Der Krieg und seine Logik: Russlands Mischmotive und das Sicherheitsdilemma Europas

Vier Jahre nach seinem Beginn ist der Krieg in der Ukraine zum größten und blutigsten zwischenstaatlichen Konflikt Europas seit dem Zweiten Weltkrieg geworden. Zugleich ist die Gefahr gewachsen, dass die Eskalationslogik über die Ukraine hinausgreift – bis hin zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und NATO-Staaten, insbesondere in Europa. Umso erstaunlicher ist, wie stabil die öffentliche Debatte über Ursachen und Motive geblieben ist: Moskau erklärt den Angriff weiterhin mit der durch NATO Osterweiterung entstandenen Bedrohung und mit Plänen zur Integration der Ukraine in das Bündnis. Kiew und westliche Verbündete weisen dies zurück und interpretieren den Krieg als Ausdruck imperialer Ambitionen Russlands, gerichtet auf die Wiederherstellung von Kontrolle über den postsowjetischen Raum.

Dieser Befund widerspricht nicht der zentralen Tatsache, dass der Angriff auf die Ukraine völkerrechtlich nicht zu rechtfertigen ist; doch gerade weil er nicht zu rechtfertigen ist, stellt sich die analytische Frage umso schärfer: Welche Logik glaubten die Entscheider in Moskau zu verfolgen? Wer Motive untersucht, entschuldigt nicht – er reduziert das Risiko von Fehlsteuerung. Und in einer Eskalationslage ist Fehlsteuerung oft der schnellste Weg in die Katastrophe.

Das Sicherheitsdilemma: Mehr als „gierig“ oder „defensiv“

Ein geeigneter Zugang ist das klassische Sicherheitsdilemma. Es beschreibt den Mechanismus, dass ein Staat zur Steigerung seiner Sicherheit Maßnahmen ergreift, die beim Gegenüber als Bedrohung ankommen. Dieses reagiert wiederum mit Gegenmaßnahmen – eine Rückkopplungsschleife, die Spannungen verstärkt, selbst wenn niemand einen offenen Krieg anstrebt. In der traditionellen Logik wird zwischen zwei Idealtypen unterschieden: „greedy states“, die aggressive Ziele verfolgen, und „security seekers“, die ihre Sicherheit ohne Expansionsabsichten schützen wollen. Für das Verhältnis zwischen NATO und Russland – weit über die Ukraine hinaus – kommt jedoch ein dritter Aspekt hinzu: Die Beziehung lässt sich nicht sauber in diese binäre Opposition pressen. In der Forschung findet sich auch die Beschreibung beider Akteure als „greedy security seekers“: Sie verfolgen Sicherheitsgewinne, bedienen sich dabei aber Instrumenten, die den Charakter gieriger, machtpolitischer Politik tragen.

Charles Glaser, wissenschaftlicher Experte für internationale Beziehungen, hebt hervor, dass Staaten nicht zwingend “entweder – oder” sind. Sie können beide Motive gleichzeitig verkörpern. Russland erscheint in dieser Lesart als Akteur mit gemischten Motiven: Es agiert „gierig“, wenn es darauf beharrt, die Ukraine müsse zu Russlands Einflusszone gehören; und es handelt als „security seeker“, wenn es NATO-Expansion als Bedrohung interpretiert und ihr entgegenzuwirken versucht. Gleichwohl hält sich in Teilen der europäischen politischen Eliten und der außenpolitisch beratenden Expertise – 2022 ebenso wie heute – ein Konsens, der Russland im Sicherheitsdilemma ausschließlich als reinen „greedy state“ einordnet. Damit wird jeder relevante Anteil von Sicherheitsmotiven oder der Rolle des NATO-Faktors vor Beginn des Krieges verworfen.

Einflusszone als Großmachtkriterium: Warum die Ukraine zentral ist

Beobachter haben häufig zutreffend festgehalten, dass Putin die Fähigkeit, ehemalige Sowjetstaaten zu kontrollieren, als Voraussetzung ansieht, Russland als echte Großmacht wiederherzustellen. Diese strategische Orientierung reicht jedoch über Putins Präsidentschaft hinaus: Bereits vor der Auflösung der UdSSR wurde in Russland diskutiert, die Republiken um Moskau zu konsolidieren. Nach 1991 versuchte die Russische Föderation zunächst, mit der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) einen Integrationsrahmen nach dem Vorbild der EU zu schaffen; diese Bemühungen scheiterten jedoch an wirtschaftlichen Krisen. Erst in den späten 2000er Jahren setzte Moskau auf eine „Integration in mehreren Geschwindigkeiten“, die in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) kulminierte. Russische Theoretiker betonen Einflusszonen als Grundmerkmal eines Machtzentrums in einer polyzentrischen, multipolaren Weltordnung: Eine zeitgenössische Großmacht gilt ihnen als Staat, der die Weltordnung mitprägt und zugleich über die internationalen und regionalen Politiken einzelner Staaten erheblichen Einfluss ausübt. Dazu gehört die Fähigkeit, innerhalb einer definierten Interessensphäre strukturierende Initiativen umzusetzen – die Schaffung eines „regionalen Subsystems“. Gemeint ist ein Verbund geographisch naher Staaten, verbunden durch gemeinsame historische Erfahrungen, Institutionen und Normen, entscheidend aber: zentriert um einen führenden Staat. Ohne ein solches Zentrum drohe Fragmentierung und die Anziehungskraft externer, nicht regionaler Akteure.

