Der Krieg gegen die Wahrheit wird immer brutaler

Jeder, der nicht auf der offiziellen linksgrün-woken Linie mitschwingt, kennt das Phänomen: Man kann in Diskussionen oder den Kommentarspalten der sozialen Medien noch so sachlich und fundiert argumentieren, und es dauert nicht lange, bis sich jemand findet, der einen der “Hassrede” beschuldigt, als “rassistisch”, “menschenverachtend” oder “reaktionär” beleidigt oder als “braunen” oder “rechtsextremen Hetzer”, und damit jede Diskussion gezielt auf eine unsachliche Ebene bringt, um sich nicht mit Inhalten und Argumenten auseinandersetzen zu müssen. Die Trolle sind Legion. Dieses Verhalten gibt es mittlerweile jedoch nicht nur zwischen normalen Menschen, sondern es wird gezielt seitens der politisch Verantwortlichen genutzt, um jeden, der ihre politischen Entscheidungen hinterfragt und kritisiert, zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen.

So wird seit 2015 praktisch jeder als Rassist oder Nazi verunglimpft, der sich gegen Merkels widerrechtliche Grenzöffnung und die seitdem andauernde gesetzeswidrige Aufnahme von beliebigen Asylantragstellern ausspricht, obwohl diese aus sicheren Drittstaaten einreisen. Vorläufiger Höhepunkt dieser Kampagne war Anfang dieses Jahres die mediale Vernichtung der Teilnehmer des ominösen Potsdamer Treffens, das von “Correctiv” erst Monate nach dessen Stattfinden zu einem Skandal hochgebauscht wurde – so dass viele glaubten, hier sei eine “Wannseekonferenz 2.0” inszeniert worden. Erfolgreich wurde der Leumund (und bei manch einem auch die wirtschaftliche Existenz der Teilnehmer) ruiniert, um von den zu diesem Zeitpunkt eskalierenden Bauernproteste abzulenken; die Front aus Kampagnenmedien und Politikern schaffte es stattdessen tatsächlich, Hunderttausende „Schafe“ auf die Straße zu bringen, die gegen ein vollkommen unbedeutendes Treffen besorgter Bürger Sturm liefen und für eine „Vielfalt“ zu demonstrieren, die in Wahrheit nur eine einzige zulässige Einheitsgesinnung kennt.

Lügen und Propaganda

In vorderster Reihe marschierten damals auch die Außenministerin Annalena Baerbock und andere Spitzenvertreter der Regierungsparteien mit, auch der Bundeskanzler nahm teil. Was für ein diabolisches Vorgehen, um gezielt jegliche Opposition zum Schweigen zu bringen, Regierungskritik zu verunsachlichen und zu kriminalisieren und viele – vor allem junge – Menschen für eine monströse Lüge zu missbrauchen. Denn genau das war die ganze Geschichte zu Potsdam, inzwischen vielfach dokumentiert und gerichtsfest bestätigt: Eine dreckige Lüge. Jeder Diktator dieser Welt muss vor Neid erblassen, wie reibungslos es einer Regierung hier gelang, so viele Freiwillige zu motivieren, für die eigene Politik und gegen die Opposition aufzumarschieren – und vor allem wider jegliche Vernunft, allein aufgrund einer von staatlich finanzierten Propagandisten erfundenen und erwiesenen Falschbehauptung angeblicher Deportationen aller Menschen mit Migrationshintergrund.

Ein weiteres Paradebeispiel dafür, wie ruchlos die Regierenden hierzulande bereit sind, den Bürgern eine Lüge als Wahrheit aufzuzwingen, ist das von der Ampel beschlossene sogenannte “Selbstbestimmungsgesetz”. Wer einen biologischen Mann weiter als Mann bezeichnet oder es nur wagt, Bedenken zu äußern, dass sogenannte Transfrauen – als unbestreitbar biologische Männer – durch das Eindringen in weibliche Schutzbereiche (Umkleidekabinen, Duschen und so weiter) biologischen Frauen deren Recht auf Schutz und Intimität zerstören, vor allem wenn eine nicht mehr verkleidete Transfrau plötzlich nackt und mit Penis in der Gemeinschaftsdusche neben einem steht: Der wird von ganz oben mundtot gemacht.

