Westliche Politiker und Medien feierten den überraschend schnellen Sturz des Assad-Regimes und den Sieg der Rebellen, einer neue Generation islamistischer „Freiheitskämpfer“, die am 27. November ihren Angriff auf Assad-Syrien gestartet und am 8. Dezember Damaskus eingenommen hatten. Sie erwähnten nicht, dass der Angriff von einer dschihadistischen Gruppe geführt wurde, die sogar von den Vereinigten Staaten als terroristische Gruppe eingestuft wurde. Hayat Tahrir al-Sham (HTS) wird von vielen Ländern und internationalen Gremien als terroristische Organisation betrachtet. Im Mai 2018 wurde sie vom US-Außenministerium während der ersten Trump-Regierung als ausländische terroristische Organisation eingestuft. Sie steht auch auf der Schwarzen Liste der Europäischen Union.

Die HTS hat ihre Wurzeln im syrischen Bürgerkrieg und wurde ursprünglich unter dem Namen Jabhat al-Nusra als Zweigstelle von al-Qaida gegründet. Aus taktischen Gründen behauptet die HTS, die Verbindungen zu Al-Qaida abgebrochen zu haben, vertritt aber weiterhin dieselbe salafistische Ideologie. Die europäischen Politiker und Medien waren besonders naiv und bejubelten die Absetzung Assads, der Minderheiten wie Christen, Alawiten und andere vor den islamistischen Schlächtern geschützt hatte. Syrien stehen wahrscheinlich dunkle Tage bevor, die Flüchtlingswellen nach Europa auslösen werden; aber die Europäer denken wieder einmal: „Wir schaffen das!“

Das Hurra des Westens für die blutrünstigen Gotteskrieger

Auf Telegram und anderswo im Internet werden Diskussionen über die Gründe für den Sturz des säkularen Assad-Regimes geführt: Die Sanktionen hätten die syrische Wirtschaft stark geschwächt und eine wichtige Rolle gespielt, argumentieren einige – aber auch andere Länder haben die schweren Sanktionen überlebt. Der Diebstahl des syrischen Öls durch die Vereinigten Staaten und die Kurden haben Syrien einer wichtigen und stetigen Einnahmequelle beraubt, fügen andere hinzu – aber Syrien hatte andere Einnahmequellen. Israel hat das Land bombardiert – aber nicht in dem Maße, dass es nicht mehr überleben konnte.

Was also waren die Hauptgründe für den Zusammenbruch? Um das herauszufinden, müssen wir einen Blick auf die unabhängigen Medien wie die Telegram-Kanäle, die Blogger-Kanäle und die verschiedenen gut informierten Reporter und Kommentatoren in Russland werfen, die in den letzten zwei Wochen über den Konflikt diskutiert haben. Einige von ihnen haben auch ihre Verärgerung darüber zum Ausdruck gebracht, dass Syrien, das Land, das Russland zwischen 2015 und 2024 stark unterstützt hat, mit minimalem Widerstand zusammengebrochen ist. Es wird auch zunehmend bezweifelt, dass die Unterstützung der Assad-Regierung der Weisheit letzter Schluss war. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung von Präsident Putin im Jahr 2015, auf Ersuchen der syrischen Regierung ein Expeditionskorps nach Syrien zu entsenden (um dort den “Islamischen Staat” und andere Dschihadisten zu bekämpfen, die auch als Bedrohung für Russland mit seiner bedeutenden muslimischen Bevölkerung von 20 Millionen Menschen angesehen wurden), im eigenen Land umstritten war – auch wenn es in der Spitze nur 5.000 Soldaten umfasste.

Korrupte Assad-Kumpane machen Syriens Armee unfähig

Der erste Angriff der Dschihadisten auf Syrien begann im Sommer 2012 und dauerte bis 2020, als dann ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Es schien daher unglaublich, dass jetzt die syrische Armee und der syrische Staat, die zwischen 2012 und 2020 acht Jahre lang so hartnäckig um ihr Überleben gekämpft hatten, in nur zwei Wochen so schnell und unerwartet zusammenbrechen würden, ohne dass ein einziger Schuss gefallen wäre. Die syrischen Befehlshaber behaupteten, sie hätten Verteidigungspositionen außerhalb von Aleppo und dann Dara und Homs und schließlich Damaskus besetzt, und sie gaben in der Öffentlichkeit kraftvolle Erklärungen ab, dass sie uneinnehmbare Verteidigungsanlagen geschaffen hätten, dass sie durchhalten und die dschihadistischen Kämpfer zurückdrängen würden, um sich auf den Gegenangriff vorzubereiten – von dem sie immer sagten, er würde kommen. Die syrischen Kommandeure, die diese kühnen und starken Erklärungen abgaben, taten dabei aber so, als würden sie diese Städte verteidigen; in Wirklichkeit warteten sie nur auf die Dschihadisten, um von ihnen mit großen Geldsummen bestochen und unterworfen zu werden.

