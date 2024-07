Der Homo Hawk Tuah und die Vernunft

Zugegeben: Etwas unsicher bin ich, ob bei mir im Oberstübchen eine Stellschraube fehlt oder eine zu viel eingebaut wurde. Ich reagiere immer noch nicht altersmilde, sondern zunehmend allergisch, wenn mein Manipulationsdetektor anspringt. Inzwischen ist der Ton zum Tinnitus geworden. Der Alarm schwillt noch an, wenn minderbemittelte politische Vögel so unaufgefordert wie zwangsbesteuert ihr Konterfei vor die Kamera schieben, weil hinter ihnen irgendetwas stattfindet, dessen Bedeutung womöglich abfärben könnte. Eine Flut, ein Trauermarsch, ein Fußballspiel. Doch nur selten färbt tatsächlich etwas ab – was in der unschlagbaren Logik des Politikerdaseins dazu führt, dass das Procedere umso beharrlicher wiederholt wird. Ich muss mich vielleicht öfter damit trösten, dass mein Genervtsein eine Vitalfunktion darstellt. Ich bin aber nicht sicher, wie vielen es noch so geht wie mir.

Bratwurstbratende, Traktoren fahrende oder Sandsäcke tragende Regierende bebildern eine Volksnähe, die durch die Sacharbeit längst restlos konterkariert ist. Tatsächlich körperlich Tätige wie Bratwurstmaxe, Bauer und Fluthelfer entstammen im Verständnis der Politik ja einer vorsintflutlichen Sphäre. Sie bilden eine Art Übergangsstadium, bis die vom Apparat installierte und überwachte KI Wurst, Weizen und Wetter sozusagen als administrative Kopfgeburten herzustellen vermag. Diese Überzeugung scheint auch bei einem erklecklichen Teil der schon länger hier Siedelnden, formally known as “Volk”, zu herrschen. Als deren Idole gelten ja nicht Dachdecker, Krankenschwester oder Unternehmensgründer sondern das tänzelnde Influencer-Pärchen, das vom Camper aus Sonnenuntergänge und vollendete Sorglosigkeiten ins Netz stellt. Auf die Idee, dass eine Gesellschaft von massenhaft aus der Wertschöpfung Ausgestiegenen eben keine Gesellschaft, sondern einen sozialen Endzustand markiert, scheint niemand zu kommen. Emilia Fester bildet vielleicht eine Ausnahme. Sie lebt den Endzustand.

Der Hype ersetzt den Inhalt

“Zeichensetzen” heißt dieses „Seht-mal-alle-her-wo-ich-schon-wieder-für-euch–bin!“ Man sieht Politikdarsteller zwar überall auf Bildschirmen Plattitüden absondern, deren Tiefgang selbst Vorschulkindern die Fremdschamröte ins Gesicht treibt, aber nie bei der Sacharbeit. Die übernehmen inzwischen zur Gänze Thinktanks, Lobbyisten und Geheimdienste, die niemand kennt und niemand wählt. Vielsagend in diesem Kontext das Interview mit einem Reise-Aktivisten im Friedrichshain-Outfit, der, auf der zigtausendköpfigen Anti-AfD Demo in Essen zu seinen Motiven befragt, mit glasigen Augen mitzuteilen wusste, es ginge, und zwar ganz egal ob vor der Grugahalle oder in Potsdam, eigentlich immer um das Gleiche: Nämlich den „Rave“! Bedurfte es früher beim Stellungbeziehen noch irgendeines halbwegs nachvollziehbaren Gedankengangs, so ersetzt inzwischen der Hype den Inhalt. Vollends. Und genau so ist es für den Pöbel auch vorgesehen.