Das Ordnungsmodell, das Russland anstrebt, ähnelt einer global erweiterten Neuauflage des „Konzerts Europas“ nach den Napoleonischen Kriegen: einer Ordnung, in der Großmächte ihre Einflusszonen untereinander abgrenzen. In diesem Rahmen nimmt die Ukraine eine Schlüsselrolle ein. Sie ist nach Russland der größte Staat der Region und verfügt über erhebliches wirtschaftliches, wissenschaftliches und demographisches Potenzial. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR bestanden breite Verflechtungen zwischen beiden Ländern – kulturell, historisch, aber auch über Beziehungen, die durch Korruption geprägt waren. Bis 2014 existierte zudem militärtechnische Kooperation. Die Bedeutung der Ukraine für die russische Führung wird schließlich durch Putins Essay kurz vor dem Krieg unterstrichen. Aus dieser Perspektive war die Einbindung der Ukraine in eine russische Einflusszone für Moskau eine notwendige Bedingung, um den Status als Großmacht zu sichern. In diesem Sinne lässt sich Russland als „gieriger“ Akteur beschreiben.

Status: Selbstzweck oder Sicherheitsinstrument?

Damit ist jedoch die Motivlage noch nicht ausgeschöpft. Entscheidend ist die Frage, ob Großmachtstatus für Moskau ein Ziel an sich ist oder ob er als Mittel dient, weitere Ziele zu erreichen – insbesondere Sicherheit. Der bekannte Theoretiker Hans Morgenthau argumentierte, dass die Anerkennung als Großmacht die Ansprüche anderer Akteure dämpft und den Zwang reduziert, Positionen durch Gewalt zu verteidigen. Ist ein Staat von diesem Wunsch nach Anerkennung getrieben, kann er als „greedy security seeker“ gelten. Zugleich erleichtert hoher Status auch offensive Politik, weil Widerstände anderer Staaten eher überwunden werden können. Darüber hinaus gibt es die Deutung, dass Staaten Status aus Gründen sozialer Anerkennung suchen – dann wäre das Verhalten eher dem „greedy state“ zuzuordnen.

Wie die Gewichte dieser Motive in Russland genau verteilt sind, bleibt schwer zu entscheiden. Klar ist jedoch: Selbst in der Phase maximaler Schwäche nach dem Zerfall der Sowjetunion verlangte Russland beharrlich Anerkennung als zumindest „stakeholder state“, der mit anderen Großmächten – vor allem den USA – Fragen der internationalen Ordnung verhandelt. In keiner Entwicklungsphase zeigte die russische Führung Bereitschaft, dieses Ziel aufzugeben.

Die NATO als – nicht primär militärische – Bedrohung

Ein Kern westlicher Gegenargumente lautet: Russland habe nie ernsthaft einen NATO-Angriff befürchtet. Tatsächlich stützen manche Indizien diese Sicht. Russische Militärreformen setzten lange auf bewegliche, kleinere Strukturen; während des Ukrainekriegs wurden Truppen von NATO-Grenzen abgezogen. Und russische Dokumente der 1990er und 2000er Jahre betonten, die größten Risiken seien nicht militärisch, sondern „vorwiegend intern“. Doch daraus folgt nicht, dass Moskau keine NATO-Bedrohung wahrnahm – sondern nur, dass es sie anders definierte. Russlands strategische Angst richtet sich weniger auf eine klassische Invasion denn auf die Gefahr einer innere Destabilisierung. Die Logik der „nuklearen Revolution“ – die Unwahrscheinlichkeit eines direkten Großkriegs zwischen Nuklearmächten – verschiebt Bedrohungsbilder: Wenn der große Krieg unwahrscheinlich ist, werden politische, ökonomische und informationelle Angriffe als die realistische Form von Machtprojektion wahrgenommen.

