Der Kontaktfaschismus hat gewonnen

Früher – die Älteren werden sich noch erinnern – war es wichtig, was man sagt. Das Wort hat gezählt – und auf das Wort konnte der andere reagieren. Heute, in dieser im Kern geisteskranken Welt, ist das egal. Viel wichtiger scheint den Wächtern einer verkommenen Tugend zu sein, wer etwas sagt. Sagt eine unliebsame Person etwas Richtiges, dann ist das völlig uninteressant und abzulehnen – weil eben eine unliebsame Person etwas gesagt hat. Diese schleichende Entmenschlichung wird Ihnen präsentiert von einer Gesellschaft, die sich selbst für den heiligen Gral des “Guten”, der “Demokratie” und der “Werte” hält, obwohl sie systematisch Menschen aussperrt.

Eine ebenso verdorbene Paradedisziplin dieser seelisch Umnachteten ist die Abwertung von Menschen, weil diese irgendwann mal irgendetwas gesagt haben. Unterstützten Sie etwa vor rund zehn Jahren mal irgendeine Forderung einer inzwischen unliebsamen Partei? Dann werden Sie daran gemessen – und eben sachlich und aus dem Zeitzusammenhang heraus, so wie es früher war; nicht an dem Argument, das Sie gerade vortragen, sondern daran, wie heute darüber gedacht zu werden hat. Diese unanständige und geistig-moralische Parese wird Ihnen präsentiert von einer Gesellschaft, die sich selbst für das Bernsteinzimmer des Guten hält – obwohl sie systematisch Menschen aussperrt.

Toxische Verdummung

Von vielen unterschätzt, aber von den Machern des Tugendwahnsinns immer wieder gerne ins Feld geführt wird auch die Abwertung von Menschen, weil sie andere Menschen kennen. Auch hier ist das Wort im Präsens, so richtig es auch sein mag, völlig wumpe – weil Sie ja mit einer unliebsamen Person befreundet sind. Haben Sie ein gutes Argument? Vergessen Sie es gleich wieder, denn leider hat Ihr Bekanntenkreis bereits diesen Gedanken entwertet. Diese toxische Verdummung wird Ihnen präsentiert von einer Gesellschaft , die sich selbst für den globus cruciger alias moralischen Reichsapfel hält, obwohl sie systematisch Menschen aussperrt.

Wenn ein Land sich „sozial“ nennt – eines der dümmsten Wörter, die der Duden kennt – und es gleichzeitig zulässt, dass formal und informell hochgebildete Menschen keinen Job trotz formidabler Eignung bekommen, weil sie irgendwann mal irgendetwas gesagt haben oder weil sie mit bösen Menschen in Kontakt stehen, dann darf man guten Gewissens diese Gesellschaft in ihrer gesamten Struktur ablehnen. Ein Jemand wagte einmal etwas Ungeheuerliches: Er war Vorsitzender einer Splitterpartei, die sich von einer bösen Partei abgespalten hat.

Schuld durch Nähe

Die Folge: Obwohl die Person für die allermeisten Jobs nicht nur geeignet, sondern meist überqualifiziert war, bekam er keine Festanstellung. Man hatte ihn gegoogelt – und anschließend ausgegrenzt. Das ist faschistisch. Und dieser Postfaschismus wird Ihnen präsentiert von einer Gesellschaft, die sich selbst für den Goldstandard der Barmherzigkeit hält, obwohl sie systematisch Menschen aussperrt.

Ein Schauspieler eines Filmes wird noch vor der Veröffentlichung des Streifens von seiner Agentur gefeuert, weil der Regisseur von der Gesellschaft als moralisch unwürdig abgestempelt wurde. Eine Wissenschaftlerin bewirbt sich erfolglos, weil sie einmal etwas für aus Sicht der gaskranken deutschen Hegemonie Unwürdiges gesagt hat. Währenddessen brechen Menschen trotz größter Sympathie gegenseitig den Kontakt ab, weil sie wiederum jemanden kennen, der von der Gesellschaft bereits ausgesperrt wurde. Das Wort Kontaktschuld ist zu harmlos. Es ist Kontaktfaschismus. Es ist Schuld durch Nähe in einer eklig-empathielosen Mehrheitsgesellschaft, der nichts mehr egal ist als Persönlichkeit und Individualismus.

Deutschland ist verloren

Früher, ja früher, da war es noch wichtig, was man zu sagen hat. Heute zählt das nicht mehr. Der diktatorische Zug der Einheitsmeinung hat längst Fahrt aufgenommen. Die blinden Passagiere sind die im Kopf freiheitlich denkenden Menschen, die sich in kein Korsett zwingen lassen; die sich nicht schämen, was sie einst gesagt haben; und sich niemals dafür rechtfertigen, welche Menschen sie als Freund bezeichnen, sondern die im Gegenteil stolz sind und sich glücklich schätzen, einzigartige Personen um sich haben zu dürfen. Eine Gesellschaft, die „sozialen Zusammenhalt“ mit „sozialen Leistungen“ zu kitten versucht und dabei empathisch, moralisch, geistig und seelisch versagt, hat jede Legitimation verloren.

Vielleicht ist es Zeit zu gehen – doch wohin? Auf die Frage, warum er nicht auswandert, antwortete der Unternehmer und Mediziner Winfried Stöcker: „Das ist mein Land und nicht das Land der Idioten.“ Ich fürchte jedoch, dass das nicht genügt. Ich will sagen, dass Deutschland nicht verloren ist – doch dann müsste ich lügen. Wenn sozialer Zusammenhalt Entmenschlichung und Ausgrenzung bedeutet, dann können Freigeister und wahre Individualisten, die nicht so sind, wie es eine stromlinienförmige Gesellschaft erwartet, einpacken. In diesem Moment wird Deutschland zu einem Nordkorea der intellektuell kastrierten Beamten. Good Night and Good Luck.