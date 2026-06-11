Der Iran zwischen Eskalation und Durchhaltewillen

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten deuten auf eine weitere Verschärfung der ohnehin angespannten Lage zwischen dem Iran, den Vereinigten Staaten und ihren regionalen Verbündeten hin. Nach Berichten über Angriffe auf mindestens sieben militärische Einrichtungen, während zivile Infrastruktur offenbar verschont blieb, steht die internationale Gemeinschaft vor der Frage, wie Teheran auf die zunehmenden militärischen und politischen Herausforderungen reagieren wird. Gleichzeitig haben die iranischen Revolutionsgarden ihrerseits die Spannungen deutlich erhöht. Berichten zufolge wurden mindestens zwei Schiffe mit Marschflugkörpern angegriffen. Zudem erklärte die Führung der Revolutionsgarden die Straße von Hormus für geschlossen – eine Ankündigung mit potenziell weitreichenden Folgen für den weltweiten Energiehandel. Hinzu kommen Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele im Nordirak, die zeigen, dass Teheran weiterhin über die Fähigkeit verfügt, militärische Macht über seine Grenzen hinaus einzusetzen.

Trotz dieser Aktivitäten befindet sich die Islamische Republik in einer schwierigen strategischen Lage. Wirtschaftliche Sanktionen, internationale Isolation, innenpolitische Spannungen und militärischer Druck haben die Handlungsspielräume des Regimes erheblich eingeschränkt. Aus westlicher Sicht könnte dies eigentlich ein Zeitpunkt sein, an dem die iranische Führung nach Wegen zur Deeskalation sucht. Doch die bisherige Reaktion deutet auf eine andere Logik hin. Die politische und militärische Führung in Teheran scheint nicht bereit zu sein, unter äußerem Druck nachzugeben. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass das Regime seine Glaubwürdigkeit und sein Überleben eng mit dem Widerstand gegen ausländischen Druck verknüpft. In diesem Zusammenhang drängt sich eine historische Parallele auf.

Ähnliche Grundlogik

Während des Zweiten Weltkriegs kämpften sowohl das nationalsozialistische Deutschland als auch das Kaiserreich Japan noch in Phasen weiter, in denen ihre strategische Lage bereits äußerst kritisch war. Die politische Führung beider Staaten setzte auf Durchhaltewillen, Hoffnung auf eine Wendung der Lage und die Überzeugung, dass ein Nachgeben gefährlicher sein könnte als die Fortsetzung des Konflikts. Natürlich unterscheiden sich die historischen, ideologischen und militärischen Rahmenbedingungen erheblich vom heutigen Iran. Dennoch weist die Grundlogik gewisse Ähnlichkeiten auf: Eine Führung, die ihre Legitimität aus Widerstand und Standhaftigkeit bezieht, kann selbst unter widrigsten Umständen bereit sein, hohe Kosten in Kauf zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob militärischer Druck allein zu einer grundlegenden Änderung der iranischen Politik führen wird. Vielmehr könnte Teheran versuchen, seine Gegner davon zu überzeugen, dass es auch unter schwierigsten Bedingungen handlungsfähig bleibt und bereit ist, den Konflikt über einen langen Zeitraum fortzusetzen. Interessant ist dabei die Haltung Washingtons. Amerikanische Beamte betonen weiterhin, dass Präsident Donald Trump die diplomatischen Kanäle nicht vollständig aufgegeben habe. Selbst nach den jüngsten Angriffen sollen über katarische Vermittler Botschaften nach Teheran übermittelt worden sein.

Entschlossenheit der Teheraner Führung nicht zu unterschätzen

Demnach seien die amerikanischen Angriffe als Reaktion auf den Drohnenvorfall gedacht gewesen, bei dem eine Apache-Besatzung beinahe ums Leben gekommen wäre, nicht jedoch als Auftakt zu einem umfassenden Krieg. Diese Signale zeigen, dass beide Seiten offenbar noch versuchen, die Eskalation unterhalb der Schwelle eines offenen Großkonflikts zu halten. Dennoch steigt das Risiko von Fehleinschätzungen mit jedem weiteren militärischen Zwischenfall. Die kommenden Tage dürften daher entscheidend sein. Die Vereinigten Staaten, ihre regionalen Partner und große Teile des Nahen Ostens warten auf die nächste iranische Reaktion. Ob Teheran den Weg weiterer Eskalation wählt oder ob diplomatische Kanäle doch noch Wirkung entfalten, wird maßgeblich über die weitere Entwicklung der Krise entscheiden.

Eines zeichnet sich jedoch bereits jetzt ab: Wer davon ausgeht, dass der Iran allein aufgrund seiner schwierigen Lage zu schnellen Zugeständnissen bereit sein wird, könnte die Entschlossenheit der Führung in Teheran unterschätzen. Die Geschichte zeigt, dass Staaten und Regime nicht immer dann nachgeben, wenn ihre Lage objektiv am schwierigsten erscheint. Manchmal führt gerade die Wahrnehmung existenzieller Bedrohung dazu, dass sie ihren Widerstand noch verstärken.