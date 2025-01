Der lange Schatten der Tech-Monopolisten auf Donald Trump

Die Partystimmung angesichts der Amtseinführung von Donald Trump als 47. US-Präsident weicht allmählich den Mühen der Ebene. Ich habe mich zu diesem Ereignis nicht öffentlich geäußert, aber möchte hier nachreichen, dass ich vor allem froh darüber bin, dass endlich wieder ein Präsident im Weißen Haus von Washington sitzt – und keine demente Marionette unbekannter Hintermänner. Die Biden-Ära nahm 2020/21 schon einen schlechten Anfang, als der demokratische Kandidat unter, gelinde gesagt, merkwürdigen Umständen an die Macht gelangte. Die in der Praxis daraus resultierende Herrschaft einer Russland hassenden Kriegspartei brachte dann spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 die Welt an den Rand eines nuklearen Abgrundes. Vielleicht wird man erst viele Jahre später wirklich wissen, wie nah wir in den letzten Jahren dem Atomkrieg waren. Dass diese Zeiten jetzt vorbei sind, ist genauso wenig ein Verlust wie der ganze mit Joe Biden und seinen Unterstützern verbundene woke Autoritarismus, der begründete Zweifel an der Fortexistenz einer US-Demokratie zumindest zuließ.

Es beginnt nun aber – entgegen Trumps wolkigen Versprechungen – kein „goldenes Zeitalter“, sondern eine Epoche großer Umbrüche. Wenn man unsere Gegenwart in Analogie zum Übergang von der altrömischen Republik zur Kaiserzeit sehen will, dann könnte Trumps Amtsantritt mit dem Beginn der Herrschaft des Kaisers Augustus (27 v. Chr.) verglichen werden, womit die Phase der römischen Bürgerkriege endete und einer neuen Stabilität wich. Der Althistoriker David Engels sieht uns in diesem Vergleich allerdings erst am Beginn des ersten Triumvirates (60 v. Chr.), das die heißeste Phase der damaligen wilden Machtkämpfe erst einleitete. Ich werde diese historischen Analogien hier nicht fortsetzen, sondern auf unübersehbar richtungsweisende Erscheinungen in Donald Trumps ersten Amtstagen eingehen, die viele deutsche Oppositionelle in ihrer verständlichen Euphorie noch verdrängen.

Trumps allmähliche Verdrängung

Im Grunde genommen hat sich schon im US-Wahlkampf des letzten Jahres gezeigt, dass der Politiker Trump zunehmend von dem Tech-Monopolisten Elon Musk aus der Führungsposition der MAGA-Bewegung (“Make America great again”) verdrängt wurde. Dieser Primat der Tech-Magnaten über die klassische Politik trat bei Trumps Amtseinführung offen zutage, als eine ganze Reihe solcher Unternehmensführer auf der Tribüne weiter vorne platziert wurde als Trumps zukünftige Minister. Die Tech-Monopolisten werfen einen langen Schatten auf die Präsidentschaft Donald Trumps. Neben Musk gehört dazu vor allem Peter Thiel, der Mitgründer von PayPal. Letzterer trat schon vor Jahren mit der provokanten These in Erscheinung, dass Demokratie unvereinbar mit Freiheit sei. In dieser „neoreaktionären“ Sichtweise, auf die ich noch ausführlich zu sprechen kommen werde, wird der demokratische Staat mit seinen Institutionen und seinen Mechanismen der Machtkontrolle zum Hemmschuh für die fast unbegrenzt scheinenden technologischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts.

