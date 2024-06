Der Horror der “Willkommenskultur” wird immer offensichtlicher

Was soll man noch sagen, was noch nicht schon unzählige Male gesagt wurde in den letzten Tagen, ja Jahren? In Deutschland kann man mittlerweile am hellichten Tag abgestochen werden. Sogar wenn die Polizei in Mannschaftsstärke 20 Meter entfernt steht. Das ist weniger Vorwurf an die Polizei, die zwar nicht glücklich in den Videos der Mannheimer Messerattacke rüberkommt, aber selbst spätestens mit dem Verlust eines jungen Kollegens einen so hohen Preis bezahlen musste, dass man nun nicht noch medial auf sie eintreten muss. Rückblickend wird man sich sicher dort selbst am allermeisten wünschen, die Situation anders gelöst zu haben.

Es geht eher darum, die Schutzlosigkeit zu verdeutlichen, in die man uns politisch manövriert hat. Dieses Problem wurde selbstverständlich politisch verschuldet von der Einheitspartei der einzig wahren Musterdemokraten und all den Pseudoweltverbesserern geschaffen, seit Jahren… und die Polizei ist schlicht überfordert damit, es auszubaden. Und, ja: Auch die selbsternannte Mitte hat es jahrelang vorgezogen, Leute zu ächten, die vor solchen Zuständen gewarnt haben, statt sich dieser Gefahren frühzeitig bewusst zu werden und entsprechend zu handeln.

Schwerwiegendster Fehler überhaupt

Aber wie kann man auch nicht überfordert mit solch einer Brutalität, solch einem Hass? Vor laufenden Kameras und Zeugen, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Hals eines Polizisten zu stechen… Das ist eine Dimension an Gewaltbereitschaft, die jenseits der Vorstellungskraft gewöhnlich in Deutschland sozialisierter Menschen liegt, die wir uns aber in nicht absehbarer Größenordnung ins Land geholt haben. Und das war nur eine Person. Man stelle sich vor, zehn, hundert oder tausend Täter mit dieser Aggressivität würden sich zusammenschließen.

Wie ausnahmslos alle politischen Entscheidungen der letzten Jahre war auch die Entscheidung zur unkontrollierten Masseneinwanderung ein verhängnisvoller Fehler und höchstgradig fahrlässig. Sie war vielleicht sogar der schwerwiegendste Fehler überhaupt – weil sich das Problem, wenn überhaupt, nur noch unter schwersten Widerständen lösen lassen wird. Dass es zusätzlich zu dieser Tat noch Menschen gibt, die dumm und skrupellos genug sind, solch einen barbarischen Angriff auch noch öffentlich zu feiern und weitere Drohungen in Richtung anderer Islamkritiker auszusprechen, ist die Steigerung des Wahnsinns. Es zeigt, wie “sicher” man sich mittlerweile fühlt. Nie vergessen: “Unser Land wird sich ändern und ich freue mich drauf.“, sagte Katrin Göring-Eckardt. Wahrlich, unser Land hat sich verändert. Wer freut sich noch?