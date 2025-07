Der Klimakult: Die dunkle Magie hinter der Angstreligion unserer Zeit

In der Dämmerung unseres Zeitalters erhob sich ein neuer Kult, maskiert im scheinbar harmlosen Gewand der Wissenschaft und Vernunft, im Kern jedoch getragen von verborgenen Kräften, die tiefer und dunkler sind, als es zunächst scheint, da sie sich in bunten Farben präsentieren. „Klimawandel“ nennen sie es, ein menschengemachtes Schreckgespenst, das sich tief in die Seelen der Menschen eingegraben hat, um dort seine giftigen Wurzeln zu schlagen. Dieser Kult ist mehr als bloßes Narrativ oder Ideologie; längst ist er zu einer neuen Religion geworden, mit ihren Kirchen und Tempeln: IPCC, Weltwirtschaftsforum, die Grünen und der Club of Rome. Und wie jede Religion hat auch diese ihre Propheten und Hohepriester: John Kerry, Al Gore, Klaus Schwab, Greta Thunberg, Annalena Baerbock, Robert Habeck. Sie treten auf als Ikonen einer kalten, gnadenlosen Moral, die darüber richten, was gut und was böse sein soll.

Die Glaubensgemeinschaft dieser neuen Religion speist sich nicht aus echter spiritueller Einsicht, sondern aus Angst: Angst vor einer drohenden Apokalypse, Angst vor Verdammnis, Angst vor der eigenen Schuld am Verderben. Schuld, jener uralte Mechanismus, der Menschen seit jeher gefügig macht und unterwirft. Genau diese Unterwerfung offenbart die verborgene Absicht dieses Kultes. Doch welche dunklen, verborgenen Kräfte wirken hinter diesen Altären der modernen Moralität? Nur wer tief genug blickt, erkennt, dass hier die alte, zerstörerische Kraft der Spaltung am Werk ist, die bereits in zwei Weltkriegen unzählige Seelen von ihrer Anbindung zur höheren Ordnung getrennt hat. Es ist dieselbe Kraft, die heute subtiler und tiefer denn je wirkt.

Teil eines größeren Ganzen

Jeder Mensch trägt in sich das Bedürfnis, Teil eines größeren Ganzen zu sein, eingegliedert in die heiligen Gesetze der Schöpfung. Doch durch gezielte Angst und Manipulation wird er aus der natürlichen Ordnung herausgerissen. Diese Spaltung geschieht auf psychologischer, okkulter Ebene und zwingt Menschen, sich dem Diktat der Angst zu unterwerfen und ihre Verbindung zum Schöpferischen zu vergessen. Lasst uns daher gemeinsam tiefer in diesen dunklen Tempel eindringen, um die verborgenen Mechanismen hinter dem Klimakult zu verstehen. Nur wenn wir erkennen, was uns bindet, können wir uns daraus lösen und den wahren Geist hinter dieser vermeintlichen Wissenschaft entlarven. Jenen Geist, der Seelen gefangen hält und Gesellschaften spaltet. Nur die Wahrheit kann uns am Ende befreien, denn wahrhaftig ist allein, was in Freiheit und Erkenntnis mündet, niemals aber in Angst und Unterwerfung.

Angst ist der große Architekt unseres Zeitalters, die unsichtbare Macht, die die Menschheit lähmt und ihre Seele in Ketten legt. Bereits durch die beiden großen Weltkriege wurde systematisch jene Angst in den Seelen verankert, die noch heute wirkt: Angst vor Vernichtung, Verlust und der eigenen Ohnmacht. Diese archaische, tiefenpsychologische Angst hat tiefe Wurzeln geschlagen und prägt Generationen bis heute. Der menschengemachte Klimawandel ist die jüngste und wirksamste Manifestation dieser Angst: das Szenario einer drohenden Apokalypse, perfekt inszeniert, um unsere Urängste vor Tod und Vernichtung anzusprechen. Angst erzeugt Kontrolle, denn sie macht gefügig, blind für Vernunft und immun gegenüber kritischem Hinterfragen. Sie erzeugt Abhängigkeit und wer von Angst abhängig ist, akzeptiert jede noch so absurde Doktrin als vermeintlichen Schutz. Diese Angst wird nicht zufällig eingesetzt, sondern von verborgenen Mächten aus gezielt orchestriert.