Was aber noch mehr beunruhigen muss als die nicht demokratisch legitimierte Machtfülle von Musk, Thiel und anderen libertären Kapitaleignern, ist der Umstand, dass jetzt in rasender Geschwindigkeit auch vorgeblich linksliberale Oligarchen ins Trump-Lager umschwenken. Trumps Video-Zuschaltung beim World Economic Forum (WEF) geriet zu einer devoten Jubelfeier derselben „globalen Eliten“, die wir Oppositionellen jahrelang als Feindbilder bekämpft haben und die in der Tat bislang nicht auf Trumps Seite standen, sondern eher Biden und dem sogenannten „Tiefen Staat“ zuzuordnen waren. Der Great Reset ist spätestens jetzt Geschichte, und das WEF erweist sich als Popanz. Es ging den dort Versammelten in Wirklichkeit nie um die Versklavung oder gar Dezimierung des westlichen Teiles der Menschheit, sondern nur um ihren eigenen materiellen Gewinn. Daran ist auch nichts an sich Böses, aber demokratische Staaten zeichnen sich nun einmal durch Spielregeln aus, die allzu große Kapital- und Machtkonzentrationen verhindern sollen.

Drohende Schreckensvision

Wenn die Allianz aus Trump-Regierung und Tech-Monopolisten jetzt diese Spielregeln aushebelt, dann entsteht daraus kein Glückszustand, sondern vielmehr eine Schreckensvision, die den alten Great Reset noch als harmlos erscheinen lassen könnte. In den Worten Oswald Spenglers (1880-1936) wäre dies ein gegenüber dem heutigen Zustand noch einmal gesteigerter „Milliardärssozialismus“, in dem ein bis zur allgemeinen Monopolbildung überhöhter Kapitalismus im Großen gleichzeitig einen lähmenden Sozialismus im Kleinen erzwingt, weil die Staaten als soziale Reparaturbetriebe immer mehr Geld von der Mittelschicht zur Unterschichte umverteilen müssen, damit die stetig steigende Zahl weitgehend überflüssiger und allenfalls noch als „Konsumsklaven“ benötigter Menschen in einem einigermaßen erträglichen Zustand weiterleben kann.

Ein Sonderfall, auf den separat eingegangen werden muss, ist das Verhältnis von Donald Trump zu Bill Gates. Trump hat mit dem Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO zunächst einmal eine Kernforderung der politischen Opposition erfüllt. Nur ist die WHO genauso ein Popanz wie das WEF. Bei beiden Organisationen waren die Horrorvisionen von einer durch sie beabsichtigten Versklavung möglichst der gesamten Menschheit stark übertrieben. Was real ist, ist das materielle Interesse von Bill Gates an weiteren mRNA-„Impfungen“, und hierbei scheint er in Donald Trump einen Verbündeten gefunden zu haben. Völlig unerwartet kommt dies nicht. Bei dem jahrelangen Hochreden und Hochschreiben Trumps als vermeintliche Widerstandsikone ist völlig in Vergessenheit geraten, dass Trump 2020 als amtierender US-Präsident nicht nur die volle Verantwortung für die damaligen Corona-Maßnahmen trug, sondern auch wie wohl kein anderer Politiker auf der Welt für schnelle „Impfungen“ als einzigem Ausweg aus der Krise eingetreten ist.

Unbequeme Tatsache: Trump war stets für die Impfung

Selbstkritik gehört mit Sicherheit nicht zu Trumps vorherrschenden Tugenden, und so ist es kein Wunder, dass schon wenige Tage nach dem Beginn seiner zweiten Präsidentschaft von neuen mRNA-Massenspritzungen die Rede ist, erst gegen HIV (AIDS) und dann als Wundermittel gegen Krebs, der nach Meinung vieler medizinischer Praktiker durch die mRNA-Spritzen der Vergangenheit wesentlich gefördert wurde. Da mag der designierte US-Gesundheitsminister Robert Kennedy jr. noch so lautstark von Corona-Aufklärung reden und Make America healthy again (MAHA) als gesundheitspolitisches Programm der Trump-Regierung verkünden. Durchsetzen wird er sich damit aller Voraussicht nach nicht, und vielleicht nimmt „Spritzen-Donald“ schon die noch ausstehende Bestätigung Kennedys durch den US-Senat zum Anlass, sich frühzeitig von einem potentiellen Konkurrenten um die Macht zu trennen.