Die syrische Armee hat also keinen Widerstand geleistet. Das liegt daran, dass sie sich seit 2020 grundlegend gewandelt hat: Assad hatte viele kampferprobte Kommandeure durch Loyalisten und Kumpane ersetzt, die die Streitkräfte in eine Korruptionsmaschine zur Selbstbereicherung verwandelten. Russische Blogger zeigen sich schockiert über das Ausmaß der Korruption. Die älteren Offiziere, die das Regime und die Armee zusammen mit Assads Vater Hafez Al-Assad aufgebaut hatten, waren dem Regime gegenüber äußerst loyal und erwiesen sich als rücksichtslose und zähe Kämpfer – während die Leute, die Bashar Al-Assad an ihre Stelle gesetzt hätte, weder den gleichen Sinn für Loyalität noch den Kampfgeist ihrer Vorgänger hatten.

Assads Fehler in Serie

Im Jahr 2018 war Russland bereit gewesen, der syrischen Regierung einen massiven Kredit anzubieten, der es ihr ermöglicht hätte, ihre Streitkräfte zu reorganisieren und neu auszurüsten sowie Maßnahmen zur Wiederbelebung der syrischen Wirtschaft zu ergreifen. Im Gegenzug für die Rückzahlung dieses Kredits hätten die Syrer den Russen jedoch wirtschaftliche Zugeständnisse machen müssen, die es diesen ermöglicht hätten, in Syrien selbst Unternehmen zu gründen, Syrien als Ziel für russische Touristen zu entwickeln und andere Aspekte der syrischen Wirtschaft in einer Weise zu entwickeln, die den russischen Interessen entsprochen hätte.

Vor einigen Jahren schickten auch die Chinesen eine starke Wirtschaftsdelegation nach Syrien, um den Beitritt Syriens zur Belt and Road Initiative und zu den BRICS zu prüfen. Assad empfing zwar diese chinesische Delegation – doch es geschah nichts weiter, und auch hier ist es schwer zu verstehen, warum Assad sich nicht stärker darum bemühte, die Chinesen von Investitionen in Syrien zu überzeugen. Den Chinesen ging es vor allem um die Zusicherung, dass Syrien Maßnahmen ergreifen würde, um eine politisch stabile und friedliche Situation in Syrien zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, musste jedoch ein Dialog mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aufgenommen werden. Erdogan wollte mit Assad sprechen – doch der syrische Präsident weigerte sich erneut, ihn zu treffen. Selbst Russland und der Iran versuchten, Assad zu Gesprächen mit Erdogan zu bewegen; sie scheiterten jedoch.

Gesprächsverweigerung gegenüber Erdogan

Erdogan wollte gemeinsam mit Assad einen Mechanismus finden, um Flüchtlinge zurück nach Syrien zu schicken, was durchaus im Interesse Syriens gelegen hätte. Erdogan hätte den Zufluchtsort der Terroristen in der Provinz Idlib schließen können, er hätte Damaskus erlauben können, die Kontrolle über seine östlichen Gebiete wiederzuerlangen und die Vereinigten Staaten aus Ostsyrien zu vertreiben – und wenn Syrien, die Türkei und der Irak sich zusammengetan und vereinbart hätten, die Amerikaner in Ostsyrien loszuwerden, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Ein Dialog mit Erdogan, um eine gemeinsame Basis und Lösungen für Syrien und die Türkei zu finden, wäre der Weg gewesen, um den Frieden zu sichern.

Assad wäre dabei nicht allein gewesen, wenn er mit Erdogan gesprochen hätte: Die Russen hätten mit am Tisch gesessen, die Iraner wären dabei gewesen, und wahrscheinlich auch die meisten arabischen Staaten, und man hätte eine gemeinsame Lösung für die Flüchtlingskrise finden können. Die Russen erwarteten, dass Assad an dem BRICS-Treffen teilnimmt, wo er Erdogan hätte treffen können. Doch Assad ist nicht hingegangen. Als Antwort auf Assads hartnäckige Weigerung, zu reden, setzte Erdogan seinen mächtigen Trumpf ein: Er ließ die dschihadistischen Kämpfer in der Türkei selbst ausbilden, organisieren und ausrüsten und ermöglichte ihnen den Einmarsch in Idlib in Syrien.

Nachdem die Dschihadisten Aleppo erobert hatten, gelang es ihnen, den Strom dort wieder einzuschalten, wo es Stromausfälle gab. Das hätten sie nicht allein tun können; also werden sie zweifellos die Hilfe der Türken gebraucht haben. Es zeigt, dass Erdogan es in der Hand hatte, den Strom in Aleppo wieder einzuschalten, er hatte es auch in der Hand, die Lage in Idlib wieder unter Kontrolle zu bringen. Assad hätte den Angriff und seinen Untergang verhindern können, wenn er mit Erdogan in Dialog getreten wäre. Aber dazu war er zu dumm und zu stur. Der in London ausgebildete Augenarzt wäre vielleicht in der Lage, eine Augenklinik zu leiten – aber nicht ein Land.