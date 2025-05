Der Iran muss sämtlicher nuklearer Fähigkeiten beraubt werden!

Bereits heute verfügt der Iran über genügend hochangereichertes Uran, um innerhalb von Wochen mehrere Atomwaffen herzustellen – und er kann diese produzieren. Jeglicher nuklearer Deal zwischen den USA und dem Iran darf daher nicht die Fehler früherer Abkommen wiederholen. Die einzig akzeptable Variante eines solchen Deals erfordert zwingend die vollständige Zerstörung der nuklearen Infrastruktur der Islamischen Republik – nicht nur eine vorübergehende Stilllegung. Jedes Abkommen, das diese Voraussetzung nicht erfüllt, würde verheerende historische Fehler wiederholen und ein Regime stärken, das ideologisch auf regionale Vorherrschaft und existenzielle Bedrohungen gegen Israel und andere Verbündete Amerikas ausgerichtet ist.

Iran muss sein Nuklearprogramm zerstören, nicht nur einfrieren – und sich verpflichten, sein Netzwerk an Proxy-Terrorgruppen abzubauen sowie die Beschaffung ballistischer Raketen einzuschränken. Das Mullah-Regime verfügt derzeit über genügend hoch angereichertes Uran, um innerhalb von Wochen mehrere Atomwaffen herzustellen, und besitzt fortschrittliche Raketen, die diese liefern können. Das Regime finanziert weiterhin Proxy-Armeen in der Region und umgeht internationale Sanktionen. Ein wirklich effektiver Deal muss diese gesamte Bedrohungsmatrix berücksichtigen, nicht nur die nukleare Frage isolieren. Die grundlegende Natur des Regimes schließt begrenzte diplomatische Lösungen aus, die es dem Iran erlauben, Anreicherungskapazitäten zu behalten. Iran hat seine nuklearen Fähigkeiten erheblich ausgebaut und verfügt über zahlreiche weitere Nuklearanlagen, fortschrittliche Zentrifugen und etwa 275 Kilogramm Uran, das zu 60 Prozent angereichert ist – nahe der 91-Prozent-Schwelle für Atomwaffen. Dem Iran zu erlauben, jegliche Anreicherungskapazitäten beizubehalten, wäre völlig unzureichend, um die Entwicklung von Atomwaffen zu verhindern.

Nicht nur ein Regime, sondern eine Mission

Die ideologische Gegnerschaft des Regimes gegenüber dem Westen und Israel macht es für die Islamische Republik indes unmöglich, dauerhafte Einschränkungen ihrer nuklearen Ambitionen zu akzeptieren. Für die Mullahs repräsentiert die Islamische Republik nicht nur eine Regierung, sondern eine Mission. Ihre anti-amerikanische, anti-israelische und anti-liberale Haltung aufzugeben, wäre nicht nur eine politische Kursänderung, sondern gleichbedeutend mit ideologischem Selbstmord. Irans nukleare Infrastruktur umfasst mehrere Anlagen, von denen einige unterirdisch gebaut wurden, um militärischen Angriffen zu widerstehen. Natanz, Irans primärer Standort für Urananreicherung, betreibt etwa 16.900 Zentrifugen, darunter fortschrittliche IR-6-Modelle, die Uran deutlich effizienter anreichern als frühere Designs. Ein neuer, tief unter der Erde liegender Komplex im Bau wäre militärisch extrem schwer zu zerstören.