Hüllen des menschlichen Seins

Dabei missbrauchen sie gezielt die Schöpfungsgesetze: Das Gesetz der Gleichart, nach dem Angst immer mehr Angst anzieht und verstärkt, und das Gesetz der Resonanz, welches die bewusst erzeugten Gefühle in den Seelen verstärkt und somit eine kollektive Wirklichkeit erzeugt. Auf diese Weise etablieren sie eine neue Religion, die Menschen in Gläubige und Ungläubige, Gerechte und Verdammte spaltet, und sie so voneinander trennt. Doch nicht allein Angst lähmt die Menschen und trennt sie von der höheren Ordnung. Parallel dazu wirken physische, handfeste Mechanismen, die seit Jahrzehnten bewusst eingesetzt werden, um das geistige und spirituelle Gefüge der Menschen zu schwächen. Unsere Ernährung wird gezielt manipuliert: Zucker, einst genutzt, um indischen Soldaten den Geist zu erweichen und sie leichter lenkbar zu machen, überflutet heute in gigantischen Mengen Supermärkte und unseren Alltag.

Auch Amphetamine, damals und heute eingesetzt, um Soldaten zu blindem Gehorsam und brutalen Taten zu befähigen, haben ihre modernen Entsprechungen in Medikamenten und gesellschaftlich akzeptierten Drogen. Schwermetalle wie Quecksilber und Blei, oder das Leichtmetall Aluminium vergiften gezielt Körper und Geist, stören die natürliche Kommunikation zwischen den verschiedenen Hüllen des menschlichen Seins: dem physischen Körper, dem Energiekörper, dem Emotionalkörper, dem Verstandeskörper und dem Weisheitskörper. Wenn diese Hüllen nicht mehr miteinander in Verbindung stehen, verliert der Mensch Orientierung, Klarheit und die Fähigkeit, Wahrheit von Manipulation zu unterscheiden.

Ausgelöschte Traditionen, Bilder und Werte

Die jüngste Eskalation dieser gezielten Manipulation ist die mRNA-Spritze, die tief in die natürlichen Abläufe des menschlichen Organismus eingreift und diese Kommunikation zwischen den Hüllen zusätzlich blockiert und zerstört. Diese systematische Vergiftung und Schwächung ist nicht zufällig, sondern Teil eines Plans, Menschen geistig und seelisch verwundbar und manipulierbar zu machen. Der menschengemachte Klimawandel ist deshalb das perfekte Instrument, um eine bereits verängstigte, orientierungslose und vergiftete Gesellschaft zu kontrollieren und in geistiger Abhängigkeit zu halten. Nur wer diese Zusammenhänge erkennt, kann beginnen, sich aus dieser Manipulation zu lösen und zu seiner wahren Natur zurückzufinden. Denn nur im Erkennen dieser Wahrheit liegt die Kraft zur wirklichen Befreiung.

Die geistige Entwurzelung der Menschheit vollzieht sich seit Jahrzehnten durch eine systematische Zerstörung all dessen, was den Menschen einst Halt, Orientierung und tiefe Anbindung an das Leben gab. Die traditionellen Werte, archetypischen Bilder, Vorbilder und Initiationsriten, die Generationen über Jahrtausende hinweg getragen und geleitet haben, wurden bewusst entwertet und schließlich ersetzt. Initiationsriten, jene bedeutungsvollen Übergänge ins Erwachsenenalter, wurden weitgehend ausgelöscht. Kinder wachsen heute orientierungslos auf, ohne jene tiefe Anbindung, die sie einst stark, klar und bewusst werden ließ. Männlichkeit und Weiblichkeit, natürliche Kräfte, die einst Klarheit und Lebensfähigkeit spendeten, wurden gezielt verzerrt und in ihr Gegenteil verkehrt. Die Kraft der Ahnen wurde geraubt, unsere Verbindung zur Weisheit und Stärke der Vergangenheit gekappt. Stattdessen wird ein künstliches, manipuliertes Bild der Vergangenheit vermittelt, verzerrt durch Bildungsprogramme, Medien und Hollywood-Inszenierungen.

