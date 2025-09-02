Der Herbst der Illusionen – und danach der bitterkalte Winter der Neuwahlen

Gestern, am 1. September, begann der meteorologische Herbst. Bundeskanzler Merz spricht vom “Herbst der Reformen”. Ich hingegen spreche eher vom Herbst der Inkompatibilität, vom Herbst der Zerwürfnisse, vom Herbst der Trennung, vom Winter der Neuwahlen. Denn Reformen wird es nicht geben, sie sind ausgeschlossen. CDU und SPD haben sich das im Koalitionsvertrag gegenseitig versprochen: Keine Steuererhöhungen hier, keine Einschnitte im Sozialstaat dort. Damit ist jede notwendige Reform schon im Voraus blockiert. Wer sich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD entschieden und stattdessen die SPD als Partner gewählt hat, der hat sich bewusst für Stillstand entschieden.

Doch die Wirklichkeit lässt sich nicht wegkoalieren. Die Sozialkosten steigen ungebremst, allein fünfzehn Prozent im letzten Jahr. Das ist keine kleine Schwankung, sondern eine Exponentialfunktion, die sich Jahr für Jahr beschleunigt. Der Sozialstaat ist ein Ballon, der sich weiter aufbläht, bis er platzt. Zugleich schrumpfen die Einnahmen. Unternehmen wandern ab, Arbeitsplätze verschwinden, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Wer glaubt, man könne das durch mehr Beamte, durch die Pflegewirtschaft oder durch die Aufblähung der Flüchtlingsindustrie kompensieren, irrt. Denn auch die Steuereinnahmen folgen einer Exponentialfunktion – nur nach unten.

Scheitern bedeutet Neuwahlen

Merz weiß es, oder zumindest seine Berater. Dieser Sozialstaat ist in der bestehenden Form nicht mehr zu finanzieren. Doch die Koalition ist handlungsunfähig: Reformen wären zwingend, sie wären überlebensnotwendig, aber sie sind politisch unmöglich. Was Teile der Union als notwendig erkennen, wird von der SPD blockiert. Merz nimmt dies hin und hält still, um seine Kanzlerschaft nicht zu gefährden. Doch tatsächlich ist seine Koalition reform- und handlungsunfähig. Damit ist der Weg vorgezeichnet: Diese Regierung wird früher oder später scheitern. Und Scheitern bedeutet Neuwahlen.

So gesehen ist dieser Herbst – meteorologisch wie politisch – kein Herbst der Reformen. Es wird ein Herbst der Klarheit werden. Der Zeitpunkt naht, an dem sichtbar wird, dass man mit schönen Worten keine ökonomische Realität austricksen kann. Da kann sich Merz im letzen Sommerinterview vom Wochenende noch so in die Tasche lügen und behaupten, seine Regierung habe die wichtigsten Probleme des Landes angepackt oder bereits gelöst. Fakt ist: Der Ballon wird platzen. Und wenn er platzt, bleibt nur die Erkenntnis: Die Physik verhandelt nicht.