Fordow, bis zu 80 Meter tief in einem Berg bei Qom vergraben, reichert derzeit Uran auf 60 Prozent Reinheit an – ein kurzer technischer Schritt bis zur Waffenqualität. 2023 wurde dort Uran entdeckt, das auf 83,7 Prozent angereichert war, nahe der Waffenqualität. Isfahan umfasst Einrichtungen für Uranumwandlung, Brennstoffherstellung und die Produktion von Uranmetall, letzteres mit direkter Relevanz für Waffen. Weitere Anlagen sind der Schwerwasserreaktor Arak, der einen Plutonium-Weg zu Waffen ermöglichen könnte, und der Militärkomplex Parchin, wo Berichten zufolge weiterhin Forschung zu Atomwaffen betrieben wird. Nach dem Rückzug aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) nahm Iran innerhalb von Monaten die Anreicherungsaktivitäten wieder auf und erweiterte sie. Der Unterschied zwischen Einfrieren und Abbau dieser Anlagen ist enorm: Ein Einfrieren lässt alle Geräte intakt, bewahrt technisches Wissen und ermöglicht eine schnelle Wiederaufnahme der Fähigkeiten, sobald die Einschränkungen auslaufen. Der Abbau erfordert die physische Entfernung und Zerstörung von Zentrifugen und zugehöriger Ausrüstung, was eine Wiederaufbauzeit von Jahren statt Monaten erzwingt und durch das Fehlen von Ausrüstung leichter verifizierbare Bedingungen schafft.

Nordkorea-Abkommen als warnendes Beispiel

Laut den Berichten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) vom Februar 2025 könnte Iran mit dem vorhandenen 60-prozentig angereicherten Uran etwa binnen sieben Tagen genug waffenfähiges Uran für eine Atomwaffe und innerhalb von zwei Monaten für neun Atomwaffen produzieren. Das Agreed Framework von 1994 mit Nordkorea bietet entscheidende Lehren, wie man es nicht machen (und daher im Fall des Iran unbedingt vermeiden) sollte: Dieses bilaterale Abkommen verpflichtete Nordkorea, seinen 5-Megawatt-Reaktor in Yongbyon lediglich einzufrieren, den Bau zweier größerer Reaktoren zu stoppen und die Wiederaufbereitung einzustellen. Im Gegenzug sollten die USA zwei proliferationssichere Leichtwasserreaktoren und jährlich 500.000 Tonnen Schweröl liefern.

Das Abkommen scheiterte aus vorhersehbaren Gründen: Erstens wurde die Verifikation aufgeschoben, wichtige Inspektionen wurden erst nach erheblichen Zugeständnissen der USA durchgeführt. Zweitens setzte Nordkorea die parallele Entwicklung fort, indem es ein geheimes Urananreicherungsprogramm verfolgte. Drittens führte die sequentielle Umsetzung zu einem Ungleichgewicht: Nordkorea erhielt Vorteile, bevor es seine wichtigsten Verpflichtungen erfüllte. Viertens wurde Mehrdeutigkeit ausgenutzt: Nordkorea hielt an seiner Desinformation und strategischen Ungenauigkeit über frühere Plutonium-Produktionsprozesse fest, was eine vollständige Bestandsaufnahme unmöglich machte. Und fünftens untergrub politische Einmischung die Verifikation: Nordkorea berief sich auf Souveränitätsbedenken, um den Zugang von Inspektoren einzuschränken. Bis 2003 war das Abkommen völlig zusammengebrochen, Nordkorea zog sich aus dem Nichtverbreitungsvertrag zurück und verwies die IAEA-Inspektoren des Landes. Innerhalb von drei Jahren nach dem Scheitern führte das Land seinen ersten Atomtest durch.

Proxy-Netzwerk für Stellvertreterkonflikte

Iran besitzt das größte und vielfältigste Raketenarsenal der Region mit etwa 3.000 Raketen in verschiedenen Reichweitenkategorien. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören Hyperschallraketen wie die Fattah 1 und Fattah 2, die Berichten zufolge mit Mach 13 bis Mach 15 fliegen (1 Mach sind 1.000 Stundenkilometer) und mit manövrierfähigen Wiedereintrittsfahrzeugen Raketenabwehrsysteme umgehen können. Die Präzision der Zielgenauigkeit hat sich bei fortschrittlichen Systemen von mehreren hundert Metern auf 30 bis 60 Meter verbessert. Iran hat zudem die Stationierung mobiler Abschussvorrichtungen verstärkt und unterirdische „Raketenstädte“ entwickelt, um die Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Diese Raketen wurden explizit für den Einsatz nuklearer Sprengköpfe entwickelt. Beweise aus dem „Amad-Plan“ – Irans Atomwaffenprogramm vor 2003, das durch Israels Beschlagnahmung des Nukleararchivs 2018 enthüllt wurde – zeigen, dass Iran einen nuklearen Sprengkopf speziell für die Nutzlastkammer der Shahab-3-Rakete entwickelt hat.

