Kult

Mögen Sie auch so gut wie keine deutsche Komödie? Sind Sie auch so peinlich erfreut, wenn im Abspann oder – wie in diesem Fall bereits im Vorspann – Filmförderungsmaschinen benannt werden wie der Deutsche Filmfonds, der Bayerische Filmfonds, der Saarländische Filmfonds oder der Filmfonds von Bad Kissingen und der Filmfonds von Bad Bocklet, die diesen Film möglich gemacht haben? Freuen Sie sich dann auch so sehr, dass Sie das, was Sie zu sehen bekommen, also bereits mit Steuergeldern bezahlt haben, obwohl Sie für die Kinokarte nochmals bezahlt haben? Sind Sie glücklich und zufrieden, sagen zu können, dass Sie für diesen Film gerade zweimal bezahlt haben? Im Fall des hier behandelten Films – er heißt „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ und stammt von “Goodbye, Lenin!”-Regisseur Wolfgang Becker, der kurz nach Abschluss der Dreharbeiten Ende 2024 verstarb – begann das Elend schon zu Beginn, als mir erklärt wurde, dass ich diesen Film gerade finanziert hatte, weil der Bayerische Filmfonds, der Saarländische Filmfonds und der Filmfonds von Bad Bocklet dies möglich gemacht haben. Also Steuergeld. Herzlichen Glückwunsch! Aber mal sehen, vielleicht werde ich überrascht. Kleiner Spoiler: Ich wurde überrascht.

Der Plot der Komödie ist schnell erklärt. Er erzählt die Geschichte des Berliner Videothekenbesitzers Micha Hartung, gespielt vom großartigen Charly Hübner, der kurz vor der Pleite steht und unfreiwillig zum gesamtdeutschen Helden avanciert: Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls meldet sich ein ehrgeiziger Journalist bei ihm, der eine sensationelle Story über eine angebliche Massenflucht aus der DDR durch den Bahnhof Friedrichstraße aufbaut, in der Micha eine zentrale Rolle zugeschrieben wird, was sein Leben auf den Kopf stellt und Themen wie falsche Heldenverehrung, krude Erinnerungskultur und die Wendezeit beleuchtet.

Deutschland ist ein unbegabter Erinnerungskünstler

Und das macht der Film gar nicht schlecht. Gerade unsere Zeit sehnt sich nach echten Opfern, die Schlimmes erlebt haben, die in grausamen Zeiten aufgewachsen sind. Das Ding ist, dass es zumindest in der DDR – wie wohl in dem meisten Diktaturen – nicht allen Menschen grottenelend ging. Ja, dieser Satz ist als gelernter Wessi schwierig zu sagen, doch es kann tatsächlich sein, dass jemand unbeschadet in der DDR aufgewachsen ist. Damit meine ich nicht kadertreue Menschen, sondern Achtjährige, Zehnjährige und Zwölfjährige, die die Normalität ihrer Jugend erlebten und dabei nicht unglücklich waren. Im Film stellt der windige Journalist Micha die Frage, ob er in einer Talkshow über seine schreckliche Kindheit berichten solle; dieser antwortet: „Ick hatte keene schlechte Kindheit. Meine Kindheit war super.“ Manchmal möchte wohl der Besserwessi dem Immerossi eine tragische Geschichte aufzwingen, die es so gar nicht gab.

Den stärksten Moment hat der Film allerdings, wo es ihm darum geht, zu erinnern – oder anders: die Erinnerung zum Kult werden zu lassen. Als eine Klassenlehrerin meinte, es sei ganz schön schwierig, heute noch so einen KZ-Überlebenden zu finden, weil es davon ja gar nicht mehr so viele gebe, fühlten sich wahrscheinlich viele pikiert; dennoch trifft es einen Kern. Deutschland ist ein unbegabter Erinnerungskünstler, so wie Adolf Hitler ein unbegabter Maler war. Nicht jeder ist so wie Sally Perel, der als „Hitlerjunge Salomon“ bekannt wurde und bis zu seinem Tod an dem von ihm geprägten Satz „Schuld kann man nicht vererben“ festhielt. Zu viele sind gefangen in einer Vergangenheit und vergessen dadurch vollständig die Gegenwart. Dennoch oder gerade deswegen schafft es der Film in einer sehr unprätentiösen Weise, diesen kaum erträglichen Bias klar zu machen.

Wer Gedenken nur in der Vergangenheit denkt, versteht es nicht

Die Deutschen sehnen sich nach Dissidenten, um ihre eigene Geschichte reinzuwaschen. Die Deutschen sehnen sich nach denjenigen, die sie selbst – und eben auch der Großteil ihre (Ur-)Großeltern – niemals gewesen waren. Die meisten (Ur-)Großeltern waren eben in der SS, SA, vielleicht waren sie auch nur in der Wehrmacht; aber sie waren alle ein Teil des Tätervolks. Und die Enkel sehnen sich inzwischen danach, endlich aufzustehen und zu sagen: „Das war’s mit der Geschichte, ich habe mich gerade reingewaschen, vielen Dank, tut mir leid, sechs Millionen Juden war blöd, ich war nicht dabei.“ Das stimmt. Ihr wart nicht dabei. Schuld tragt Ihr keine. Dennoch solltet ihr Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Wer Gedenken nur in der Vergangenheit denkt, der versteht es nicht. Gedenken ist immer ein Ruf in die Zukunft, um die Gegenwart darzustellen und die Zukunft zu kreieren. Was damals niemals passieren durfte – oder, wie Hannah Arendt gesagt hat: „Es ist etwas passiert, was nie hätte passieren dürfen“ – das ist die Gegenwart, das ist die Lehre aus der Vergangenheit. Das ist Gedenken. Die Lehre aus der Vergangenheit kann nicht sein, Stolpersteine zu polieren oder Überlebende in Klassenräume zu pressen, sondern es muss sein: Was machen wir aus der Geschichte? Können wir daraus lernen? Können wir irgendetwas herausziehen oder nicht?

Ich mag immer noch keine deutschen Komödien, und ich bin gar nicht peinlich erfreut, dass der Bayerische Filmfonds oder der Saarländische Filmfonds oder sogar der Filmfonds von Bad Bocklet dies finanziert haben. Aber der Film „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ hat wirklich etwas geschafft, was ganz viele Filme nicht schaffen können – nämlich den kaum erträglichen Bias zwischen Gedenken, Gedenkkult und den Leuten, die es hören wollen, darzustellen. Das ist viel mehr, als die meisten Filme, Gedenkfeiern und Mahnmale in diesem Land jemals hinbekommen.