Der Krieg aus 11.000 Metern Höhe

Flug TG 925 über dem Schwarzes Meer, an einem Sommertag um 17.54 Uhr. Die Stewardessen der Thai Airways räumen die letzten Plastikteller des Abendessens weg. Es gab wahlweise Beef oder Hähnchen mit Nudeln und Erbsen. Ich war auf dem Rückflug von München nach Bangkok. In Deutschland hatte ich mich einer Operation unterzogen. Ursache war ein Motorradunfall in Pattaya, bei mich ein Auto von hinten gerammt hatte. Eile war wegen einer drohenden Querschnittslähmung geboten, und in München konnte man diese schnelle Hilfe leisten: Ich konnte, wenn auch auf Krücken, wieder gehen.

Irgendwo unter uns fällt ein Schuss. Er ist hier oben in 11.000 Metern Höhe nicht zu hören. Ein Soldat fällt. Er ist von hier oben nicht zu sehen. Als ehemaliger Soldat schießt mir ein Gedanke durch den Kopf: Soldaten sterben nicht. Sie fallen. Das klingt humaner. Und doch wird nun irgendwo in Russland oder in der Ukraine eine Mutter auf ihren Sohn warten, der nicht mehr zurückkommt.

Vereint in ihrem Schmerz um die gefallenen Söhne

Ich trinke meine letzte Pfütze Rotwein. Andere rücken die Lehne in Schlafposition. Unter uns sterben Menschen. Die einen für einen Despoten, der sein Reich erweitern will, die anderen für einen, der sich seine Taschen noch nicht voll genug gestopft hat. Menschen, die sich nicht kennen, stehen sich feindselig gegenüber. Bereit, einander zu töten, aufgehetzt durch ihre Herrscher. Nur die Mütter der Toten sind vereint in ihrem Schmerz um die gefallenen Söhne.

Auch ich bin müde, aber ich warte noch mit dem Schlafen, weil wir gleich die Stelle passieren werden, an der der Krieg mich persönlich berührt: Denn wenig später zieht Sochi nördlich unter mir vorbei. Irgendwo da unten lebt Mark. Mark ist der beste Freund meines Enkels Morgan. Die beiden gingen in Pattaya in dieselbe Schule. Mark ist der Sohn eines Russen, der in Thailand arbeitete. Morgan ist Sohn eines Thailänders, den ich als Kind adoptierte und dem ich in Deutschland Schule und Ausbildung ermöglichte.

Verheizt als Kanonenfutter

Vor etwas über einem Jahr haben sich die beiden Schüler auf dem Flughafen Suvarnabhumi verabschiedet. Mark musste mit seinem Vater zurück nach Russland. Es flossen Tränen. Beide gingen nach dem Abi auf die Universität. Der eine in Thailand, der andere in Russland. Doch während mein Enkel seine Examen schreibt, starrt der andere auf seinen Einberufungsbefehl. Mark soll im Oktober zum Militär und irgendwo da unten als Kanonenfutter an der Front verheizt werden.

Ich wische mir eine Träne aus dem Augenwinkel. Was soll ich meinem Enkel nach der Landung sagen: Ich bin gerade nahe an deinem Freund vorbeigekommen? Ich fühlte seine Nähe, konnte ihn aber nicht sehen? Vielleicht sehe ich ihn nie wieder – weil ein Despot ihn durch den Fleischwolf drehen will. Ich zerdrücke meinen leeren Rotweinbecher. Ich zerdrücke ihn vor Wut, dass man als einzelner Mensch nicht die Macht hat, diesen Wahnsinn zu stoppen.