Geistige Leere und Orientierungslosigkeit

Genau darin liegt der Grund, warum konservative Kräfte, die für Werte und Traditionen stehen, systematisch bekämpft wurden. Die CDU, einst Trägerin konservativer Werte, wurde gezielt unterwandert und zersetzt, bis sie schließlich zu einem lächerlichen Schatten ihrer selbst wurde. Zugleich werden Menschen, die noch konservative Werte verteidigen, etwa Anhänger der AfD oder Persönlichkeiten wie Björn Höcke und Martin Sellner, unerbittlich verfolgt und diffamiert. Diese Hetzkampagnen dienen einzig dem Zweck, die spirituelle Anbindung zu verhindern.

Die systematische Diffamierung Andersdenkender, etwa als „Nazis“, ist dabei eine gezielte, strategisch eingesetzte Marketingkampagne, keine spontane Empörung. Es ist eine perfide Strategie, mit der sichergestellt werden soll, dass jene Verbindung zur kosmischen Ordnung niemals wiederhergestellt wird. Das Ergebnis dieser Zerstörung ist eine Gesellschaft, die zutiefst verwirrt, orientierungslos und manipulierbar geworden ist und genau das ist das Ziel jener Kräfte, die hinter diesem Kult stehen. Denn in diese geistige Leere, diese Orientierungslosigkeit hinein, drängt nun die neue Priesterschaft des Klimakults. Seit den Anfängen mit dem Club of Rome wurde das Narrativ einer menschengemachten Klimakatastrophe gezielt installiert und systematisch kultiviert. Institutionen wie das IPCC, das Weltwirtschaftsforum um Klaus Schwab und seinem „Great Reset“, die Grünen sowie weitere globale Machtzentren sind keine einfachen Think Tanks; es sind Tempel einer neuen, weltumspannenden Religion.

Zynisches Ritual der Verwirrung

Ihre Hohepriester treten auf wie moderne Erlöser, Ikonen einer kalten, gnadenlosen Moralität: John Kerry, Al Gore, Klaus Schwab, Emmanuel Macron, Greta Thunberg, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Anton Hofreiter, Luisa Neubauer. Diese Figuren stehen nicht für den echten Schutz der Schöpfung, sondern für die Etablierung einer dogmatischen Angsttheologie, die Menschen in Schuld und Abhängigkeit hält. Merkt ihr es nicht? Gerade die Grünen, die lauthals das Klima schützen wollen, sind dieselben, die den Krieg in der Ukraine offen befeuern und nach mehr Waffen, Raketen und Panzern schreien. Dass diese Panzer nicht mit Elektroantrieb fahren, dass Raketen wie Taurus enorme Mengen an CO₂ freisetzen, bleibt unerwähnt. Besonders absurd wirkt diese Heuchelei, wenn man bedenkt, dass das amerikanische Militär mit über 59 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr zu den weltweit größten Umweltsündern zählt, eine Menge, die mehr als die Hälfte des gesamten jährlichen CO₂-Ausstoßes aller deutschen PKW (108 Millionen Tonnen) ausmacht. Darüber schweigen Greta, Hofreiter und Baerbock beharrlich. Warum?

Doch genau dieselben Figuren fordern jetzt mit fanatischer Vehemenz, dass Deutschland 5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts, etwa 215 Milliarden Euro, für Rüstung und Militär ausgeben soll. Dies entspricht unglaublichen 8,2 Prozent der gesamten Staatsschulden (2024: 2,62 Billionen Euro). Gelder, die fehlen werden für Straßen, Schulen, Kindergärten, Renten, für echte soziale Gerechtigkeit. Diese Kriegsgeräte werden gigantische Mengen an CO₂ ausstoßen, von der Produktion angefangen bis hin zum Verbrauch. Diese archetypische Hypokrisie ist gigantisch: Sie tragen das Gewand grüner Moralität, während sie Panzer und Raketen verherrlichen. Es ist ein zynisches Ritual der Verwirrung, ein Tanz um die Angst, der bewusst und gezielt die Gesellschaft weiter spaltet und Menschen voneinander entfremdet. Die Anhänger dieses Kultes sind Marionetten einer globalen Machtpantomime, die nur scheinbar eine bessere Welt propagiert, während sie in Wahrheit die geistige und moralische Zerstörung der Gesellschaft betreibt.