Hier setzt das russische Denken über „Krieg neuen Typs“ an, das häufig (und irreführend) als „Gerasimov-Doktrin“ etikettiert wird. Valerij Gerasimov beschrieb 2013 weniger ein russisches Handbuch zur Offensive als eine russische Diagnose westlicher Praxis: Krieg und Frieden verschwimmen; indirekte Mittel gewinnen gegenüber dem direkten Gefecht an Gewicht. In dieser Wahrnehmung umfasst moderne Konfliktführung ein Bündel aus diplomatischer Isolierung, Koalitionsbildung, Sanktionen und Blockaden, Informationsoperationen, Cyberangriffen, Unterstützung innerer Protestdynamiken sowie Spezialoperationen. Der konventionelle Anteil – „non-contact warfare“ mit Präzisionswaffen, elektronischer Kampfführung, Stellvertretern und begrenzten Einsätzen – tritt hinzu, bleibt aber Teil eines größeren politischen Angriffsmusters. Die empirische Grundlage für diese russische Schlussfolgerung lag aus Moskauer Sicht in den NATO- und US-Operationen der Ära nach Ende des Kalten Krieges: Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen. Ob Moskaus Interpretationen dieser Kriege zutreffen, ist eine andere Frage; entscheidend jedoch ist: Sie prägten ein Weltbild, in dem die Allianz trotz defensiver Rhetorik als prinzipiell offensiv handlungsfähig gilt – auch jenseits der UN-Charta.

„Farbrevolutionen“ als Trauma

Dieses Bedrohungsbild wurde durch die sogenannten Farbrevolutionen verstärkt. In russischen Strategiekreisen gelten sie häufig als Ausdruck systematischer westlicher Einflussnahme: „gesteuertes Chaos“, Umbau von Eliten, Schwächung russischer Positionen. Die Revolution 2014 in der Ukraine wurde in diese Schablone eingeordnet. Westliche Autoren deuten die russischen Ängste oft als autoritäre Selbsterhaltung: Putin fürchte demokratische Ansteckung als Destabilisation von außen. Diese Erklärung trifft einen Teil der Realität, übersieht aber eine entscheidende Verschiebung in der russischen Deutung: Nicht Demokratie als solche wird als Gefahr beschrieben, sondern die Vorstellung, Demokratiebewegungen seien ein Werkzeug externer Mächte, um Regimewechsel zu erzwingen und Staaten strategisch neu auszurichten.

So entsteht das Bild eines „Anakonda-Rings“, der Russland einschnüre – nicht durch Panzerkeile, sondern durch politische, ökonomische und informationelle Hebel. Die Ukraine wird in dieser Perspektive zur Speerspitze: wegen ihrer geografischen Lage, ihrer historischen Verwobenheit und ihrer Rolle als symbolische Grenze zwischen russischer und westlicher Ordnung. Man mag dieses Weltbild für fehlerhaft halten – und vieles spricht in der Tat dafür, dass es verzerrt ist; doch Politik wird nicht nur durch objektive Lage, sondern durch subjektive Wahrnehmung getrieben. Genau deshalb ist es riskant, Moskaus Motive ausschließlich als imperialen Hunger zu behandeln und seine Sorgen achtlos abzutun.

“Greedy security seeker”: Die unbequeme Mischfigur

Nimmt man diese Argumentationslinien zusammen, entsteht ein Bild Russlands als „greedy security seeker“: Ein Akteur, der Sicherheitsinteressen zur Abwehr äußerer – tatsächlicher oder nur so empfundener – Aggressionen verfolgt, dabei aber Instrumente und Ziele nutzt, die ihrerseits aggressiv sind. Gerade diese Mischfigur ist für Europa politisch unerquicklich, weil sie einfache Rezepte zerstört. Wer Russland nur als gierigen Staat definiert, wählt konsequent Abschreckung, maximale militärische Unterstützung der Ukraine und strategische Eindämmung. Wer Russland primär als Sicherheitsakteur versteht, denkt stärker in Richtung Rüstungskontrolle, Kanäle der Deeskalation und begrenzter wechselseitiger Rückversicherung. Die westliche Praxis seit 2022 setzt fast ausschließlich auf das erste Bündel. Dennoch bleibt die Frage offen, ob eine Politik, die ausschließlich gegen die „Gierigkeit“ arbeitet, jene Dynamik entschärfen kann, die aus Sicherheitswahrnehmung entsteht.

Erstens braucht Europa eine Politik der begrenzten Risikoreduzierung, die Sicherheitsdilemmata nicht weiter auflädt. Dazu gehören Mechanismen, die gerade in Zeiten minimalen Vertrauens funktionieren: militärische Deconfliction-Kanäle, Transparenz über Übungen, Krisenkommunikation, und – so unpopulär es klingt – der erneute Versuch, Rüstungskontrollformate zu reaktivieren. Zweitens sollte Europa analytisch strenger werden: Wer jede russische Sicherheitsbehauptung als Propagandafassade abtut, läuft Gefahr, reale Eskalationspfade zu übersehen. Umgekehrt wäre es naiv, russische Sicherheitsrhetorik als ehrliche Selbstauskunft zu behandeln. Und drittens muss der Westen sein eigenes Handlungsmuster reflektieren, das in Moskau als „indirekte Kriegsführung“ gelesen wird: Sanktionen, Informationspolitik, Unterstützung innerer Oppositionsmilieus. Wer Eskalation vermeiden will, muss zwischen legitimer Unterstützung und unnötiger Signalerzeugung unterscheiden.