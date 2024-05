Der Krieg gegen das Auto treibt immer bizarrere Blüten

Europaweit macht sich die die gegen jeden Individualverkehr und jegliche motorisierte Mobilität freier Bürger (als Inbegriff von Freiheit und Freizügigkeit) gerichtete Agenda immer ungeschönter und übergriffiger bemerkbar. Der Klimawahn, dem sich EU verschrieben hat, ergreift sogar Großbritannien, das die in Brüssel ersonnenen und exekutierten Leitsätze, dem Brexit sei Dank, eigentlich gar nicht mehr befolgen müsste. Doch selbst hier wird, trotz des Austritts aus EU, weiterhin die irrsinnige “Net-Zero”-Politik exekutiert, die auch in Deutschland grüne Politik bestimmt. Das Ergebnis ist, dass auf der Insel die Kosten für Autofahrer allein in den vergangenen drei Jahren um 50 Prozent gestiegen sind. Der Unterhalt jedes Autos kostet den Durchschnittsbriten rund 2.460 Euro pro Jahr – etwa 820 Euro mehr als noch 2021. Allein für Versicherungen müssen Haushalte mehr als 580 Euro mehr ausgeben als damals. Hinzu kommen massive Preissteigerungen bei Reparaturen, Parkgebühren und Kraftstoff, während auch dort, wie auf dem Kontinent, landesweit die “Umweltzonen” aus dem Boden schießen, die Autofahrern zusätzliche Gebühren für das Fahren in städtischen Gebieten aufzwingen.

Edmund King, Präsident des britischen Automobilverbands AA, konstatierte: „Es gab in der Vergangenheit Zeiten, in denen bestimmte Elemente teurer waren, wie etwa Kraftstoff. Aber dies ist das erste Mal, dass die Kosten für das Autofahren insgesamt so hoch sind. Es ist eine unglaublich teure Zeit für Autofahrer. Sie werden von allen Seiten angegriffen.“ Zudem stellte er fest, dass Autofahrer eine „miserable Rendite“ erhalten würden, da Verkehrsteilnehmer im vergangenen Jahr einen Höchststand von einer Million Schlaglöchern gemeldet hätten. Es sei „eine bittere Pille“, wenn Autofahrer mehr zahlen müssten, dafür aber „eine schreckliche Infrastruktur mit Straßen in einem rekordverdächtig schlechten Zustand“ bekämen, so King weiter. Er erinnerte auch daran, dass das Auto für viele Millionen Menschen kein Luxus, sondern unverzichtbar sei. Deshalb würden viele Menschen andere Haushaltsausgaben kürzen, etwa weniger Lebensmittel kaufen, um es sich leisten zu können.

Dekadente Klimaschweine

Den nahezu identischen Befund könnte man auch für Deutschland stellen, wo Autofahrern im Namen des Klimawahns ebenfalls das Leben zur Hölle gemacht wird. Es gibt derzeit bundesweit 43 Umweltzonen, die verkehrspolitisch und ökologisch sinnfreien, rein schikanös motivierten Tempo-20-Zonen sollen immer weiter ausgedehnt werden und auch “Fahrradstraßen“, in denen nur Fahrräder und E-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fahren dürfen, greifen mehr und mehr um sich. Selbst wenn dort Autos zugelassen sind, haben Radfahrer grundsätzlich Vorfahrt. Dies alles geschieht im Namen der „Verkehrswende“ und des Klimaschutzes: Ziel ist, den Autofahrern die sprichwörtliche “Freude am Fahren” nicht nur vergällen, sondern sie ganz aus dem urbanen Raum zu verdrängen, selbst wenn man damit den verbliebenen innerstädtischen Handel maximal schädigt und der Verödung der Citys letztlich Vorschub leistet. Autofahrer sollen sich als unerwünschte, rücksichtslose, dekadente “Klimaschweine” fühlen.

Besonders SUV-Fahrer stehen ganz oben auf der Gängelungsliste: Sie sollen möglichst komplett aus den Städten verschwinden, überall da, wo linksgrüne Dogmatiker in den Rathäusern regieren. Als im Februar in Paris die Parkgebühren drastisch erhöht wurden, meldeten sich umgehend auch hierzulande die Umweltverbände zu Wort und forderten, es der sozialistischen Stadtregierung der französischen Hauptstadt gleichzutun: „Dies ist ein Weckruf für deutsche Städte, nach Pariser Vorbild ebenfalls höhere Parkgebühren in ihren Innenstädten für Stadtpanzer, Pick-ups und andere übergroße Fahrzeuge einzuführen“, forderte der dubiose Abmahnverein „Deutsche Umwelthilfe“. Diese Entscheidung sei ein “überfälliges Signal an die Autoindustrie, dass die hohen ökologischen Kosten tonnenschwerer Stadtpanzer nicht länger auf die Gesellschaft als Ganzes abgewälzt werden können“, assistierte auch “Greenpeace“. Und dort, wo Parkgebühren noch erschwinglich sind, feiert die Denunziation von Falschparkern fröhliche Urständ, von einem mutmaßlich autistischen, erkennbar verhaltensgestörten “Anzeigenhauptmeister” mit Nachahmerpotenzial trefflich versinnbildlicht, der es in diesem kaputten Land des Sozialneids, der Meldestellen, und des Klima-Jakobinertums zu einer Art Medienheld bringen konnte.

Palmer als Enttäuschung

Der Verkehrsraum wird derweil immer weiter verknappt, Autofahrer werden immer weiter schikaniert. Als besondere Enttäuschung erwies sich diesbezüglich gerade erst wieder der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der forderte, eine Zulassungssteuer für Verbrenner-Fahrzeuge im vier bis fünfstelligen Bereich einführen, um die Menschen zum Kauf von E-Autos zu zwingen – und zwar gerade weil diese von sich aus gar nicht marktfähig sind und die Zulassungszahlen immer weiter einbrechen. Mit diesen Vorstoß hat Palmer bewiesen, dass er immer noch grün tickt, auch wenn er der Partei den Rücken gekehrt hat. Ob Strafzahlungen, künstliche Verteuerungen, Behinderungen des Verkehrsflusses oder sonstige Zermürbungsstrategien der Autohasser, die Deutschland als einstige weltweite Automobilnation Nummer Eins fest im Würgegriff haben: Der Kreativität sind anscheinend keine Grenzen gesetzt.

Die Folterwerkzeuge sind den Autofahrern nicht nur allesamt gezeigt, sie kommen bereits voll zum Einsatz. Bereits vor fünf Jahren wurden in Hamburg die Ampeln absichtlich so geschaltet, dass künstlich Staus entstanden und Autofahrer maximal tyrannisiert wurden. “Rote Wellen”, Bodenschwellen, Blitzer-Marathons und Zufallskontrollen gehören heute vielerorts zum Standardrepertoire, mit dem Autofahrer immer wieder in den Würgegriff genommen werden. Die Nutzung des eigenen PKW wird nach Kräften erschwert, die Kosten immer weiter in die Höhe getrieben – und das alles nur, um die groteske Wahnidee von der „Klimaneutralität“ umzusetzen, um den “Degrowth” hin zum (Lasten-)Fahrrad zu erzwingen und Deutschland “fit for Steinzeit” zu machen.. Dafür wird eine ganze Gruppe zu gefährlichen Unmenschen erklärt, die vielfach beruflich aufs Auto angewiesen ist – also alleine schon deshalb, damit sie das, was die Klimairren von der Volkswirtschaft dieses Landes übrig gelassen haben, am Leben zu erhalten.