Blind für rationale Argumente

Doch hinter dieser massiven Manipulation stehen keine bloß zufälligen Kräfte, sondern ein tiefes Wissen um die Gesetze der Schöpfung: universelle Gesetze, die jeden Aspekt des Lebens durchdringen. Genau diese Gesetze werden bewusst und gezielt missbraucht, um Menschen in Abhängigkeit und geistiger Knechtschaft zu halten. Das Gesetz der Gleichart, nach dem Gleiches Gleiches anzieht, wird hier perfide genutzt. Angst erzeugt immer weitere Angst, Schuldgefühle potenzieren sich von selbst. Die permanent ausgestrahlten, tiefroten Wetterkarten, bereits bei Temperaturen knapp über 20 Grad, suggerieren eine akute Katastrophe, als würde die Erde in Flammen stehen. Bilder von Waldbränden, die seit jeher existieren, werden dramatisch inszeniert und als Vorboten des Untergangs verbreitet. In sozialen Medien eskalieren die Angstbotschaften, besonders von Profilen grüner Politiker ausgehend, deren Macht und Existenz von genau dieser Angst profitieren.

Dabei zeigt sich ein besonderer Zynismus – etwa wenn Persönlichkeiten wie Barack Obama öffentlich den dramatischen Anstieg des Meeresspiegels prophezeien, während sie parallel dazu millionenschwere Villen direkt an der Küste erwerben und behausen. Diese offensichtliche Heuchelei offenbart, dass es ihnen nicht um echte Sorge, sondern um gezielte Manipulation und Kontrolle der Massen geht. Auch das Gesetz der Resonanz kommt bewusst zum Einsatz: Menschen, deren Geist von Angst und Schuldgefühlen erfüllt ist, ziehen entsprechend negative Kräfte und Ereignisse an. So wird eine selbsterfüllende Prophezeiung erzeugt, die kollektiv Angst und Panik verstärkt. Wer ständig mit Angstbildern und Schuldgefühlen konfrontiert wird, gerät irgendwann in eine Dauerkrise, blind für rationale Argumente und immun gegenüber kritischen Hinterfragungen.

Verborgene Zusammenhänge

Schließlich wirkt auch das Gesetz der Wechselwirkung: Jede Handlung, jeder Gedanke und jedes Gefühl fällt auf den Urheber zurück. Menschen, die dauerhaft in Angst und Schuldgefühlen gehalten werden, verstärken damit genau jene destruktiven Kräfte in sich selbst und in ihrer Umgebung. Diese Mechanismen werden von den Kräften hinter dem Klimakult bewusst genutzt, um die Menschen immer tiefer in geistige und emotionale Abhängigkeit zu treiben. Nur wer diese verborgenen Zusammenhänge erkennt, kann beginnen, sich daraus zu lösen. Nur dann entsteht die Möglichkeit zur geistigen Befreiung und zum Wiederfinden der inneren Wahrheit, die allein echte Freiheit und Klarheit bringen kann.

Die psychologischen Folgen dieser gezielten Manipulation sind tiefgreifend und für jeden klar erkennbar, der noch kritisch denken kann. Fanatismus, blinde Gefolgschaft und zunehmende Irrationalität greifen um sich und breiten sich wie eine dunkle Epidemie in der Gesellschaft aus. Wer einmal in diesen Kult hineingezogen wurde, verliert nach und nach die Fähigkeit, rational zu reflektieren und Andersdenkenden gegenüber Empathie oder Verständnis aufzubringen. Ehemals intakte Familien, Freundschaften und Nachbarschaften zerbrechen unter dem Druck dieses Fanatismus. Die Gesellschaft wird in Lager gespalten, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, während rationale Argumente kaum mehr Gehör finden. Soziale Medien fungieren hierbei als Brandbeschleuniger, indem sie permanent apokalyptische Bilder und Horrorszenarien verbreiten und eine Atmosphäre permanenter Angst und Empörung aufrechterhalten. Politische Akteure, insbesondere jene aus dem grünen und linken Spektrum, treiben diese Eskalation absichtlich weiter voran, um Menschen an sich zu binden und ihre eigene Machtbasis zu sichern.

Die Ketten der geistigen Sklaverei durchbrechen!

