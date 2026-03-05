Der Krieg und die „deutschen Interessen“: Alles Geopolitik, oder was?

Deutschland, so scheint es, schaut gerade mit großen, staunenden Augen auf die Welt: Es ist Krieg, und niemand hat uns um Erlaubnis gefragt! Auf der gesamten Bandbreite des politischen Spektrums macht sich die Erkenntnis breit, wie wenig sich die Supermächte darum kümmern, wie es um unsere Befindlichkeiten steht; nicht nur im Nahost-Konflikt, sondern auch auf dem Weltmarkt. Es ist das Resultat eines jahrelangen schleichenden Bedeutungsverlustes auf allen Ebenen. Länder wie China und Indien, denen wir großzügig Entwicklungshilfe zahlen, überholen uns technologisch, stellen autonome Roboter her oder betreiben Raumfahrt – während in Deutschland noch darüber gegrübelt wird, wie man die vermeintliche dortige Rückständigkeit durch gute Ratschläge beheben könnte. Ähnlich sieht es in internationalen Konflikten aus: Wir dürfen uns zwar finanziell gern beteiligen, aber der Einfluss darauf ist eher marginal – auch wenn Annalena Baerbock das noch immer anders sieht. Die deutsche Rüstungsindustrie positioniert sich politisch, in dem sie Exporte nach Israel als Rüstungsgüter deklariert, dieselben Maschinenteile für den Iran aber einfach “Maschinenteile” nennt – raffiniert! So kann man Vorwürfen, man würde sich durch das Bedienen beider Konfliktparteien unglaubwürdig machen, zumindest scheinbar elegant begegnen.

Nicht, dass es anderswo in Europa rationaler zuginge: Keir Starmer, der mit Großbritannien einen der Staaten führt, der scherzhaft schon als eines der wenigen arabischen Länder bezeichnet wird, die sich nicht auf die Seite der USA gestellt haben, startet ausgerechnet jetzt ein Programm gegen “Islamophobie”. Der Begriff steht nicht in Deutschland für den inzwischen üblichen Reflex auf islamistische Gewalt, sondern ist auch deshalb makaber, weil er ursprünglich ausgerechnet von Ayatollah Ruhollah Khomeini erfunden und von seinen linksintellektuellen europäischen Unterstützern allerorten in die Welt gesetzt wurde. Nachdem es für dieselben “Intellektuellen” mit Pol Pot nicht ganz so gut gelaufen war, wie sie es sich 1975 erhofft hatten, schwenkten sie kurzerhand auf den nächsten Ideologen um und etablierten damit schleichend jene Sprachhemmung, die mittlerweile auch konservative Kreise erfasst, wenn sich ein Unwohlsein angesichts eines Scharia-orientierten Totalitarismus einstellt.

Die Mullahs würden viele lieber unangetastet lassen

Wie sich nun erweist, wirkt sich dieses Gedankenmuster vor allem dann aus, wenn es im Kriegsfall richtig zur Sache geht. Haben die Mullahs nicht ein Recht darauf, ihre Lebensweise in ihrem eigenen Staat zu pflegen? Muss man nicht kultursensibel sein, bevor man sich da einmischt? Lassen wir einmal die historischen Vergleiche der Kriegsbefürworter außen vor (“Was, wenn sich die Alliierten gegenüber Hitler so verhalten hätten?”), so scheint das Mullah-Regime etwas zu sein, das man doch lieber unangetastet lassen möchte. Ganz so, als ob man sich darauf eingerichtet hätte, dass es in der Golfregion nunmal ab und an knallt. Knallt es terroristisch in Europa, so ebbt die kurzfristige Aufregung darüber regelmäßig schnell wieder ab – und sei es nur, weil die nächste “Islamophobie-Verhinderungskampagne” gestartet wird. Ansonsten dümpeln die Mullahs eben so vor sich hin wie ihr Atomprogramm, dem jüngst Unterstützung von Kim Jong Un angeboten wurde. Wer jetzt davon träumt, das “Problem Israel”, das manchem im Westen schwerer im Magen liegt als die iranischen Theokraten, könne sich in einem Atompilz auflösen, dem sei gesagt: Aufgrund der geringen Größe Israels würden somit auch die von den Linken so geliebten Palästinenser pulverisiert, was aus Israelhasser-Sicht selbstverständlich ein moralisches Dilemma darstellt.