Das “Selbstbestimmungsgesetz” und andere Orwell’sche Abgründe

Mit “ganz oben” ist hier niemand Geringers als die immer noch im Amt befindliche grüne Familienministerin Lisa Paus gemeint, die wörtlich postulierte: „Transfrauen sind Frauen. Deswegen sehe ich da keinen weiteren Handlungsbedarf.“ Damit hat Paus alle Frauen eiskalt der Willkür biologischer Männer ausgesetzt, die sich nunmehr sogar ohne geschlechtsangleichende Operationen, lediglich durch bloßen Sprechakt, zu “Frauen” umdeklarieren können. Um jegliche kritische Diskussionen, die angesichts dieser ideologischen Willkür logischerweise landauf, landab aufbrandeten, zu unterbinden, verkündete Paus wenig später auf Twitter/X auch noch arrogant-triumphierend, dass „das Selbstbestimmungsgesetz kommt, egal ob menschenverachtende oder reaktionäre Personen (-Gruppen) etwas dagegen haben.“

Tatsächlich wurde dieses irrsinnige Gesetz dann wider jegliche Vernunft im Parlament verabschiedet; einer von vielen Gründen dafür, dass die FDP, die diesen Schwachsinn mitbeschlossen hat, hochverdient und mit Recht politisch im Nirvana verschwinden wird. Jeder vernünftig denkende Bürger – und dazu gehörten viele einstige FDP-Wähler – muss sich angewidert von Politikern abwenden, die einem solchen Gesetz die Zustimmung erteilt haben. In Orwell‘scher Manier wird damit die Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit. Wer einen Mann als Mann bezeichnet, wird zum Lügner – etwas, was so vollkommen irre ist, dass man es als normal denkender Mensch niemals für möglich gehalten hätte, dass es dafür eine Mehrheit im deutschen Bundestag geben könnte. Aber genau das ist passiert. Es ist unverzeihlich, was man biologischen Frauen damit angetan hat.

Majestätsbeleidigungsparagraph und andere Einschüchterungen

Und weil klar war, dass wahrscheinlich die große Mehrheit der rechtschaffenen Bürger im Land dieses Ampel-Gesetz (wie viele weitere) nicht nachvollziehen kann, viele das nicht hinnehmen werden und am Verstand der Regierenden zweifeln, hat man zur Absicherung dieser und anderer Idiotien der Politik gleich noch den „Majestätsbeleidigungs“-Paragraph durch Änderung der Paragraphen 188 Strafgesetzbuch eingeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass Menschen, die nicht bereit sind, die Wahrheit zu verleugnen und die Verantwortlichen für diesen Irrsinn als solche benennen wollen, dafür juristisch sanktioniert werden können – und zwar drakonisch. Die Flut an Strafanzeigen von Politikern – insbesondere von grünen Funktionsträgern, allen voran Habeck und Baerbock – gegen renitente Bürger zeigt die abstoßenden Folgen dieser Politik. Man glaubt, das Volk durch ein Klima der Angst und der Repression zum Schweigen bringen zu können.

Auch bei anderen Themen, wie etwa Corona oder dem Klimawandel, wird gezielt jegliches Hinterfragen verunglimpft, werden Menschen abwertend als Schwurbler oder Querdenker diffamiert und noch so profunde Argumente gerne durch staatlich finanzierte Studien oder von nicht unabhängigen, weil von Fördergeldern abhängigen “Konsens-Wissenschaftlern” attackiert und scheinwiderlegt. Die treuesten Helfershelfer der Politik sind dabei die narrativstützenden öffentlich-rechtlichen Medien, die immer unverhohlener die linksgrüne Programmatik in Nachrichten und Talkshows verteidigen und nur sie als einzig legitime Weltsicht gelten lassen. Dummerweise fruchtet dieses Framing immer weniger. Noch kann man zwar ein ganzes Volk zwingen, für diese Medien zu zahlen, aber ewig kann man die Menschen nicht zwingen, sich diesen dreisten Müll auch anzuschauen. Die Zeiten, in denen die ganze Nation um 20 Uhr die “Tagesschau” einschaltete, im (damals noch weitgehend gerechtfertigten) Glauben, sachlich und umfassend informiert zu werden, sind lange vorbei, die regelmäßigen Konsumenten von ARD und ZDF werden immer älter und sterben nach und nach weg.