Hinzu kommt Irans Proxy-Netzwerk an Stellvertreter-Konfliktparteien im gesamten Nahen Osten , das seinen Einfluss stetig ausweitet und potenzielle nukleare Bedrohungen in der gesamten Region schafft. Trotz Rückschlägen für Hisbollah und Hamas in jüngsten Konflikten behält Iran erheblichen Einfluss durch seine dortigen Verbündeten. Die Huthis im Jemen führen Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer mit iranisch gelieferten Raketen und Drohnen durch. Irakische Milizen operieren mit etwa 100.000 bis 150.000 Kämpfern in mehreren Gruppen und erhalten regelmäßig Raketen, Raketenwerfer und Drohnentechnologie. Irans Cyber-Operationen haben sich erheblich verbessert und gehören weltweit zu den Top-Zweitklasse-Cybermächten. Ein Abkommen, das sich ausschließlich auf nukleare Fähigkeiten konzentriert, würde diese anderen Bedrohungen unberührt lassen und dem Iran ermöglichen, die regionale Destabilisierung fortzusetzen, während er Liefermechanismen für zukünftige Atomwaffen entwickelt.

Umfangreiches Sanktionsregime unerlässlich

Die aktuelle Sanktionsarchitektur besteht aus mehreren überlappenden Maßnahmen: Die Sanktionen des Mahsa Act zielen auf Verantwortliche für Menschenrechtsverstöße und Terror-Unterstützer des Landes, einschließlich des Obersten Führers und des Präsidenten Irans. Die IRGC-Sanktionen stufen die Islamischen Revolutionsgarden als ausländische Terrororganisation ein – mit umfassenden Sanktionen gegen verbundene Einheiten. Weitere Sanktionen gegen Lieferanten ballistischer Raketen vom April 2025 zielen auf sechs Personen und zwölf Einheiten, die an der inländischen Kohlefaserproduktion für ballistische Raketen beteiligt sind. Die finanzielle Isolation hält iranische Banken vom SWIFT-System fern, und Iran wurde erneut auf die Schwarze Liste der Financial Action Task Force gesetzt. Sanktionen gegen den Energiesektor zielen auf Irans „Schattenflotte“ von Tankern und verhängen Sekundärsanktionen gegen Länder, die iranisches Öl kaufen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen sind durchaus schwerwiegend: Die Inflation im Iran liegt über 30 Prozent, die iranische Währung (Rial/Toman) hat drastisch an Wert verloren, und etwa ein Drittel der Iraner wurde in die Armut gedrängt. Dennoch hat das Land Strategien entwickelt, um Sanktionen zu umgehen, darunter „Geisterflotten“ von Tankern, alternative Zahlungskanäle mit Russland und China sowie Tauschhandel. Gerade diese Ausweichtaktiken unterstreichen die Notwendigkeit einer fortlaufenden, umfassenden Sanktionsdurchsetzung – denn nochmals: Ein akzeptabler nuklearer Deal mit dem Iran darf nicht die Fehler früherer Abkommen wiederholen.

Essenzielle Kernpunkte

Ein solcher Deal muss stattdessen zwingend folgende Kernpunkte umfassen:

Vollständiger Abbau der nuklearen Infrastruktur: Alle Zentrifugen, Anreicherungsanlagen und zugehörige Ausrüstung müssen physisch entfernt und zerstört werden, nicht nur deaktiviert oder eingelagert.