Mit ihrem entkernten Arbeitsethos bilden geltungssüchtige Politiker und die kaum weniger geltungssüchtige Plebs eine Art Schicksalsgemeinschaft, von der sie nichts zu ahnen scheinen. Aufmerksamkeitsökonomie nennt man das Phänomen, wenn der Furor mit Banalitäten, Apokalypsen und Trieben angeheizt wird, während alle Seismographen schwere Vorbeben auf dem Globus aufzeichnen. Wenn die Geissens ihren zwischen Geifer und Bewunderung hin und hergerissenen „Leuten“ im Netz täglich die neuesten Sportwägen, Häuser und Yachten präsentieren, während irgendeine von der Natur mehr oder weniger brauchbar ausgestattete Hupfdohle ihre frisch gepimpte Silhouette oder irgendein sexuelles Alleinstellungsmerkmal auf TikTok ins Bild setzt, formieren sich die Zahlungsrinnsale zu Strömen, denen etwa mittelständige Betriebe nur noch hinterherstaunen können. Wo Geld einmal fließt, sind Spekulanten nicht weit. In der Wirtschaft wird mit virtuellem, durch nichts gedecktem Geld inzwischen um ein Vielfaches mehr spekuliert als produziert. Fußballer und Musiker zählen mit ihren Reichweiten dabei zu den nützlichsten Figuren. Hierauf basierende Marketingkonzepte führen hin und wieder zu absurden Effekten.

Vabanquespiel mit Avataren

Nur Peanuts, aber signifikant: Allein durch die Trennung vom in Ungnade gefallenen Rapper Kanye West verlor Adidas vor zwei Jahren Umsätze von 1,5 Milliarden, und durch ausbleibende Gewinne und einen satten Kursrutsch an Marktkapitalisierung anschließend nochmal soviel in ähnlicher Höhe. Es hätte nicht viel gefehlt, und das ganze Unternehmen wäre allein durch den unkorrekten Turnlatsch eines einzelnen Popartisten in schweres existenzielles Fahrwasser geraten. Dass sich diese Posse aktuell mit der Kampagne für den olympischen “72’er“-Retro-Sneaker und dem promotenden, ausgerechnet palästinensischen Model Bella Hadid sogar noch wiederholt, zeigt den ganzen irrationalen Seiltanz, bei dem soziale Verantwortung weit hinter der Zeitgeistspekulation zurücksteht. Möglicherweise ist das inzwischen sogar alternativlos.

Viele Traditionsunternehmen meinen jedenfalls, mit ihren Avataren aus dem öffentlichen Leben heute ein Vabanquespiel betreiben zu müssen, das sie und Zigtausende Angestellte völlig unabhängig von ihren Produkten innerhalb weniger Monate in den Ruin treiben kann. Manchen ist das Glück natürlich auch hold. Die im Mai in den Charts auftauchende Songzeile von Beyonce “Boy, I’ll let you be my Levi’s Jeans. So you can hug that ass all day long” katapultierte nicht nur die Gewinne der gewürdigten US-Firma auf Spitzenplätze. sondern half weltweit einer ganzen Branche aus der jahrelangen Krise. Kolportiert wird, dass es sich dabei gar nicht um eine bezahlte Kooperation handelte, sondern eher um einen Zufall. Wer‘s glaubt.

Sozialverträglicher Tabubruch

Welche absurden Dimensionen die Aufmerksamkeitsökonomie inzwischen annimmt, wurde jüngst in Nashville deutlich, als die zwanzigjährige Hailey Welch in einer der bei Influencern angesagten Straßenumfragen ihren persönlichen Blowjob-Sound (“Hawk-Tuah!“) intonierte. Ob nun onomatopoetischer Wiedererkennungseffekt oder Pornotraum: Der gerade noch so sozialverträgliche Tabubruch raste aus den puritanischen USA rund um die Welt. Nachdem der Clip das Netz zum Glühen gebracht hatte, sprangen in Windeseile Tausende Nutzer, Unternehmer und Promis auf den Zug auf. Nicht nur Memes, Filmchen und Basecaps wurden produziert, es fanden sich Millionen von kleinen und großen Trittbrettfahrern, die das Leben der Frohnatur in schwindelnde Absturzhöhe katapultierten. Findige Trendscouts basteln heute aus solchen Petitessen riesige Wellen, auf denen zu reiten mit teils unvorstellbaren Summen bezahlt werden muss. Der substanzielle Wert des ideellen oder materiellen Produkts dahinter ist relativ unerheblich. Ein kaum noch greifbares virtuelles Paralleluniversum ist entstanden. Immer öfter verzichteten auch Firmen aus der analogen Welt gleich ganz auf das Produzieren und verkaufen einfach spektakuläre Stories.