Auch in der deutschen Debatte gibt es nur wenige Stimmen, welche die Mullahs offen verteidigen – sei es auch nur im Sinne eines “uns tun die doch nichts”. Einig ist man sich parteiübergreifend: Wir haben es mit einem ganz üblen Regime zu tun, das weg muss. Man wünscht sich, es würde “Puff!” machen und die Mullahs wären vom Erdboden verschluckt. Allerdings sollte man darüber nicht vergessen, wie begründet die Sorgen der deutschen Bürger vor einer Eskalation des Konflikts sind: Denn Deutschland ist in den letzten Jahren durch einige Krisen geschlingert, die unsere Substanz arg ausgezehrt haben – vor allem durch Angela Merkels Grenzöffnung und deren Auswirkungen auf unseren Wohnungsmarkt, Sozialsysteme und nicht zuletzt auch die innere Sicherheit. dann die Corona-Krise mit ihren Lockdowns und dem einhergehenden Niedergang der Gastronomie plus sonstiger Kosten für Maskendeals und Impfstoffe, dann der Ukraine-Krieg und die damit verbundene “Energiewende“. Die deutschen Kassen sind so leer wie unsere Gasspeicher; da darf die Bevölkerung durchaus mit Recht fragen, was auf sie zukommt. Noch mehr Energiekosten, noch mehr Industriepleiten und weitere Einwanderung? Nachdem wir schon nicht wissen, ob wir aus Afghanistan den einen oder anderen islamistischen Schläfer importiert haben, können wir ebenso wenig ausschließen, demnächst untergetauchte iranische Revolutionswächter bei uns zu beherbergen.

Gefragt ist gesunder Egoismus

Da verwundert es ein wenig, wenn auf der anderen Seite des Hufeisens nun nicht zum Angriff auf die Regierung geblasen wird, obwohl die Gelegenheit günstig ist, eine unbequeme Bilanz zu ziehen. In Österreich hat Herbert Kickl von der FPÖ ganz konkrete Fragen an die Landeschefs gestellt: Was gedenkt ihr nun zum Schutz der Bevölkerung vor Anschlägen zu tun? Wie werden finanzielle Nachteile aufgefangen? Auch die Thüringer AfD-Fraktion brachte es heute klar auf den Punkt: Wenn nun in Deutschland die Benzinpreise explodieren (obwohl der jetzt an den Tankstellen verkaufte Treibstoff in noch immer prellgefüllten Vorratstanks schon seit Monaten auf Lager liegt), dann darf man von der Bundesregierung erwarten, dass sie die Steuerlast, welche einen Großteil des an die Tankstelle gezahlten Betrages ausmacht, zumindest vorübergehend absenkt. Zwar verkauft der Iran sein Öl hauptsächlich nach Indien und China – aber Schwankungen an der Ölbörse sind in den letzten Jahren nun wirklich nichts Überraschendes gewesen. Beatrix von Storch nutzte die die heutige aktuelle Stunde des Bundestages, um die Regierung Merz in die Pflicht zu nehmen. Auch wenn die Grundursache der verschiedenen deutschen Miseren in der Geopolitik liegt, so liegt es in diesen Fragen tatsächlich einmal an Deutschland selbst, wie es darauf reagiert und ob unser Land gesunden Egoismus beweist. Vor allem die Rückabwicklung der Energiewende und eine konsequente Migrationspolitik könnten hier zu einer verstärkten Autonomie beitragen – aber beides dümpelt trotz gegenteiliger Versprechungen ebenso dahin wie das iranische Atomprogramm, von dem wohl nur Heiko Maas und Angela Merkel wissen, was Deutschland dazu beigetragen hat.

In jenen Kreisen, die man mittlerweile als die “woke Rechte” bezeichnet, lässt man diese Chance seltsam ungenutzt, obwohl dort viel über “undeutsches Verhalten” diskutiert und gegenüber Andersdenkenden gern “geopolitische Weisheit” demonstriert wird. Fast könnte man den Eindruck gewinnen, man traue den eigenen Migrationskonzepten nicht mehr über den Weg und warte nur darauf, dass Rest der Welt dieses Problem für Deutschland löst, indem er die Füße stillhält. Da kann man – wie der linke Teil des politischen Spektrums – noch so oft das “Völkerrecht” bemühen: Realistisch betrachtet wird Deutschland sich darum schon selbst kümmern müssen. Was für uns vollkommen in Ordnung ist: Zuerst auf die eigenen Interessen zu schauen, nehmen nämlich andere Staaten für sich ganz selbstverständlich ebenfalls in Anspruch. Gerade, wenn man den “Transatlantikern” skeptisch gegenübersteht, sollte man eigentlich zu der Erkenntnis gelangt sein, wie wichtig es ist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, anstatt Lösungen von außen einzufordern. Langsam mache ich mir ernsthafte Sorgen, ob dort die Ressentiments gegen Israel die Angst vor einer Islamisierung Deutschlands so sehr überschatten, dass man beginnt, islamische Staaten mit eben jenen Samthandschuhen anzufassen, welche die Linke im Umgang mit dem Islamismus in Deutschland anhat. Wenn wir aber unserer eigenen Oppositionsarbeit keine Wirkung mehr zutrauen, wie können wir dann hoffen, von der Welt ans Händchen genommen zu werden? Mein Blick auf diese Dinge ist mittlerweile sehr pragmatisch, ja fast sogar zynisch geworden. Ich versuche nicht, Israel als moralisch überlegen darzustellen. Aber Israel tut etwas, was der deutschen Politik mittlerweile vollkommen abgeht: Es tritt für seine Sicherheit und seine Identität entschlossen ein, weil es sich letztlich nur auf sich selbst verlassen kann. Es setzt auf Eigenleistung und Innovation. Ist da jemand vielleicht ein bisschen neidisch?