Deutsche Opfer sind unwichtig

Dank alternativer Medien und vieler engagierter Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen, kann man sich heutzutage trotz zahlreicher Sanktionsbestrebungen anderweitig umfassend informieren und sich aus der Fülle von Informationen und Standpunkten eine eigene Meinung bilden. Manchmal tue ich mir eine Nachrichtensendung der öffentlich-rechtlichen Medien noch an, vor allem um mir anzuschauen, welche Nachrichten verschwiegen werden oder wie die Realität zurechtgebogen wird, um ins linksgrüne Narrativ zu passen. Die ÖRR-Programmmacher schämen sich noch nicht einmal dafür, die Leute dermaßen für dumm verkaufen zu wollen. All das erinnert zunehmend an die Endzeit der DDR, als die gezeigte Welt immer weniger mit der Realität zu tun hatte.

Auch nach dem Terroranschlag von Magdeburg vergangene Woche wird die Realität nun wieder so zurechtgebogen werden, dass sie ins linksgrüne Narrativ passt. Man muss sich dazu nur die fast schon keifende Dunja Hayali im “Heute-Journal” zu Gemüte führen, die verzweifelt versuchte, den Täter als rechts und “AfD-nah” darzustellen. Noch während die Verletzten in den Kliniken ums Überleben kämpften, war schon die nächste “Demo gegen Rechts” am Tatort organisiert – wenn hier auch nur mit mäßigem Erfolg, denn anscheinend dämmert immer mehr Menschen das Ausmaß der Pietät- und Geschmacklosigkeit solcher perversen Inszenierungen. Die Opfer des Terroranschlags werden in den öffentlich-rechtlichen Medien jedenfalls keine Rolle spielen; es waren ja nur einfache Deutsche, die da ermordet, schwer verletzt und traumatisiert wurden. Hier wird kein jährliches Ritual „#say their names“ wie bei den NSU-Opfern oder den Toten von Hanau gepflegt werden; man ist bestrebt, schnellstmöglich zur Tagesordnung zurückzukehren, wie auch bei den Toten vom Breitscheidplatz, von Würzburg, Mannheim, Solingen und vielen Schauplätzen importierter Terrorgewalt gegen Einheimische. Schließlich stehen Wahlen vor der Tür – und bei denen gilt es sicherzustellen, dass sich in unserem Land garantiert nichts ändern wird.

Wohl weitere vier Jahre Richtung Abgrund

Dass es nun ausgerechnet ein Elon Musk wagt, die links-grüne Meinungshoheit zu stören, ist da natürlich ein herber Schlag für das politmediale Kartell. Deutsche Politiker und ihre Hofschranzen bei den Mainstreammedien, die monatelang für Kamala Harris getrommelt haben (auch wenn das in den USA niemand wirklich interessiert hatte) sind nun außer sich vor Zorn darüber und beklagen die vermeintliche “Einmischung von außen”. Mit der Einmischung von Milliardären wie George Soros oder Bill Gates in die souveräne Politik von Staaten, insbesondere auch Deutschlands, hatte man hingegen nie ein Problem. Dabei hat gerade Musk als Unternehmer in Deutschland der Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen hat, ein fundamentales Interesse daran, dass es in unserem Land eine politische und ökonomische Trendwende geben wird.

Bis zu den Bundestagswahlen sind es nur noch wenige Wochen. Für das linksgrüne Establishment steht viel auf dem Spiel. Es wird seine Pfründe nicht kampflos aufgeben – und daher werden sie mit allen, wenn nötig auch unlauteren Mitteln den Kampf gegen eine Politikwende fortsetzen. Die CDU hat mit ihrer unsäglichen Brandmauer allerdings schon jetzt zuverlässig dafür gesorgt, dass es eine wirkliche Trendwende in Deutschland weder geben kann noch wird, weshalb diese desaströse Politik für Deutschland wohl noch weitere vier Jahre weitergehen wird. Ob dann allerdings von diesem Land, in dem man jahrzehntelang einigermaßen in gesellschaftlichen Frieden und Wohlstand leben konnte, noch etwas übrig sein wird, ist fraglich. Jeder, der das nicht will, sollte sich daher genau überlegen, ob er wirklich einer der für die Misere verantwortlichen Parteien seine Stimme geben wird – wozu auch die CDU gehört, die sich zu keiner Zeit vom Merkelismus befreit hat.