Vorab-Verifikation vor Sanktionserleichterungen: Im Gegensatz zum Nordkorea-Abkommen muss eine vollständige Bestandsaufnahme der nuklearen Materialien und Aktivitäten erfolgen.

Verifikationsregime mit sofortigem Zugang: Dies schließt militärische Einrichtungen ein – ohne Verzögerung oder Ablehnungsrecht.

Berücksichtigung aller Bedrohungen: Dazu gehören ballistische Raketen, Unterstützung von Proxys und regionale Destabilisierungsaktivitäten.

Automatische Wiederinkraftsetzung der Sanktionen: Bei Verstößen muss es einen „Snap-Back“-Mechanismus ohne weitere politische Entscheidungen geben.

Dauerhafte Einschränkungen: Die Beschränkungen dürfen nicht auslaufen, bis die IAEA verifiziert, dass alle nuklearen Materialien in friedlichen Aktivitäten bleiben.

Überwachung von Wissenschaftlern: Maßnahmen zur Verhinderung der Weitergabe nuklearwaffenbezogenen Wissens sind unbedingt erforderlich.

Maximalen Druck aufrechterhalten

Iran wird diese strengen Anforderungen wahrscheinlich nicht akzeptieren, und zwar aus mehreren Gründen: Die ideologische Verpflichtung zur anti-westlichen und anti-israelischen Ideologie macht das Aufgeben nuklearer Ambitionen aus Sicht der Mullahs gleichbedeutend mit einem ideologischen Selbstmord. Iran hat Milliarden in die Entwicklung einheimischer nuklearer Fähigkeiten investiert und wird einen vollständigen Abbau ablehnen. Das Land sieht sein Nuklearprogramm als entscheidendes Druckmittel gegen als solche wahrgenommene westliche Bedrohungen, und hat seine nuklearen Fähigkeiten während der seit vielen ahren Verhandlungen konsequent ausgebaut. Dabei hat es volle internationale Transparenz stets verweigert. Doch selbst Teile des Regimes kompromissbereit wären, würden Hardliner einen vollständigen Rückbau des Atomprogramms als Kapitulation vor westlichem Druck ansehen.

Für den Westen bedeutet dies, pragmatisch betrachtet, eine klare Entscheidung für eine von zwei Möglichkeiten: Entweder ein enorm fehlerhaftes Abkommen akzeptieren, das Irans nukleare Ambitionen nur verzögern würde – oder den maximalen Druck aufrechterhalten und andere Optionen vorbereiten, um einen nuklear bewaffneten Iran zu verhindern. Erstere Variante wäre Augenwischerei, denn die einzig akzeptable Version eines Atomdeals erfordert einen vollständigen Abbau der nuklearen Infrastruktur und muss zwingend auch seine Stellvertreterkriege in Nahost und Jemen samt Raketenangriffen einbeziehen, inklusive robuster Verifikationsmechanismen und Aufrechterhaltung von Sanktionen in allen Bereichen. Auch wenn Iran solche Bedingungen höchstwahrscheinlich nicht akzeptiert: Die katastrophale Bedrohung, die sich aus einem nuklear bewaffneten iranischen Regime ergibt, machen jegliche Kompromisse bei diesen Anforderungen inakzeptabel. Das Scheitern des Nordkorea-Abkommens von 1994 zeigt, dass partielle Maßnahmen, aufgeschobene Verifikation und sequentielle Umsetzung erst zu nuklearer Proliferation führen, statt diese zu verhindern. Maximaler Druck durch Sanktionen, diplomatische Isolation und glaubwürdige militärische Optionen bilden daher den effektivsten Ansatz, um der iranischen nuklearen Bedrohung zu begegnen – so lange jedenfalls bis das Regime echte Bereitschaft zeigt, seine nuklearen Ambitionen und destabilisierenden regionalen Aktivitäten aufzugeben.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf der Webseite des von Daniel Pipes gegründeten US-amerikanischen Thinktanks Middle East Forum, dessen geschäftsführender Direktor der Autor ist.