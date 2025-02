Der Kiewer Warlord hat verschissen: Selenskyj ist bei Trump unten durch

Das Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj hat sich in dieser Woche so rasant und dramatisch verschlechtert, dass Selenskyj sich fast schon zum Staatsfeind Nr. 1 der USA entwickelt. Medienberichten zufolge ist die Stimmung mittlerweile endgültig auf dem Siedepunkt, so dass in Trumps Umfeld sogar die Empfehlung kursieren soll, Selenskyj gehe am besten sofort ins Exil nach Frankreich; dies vermutlich, weil dort zu Wochenbeginn der Krisengipfel zur Ukraine stattfand. Seit Selenskyj sich darüber beschwert hatte, dass die Ukraine nicht zu den Gesprächen zwischen den USA und Russland zugelassen war, wo die Möglichkeiten zur Einleitung von Friedensverhandlungen erörtert worden war, flogen die Giftpfeile zwischen Trump und Selenskyj hin und her.

Trump bezeichnete Selenskyj als „Diktator“, weil dessen Amtszeit seit letztem Mai abgelaufen ist, er aber dennoch wegen des Kriegsrechts keine Wahlen abhalten lässt. Kritiker sehen – neben den gigantischen finanziellen Hilfen und Rüstungslieferungen in das hochkorrupte Land – darin ein Hauptmotiv Selenskyjs, warum er am liebsten den Status Quo des laufenden Abnutzungskriegs bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinauszögern würde.

Selenskyj am besten ersetzen

Nicht von ungefähr warf Trump dem Kiewer Gernegroß vor, die Kriegsdauer völlig unnötig verlängert zu haben. Auch das Verbot der russisch-orthodoxen Kirche in der Ukraine soll ein Grund für den Unmut in Trumps Team sein. Wirtschaftlicher und politischer Hintergrund ist offenbar, dass Selenskyj sich weigert, dem von Trump geforderten Rohstoff-Deal im Umfang von 500 Milliarden Dollar zuzustimmen, den dieser als Gegenleistung für die seit drei Jahren anhaltenden US-Hilfen fordert. Generell wird Selenskyj in der Trump-Regierung als Hindernis für einen Friedensvertrag angesehen und soll durch eine „verhandlungsfähigere Person“ ersetzt werden.

Laut einem ukrainischen Abgeordneten soll der Konflikt sich bereits dahingehend auswirken, dass sich US-Waffenlieferungen an die Ukraine „verlangsamen“ würden. Auch hier vollzieht Trump also die denkbar schärfste Abkehr von der Politik seines Vorgängers Joe Biden, der die Ukraine mit immer mehr Geld und Waffen unterstützt hatte. Der Heiligenschein Selenskyjs verblasst international mehr und mehr, während er in Europa aufgrund der Meinungshoheit der rüstungsverstrickten grünen Kriegslobby und ihrer Hofmedien noch immer als Heldenfigur verehrt wird. Trump scheint nun spätestens seit dieser Woche mehr denn je entschlossen zu sein, mit dieser Farce aufzuräumen – und das Massaker in der Ukraine endlich zu beenden. Um die Weisheit, dass man Frieden nur mit Feinden und nicht mit Freunden schließt, werden letztlich auch die moralinsaueren Deutschen nicht umhin kommen.