Diese psychologische Versklavung zerstört letztendlich die Fähigkeit der Menschen, klar und eigenständig zu denken. Sie schafft eine Gesellschaft, die tief verängstigt, orientierungslos und manipulierbar ist, unfähig, Wahrheit von Manipulation zu unterscheiden. Nur wer diese Mechanismen durchschaut und sich bewusst dagegenstellt, kann die Ketten dieser geistigen Sklaverei durchbrechen. Doch wie kann der Einzelne inmitten dieses geistigen Chaos bestehen? Wie können jene, die noch eigenständig denken und fühlen, sich aus der zunehmenden geistigen Sklaverei befreien? Der erste Schritt zur Befreiung beginnt mit der bewussten Entscheidung, die verborgenen Mechanismen dieser Manipulation klar zu erkennen. Nur wer die tiefen Zusammenhänge durchschaut, kann beginnen, die Fesseln zu lösen, die ihn binden. Wachsamkeit, kritisches Hinterfragen und eine bewusste Rückkehr zur eigenen inneren Wahrheit sind der Schlüssel zur Freiheit.

Jeder Mensch trägt in sich die Fähigkeit, die Verbindung zur höheren Ordnung der Schöpfung bewusst wiederherzustellen. Indem wir uns von Angst und Schuldgefühlen lösen, gewinnen wir unsere natürliche Klarheit und geistige Kraft zurück. Denn die wahre Kraft des Menschen liegt nicht in falschen Idolen oder in blindem Glauben an manipulierte Wahrheiten. Sie liegt in seiner Anbindung an die göttliche Schöpfung selbst, in der stillen, klaren Gewissheit, Teil eines größeren, kosmischen Ganzen zu sein. Diese Anbindung beruht auf ewigen und unveränderlichen Gesetzen der Schöpfung. Es ist höchste Zeit, dass sich jeder Einzelne daran erinnert, wer er wirklich ist, und welche Würde und Größe ihm von höchster Stelle eingegeben wurde. Nur wer diese Verbindung bewusst wiederherstellt, wird stark genug sein, um sich gegen die Manipulation zu behaupten und zu erkennen, wie vergänglich alle Macht ist, die auf Angst und Täuschung beruht.

Das Pendel wird zurückschwingen

Der Ruf der Wahrhaftigkeit ist heute dringender denn je. Folgen wir ihm, um uns aus der geistigen Knechtschaft zu lösen und zurück in echte Freiheit und Klarheit zu finden. Nur dann können wir uns aus der Dunkelheit des Fanatismus befreien und zur wahren Ordnung und Harmonie zurückkehren, die unser ursprüngliches Erbe und unsere eigentliche Bestimmung sind. Dieser Kult, der heute so unerschütterlich scheint, ist in Wahrheit zerbrechlich. Denn die universellen Gesetze der Schöpfung, die unerbittlich und unbestechlich wirken, erlauben keine Täuschung und Missbrauch auf Dauer. Die geistigen Gesetze werden am Ende unerbittlich greifen und jene treffen, die Menschen wissentlich in Angst, Schuld und geistige Versklavung geführt haben. Das Pendel wird zurückschwingen, mit Macht und Klarheit.

All jene, die glaubten, sie könnten die Wahrheit dauerhaft manipulieren und ihre geistige Macht missbrauchen, werden erleben, wie ihre Macht zerfällt, ihre Ikonen stürzen und ihre Tempel zu Staub werden. Kein Bauwerk, errichtet auf Angst und Manipulation, kann dem Sturm der Wahrheit standhalten. Sobald genug Menschen erwachen und erkennen, dass sie manipuliert und betrogen wurden, wird das Fundament dieses Kultes erschüttert. Dann wird sich offenbaren, was wahrhaftig ist und was Lüge war. Es wird ein Zusammenbruch kommen: heftig, unerbittlich und endgültig. Doch in diesem Zusammenbruch liegt zugleich eine große Chance: die Möglichkeit einer tiefgreifenden geistigen Erneuerung und Reinigung. Denn die geistigen Gesetze bringen nicht nur Vergeltung für das begangene Unrecht, sondern öffnen gleichzeitig den Raum für Befreiung und echte Erkenntnis. Am Ende wird die Wahrheit triumphieren. Diejenigen, die bereit sind, diese Wahrheit anzunehmen, werden neue Klarheit und Stärke finden. Alle falschen Strukturen und manipulativen Narrative werden fallen und Platz machen für eine neue Zeit, in der echte geistige Erkenntnis, Freiheit und Klarheit regieren.

Der Autor publiziert auch auf seinem X-Kanal.