Als kürzlich im deutschen Staatsfunk die CNN-Intention aufgegriffen und gleich mehrfach nachgefragt wurde, wieso sich eigentlich Taylor Swift noch nicht im Rennen um die Präsidentschaft auf die Seite der Demokraten geschlagen habe (Zaunpfahl!), heulte mein Detektor wieder auf. Ich frage mich, ob Wählern die ziemlich plumpen Mechanismen hinreichend bewusst sind und wie viele eigentlich deshalb an Tinnitus leiden. Von der – offenbar mit Blick auf die Spendenfolgenutzung – zur Thronfolgerin auserkorenen Kamala Harris ist in den letzten Jahren keine einzige bemerkenswerte Einlassung bekannt geworden. Dagegen findet man auf Youtube unzählige Kamala-Reden von überwältigender Schlichtheit. Die Demokraten mussten, in ihrer Verzweiflung über ihre offensichtliche Fehlbesetzung vom 2020 noch offen kommunizierten Fahrplan, davon Abstand nehmen, Harris noch während der Regentschaft Bidens sukzessive als Nachfolgerin aufzubauen.

Ausgetauschte Nasenringe

Bezeichnenderweise hielten es sogar die Strippenzieher im Hintergrund, in erster Linie “Open Society” mit Soros jr. und Bill Gates, für weniger riskant, den bereits seit zwei Jahren vor aller Welt herumstolpernden, senilen Biden als Marionette an der Front zu belassen. Dass man nun Harris in letzter Sekunde doch noch durchzusetzen versucht und hektisch nach Sekundanten und reichweitenstarken Prominenten suchen muss, hinter denen man das erkennbare Dilemma noch einigermaßen verstecken kann, gehört zu den vielen bezeichnenden Pannen in einem rundum unwürdigen Spiel, in dem eine Aufklärung offenbar nie stattgefunden hat. Sympathien für die Kandidaten mag nun jeder verteilen, wie er will. Eine Welt, die wie ein Blockbuster nur noch mit getriggerten Emotionen und heillos überforderten Statisten bebildert und gesteuert wird, damit im Hintergrund die Umverteilungsprogramme laufen können, empfinde ich in meiner winzigen, mühevoll konstruierten Glaskugel als schmerzhafte Zumutung. Was der Welt natürlich herzlich egal ist. Vermutlich würden die meisten Deutschen behaupten, gegen derart gezielte Fremdsteuerung immun zu sein. Ich fürchte allerdings, sie sind es noch viel weniger als die Amerikaner. Lediglich die Nasenringe, an denen sie durch die Manege geführt werden, werden ab und zu ausgetauscht.

Um noch einen optimistischen Ausgang zu finden: Alexander Wendt schrieb kürzlich von dem einen Kristall, der den Aggregatszustand der Welt von einem Augenblick auf den anderen verändern kann. Die plötzliche Implosion des einst als Weltverbesserung verkauften Ostblocks war so ein Fall. Ein Trump-Sieg könnte einen ähnlichen Effekt haben; aber nicht, weil Trump der Messias oder ein charismatischer Konzeptkünstler wäre, sondern einfach, weil er mit einer winzigen Spur Vernunft vom Zentrum der westlichen Welt aus ein unvernünftiges System zum Einsturz bringen könnte. Konjunktiv.