Wir sehen also schon am Beginn der zweiten Trump-Präsidentschaft eine Entwicklung, in der sich der alte und neue Präsident fast vollständig von Tech-Monopolisten abhängig macht, die in der Folgezeit den Gang der Dinge prägen werden. „Rechte“ und „linke“ Grundeinstellungen spielen dabei fast keine Rolle mehr. Man kann erwarten, dass sich schon sehr bald auch ein George Soros auf diejenige Seite schlagen wird, auf der das größere Geld zu machen ist. Was in den ersten Tagen von „Trump 2.0“ auch schon still und leise aus dem Blickfeld geräumt worden ist, ist das Ziel einer schnellen Beendigung des Ukraine-Krieges. Trump hat zwar Betroffenheit über die erschreckende Zahl von bislang etwa 1,5 Millionen Kriegstoten gezeigt, die man für glaubwürdig halten muss, weil sie sehr wahrscheinlich von US-Geheimdiensten stammt. Wie er das Massenschlachten beenden will, hat er allerdings nicht gesagt, und es ist höchst fraglich, ob dies überhaupt in seinem Ermessen liegt.

“Neoreaktionäre” Tendenzen

Auch Trump muss als US-Präsident zu allererst US-Interessen vertreten, und zwar sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber Deutschland und den anderen europäischen Staaten. Genau aus diesem Grund halte ich es schon lange für falsch, ihn hier in Deutschland als Heilsbringer zu sehen. Gleiches gilt übrigens für Wladimir Putin. Putins russischer Nationalismus kann genauso wie Trumps US-Nationalismus nur unter der Voraussetzung deckungsgleich mit deutschen Interessen sein, dass wir uns als Vasallen einer der beiden Parteien sehen. Sehr viel besser wäre ein selbstbewusstes Vertreten genuin deutscher Interessen, was allerdings die Bereitschaft voraussetzt, sich an einer europäischen Zusammenarbeit zu beteiligen, die anders als die heutige EU diese Bezeichnung wirklich verdient.

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass man die ganze Trump-Politik mit ihrer starken Prägung durch entgrenzte Tech-Monopolisten mit dem Wort „neoreaktionär“ bezeichnen kann. Dies bedeutet zunächst einmal, dass man die ganzen Ängste heutiger Linker vor einer Wiederkehr von Faschismus und Nationalsozialismus weitgehend vergessen kann. Diese rechten Diktaturen des 20. Jahrhunderts waren nur unter äußeren Voraussetzungen möglich, die heute nicht mehr bestehen. Was unter dem Schlagwort „neoreaktionär“ in unseren Tagen konkret zu verstehen ist, bleibt allerdings offen. Der neurechte Autor Nils Wegner hat zu diesem Thema vor einigen Monaten ein Buch veröffentlicht („Neoreaktion und dunkle Aufklärung: Die rechtslibertäre Versuchung“), in dem allerdings eine Vielzahl programmatischer Thesen genannt wird, die nicht ohne weiteres zusammenpassen. Die Ablehnung der liberalen Demokratie als einer den heutigen Verhältnissen inadäquaten Regierungsform habe ich schon erwähnt. Was an ihre Stelle treten soll, bleibt allerdings weitgehend unklar.

Erzeugung und Bevorzugung von Eliten

Der in den USA lehrende deutsche Politikwissenschaftler Hans-Hermann Hoppe hat eine Renaissance von Monarchie und Aristokratie vorgeschlagen. Der Vorteil dieser Herrschaftsformen liegt Hoppe zufolge darin, dass die Regierenden in einem solchen System das Staatswesen als ihr persönliches Vermögen ansehen müssen, was sie dazu bringen soll, pfleglicher mit seiner Substanz umzugehen als meistens an kurzfristigen Erfolgen auf Kosten der Zukunft orientierte Demokraten. Weiterhin entfällt in der Monarchie die Gefahr, dass zahlenmäßige Mehrheiten von „Wenigleistern“ leistungsfähige Minderheiten so lange zum eigenen Vorteil ausbeuten, bis das gesamte Staatswesen ruiniert ist. Dies klingt zunächst gut, aber man muss dabei aus meiner Sicht bedenken, dass ein Monarch einer sehr viel stärkeren Versuchung zum Machtmissbrauch unterliegt als ein Demokrat und dabei auch noch die institutionelle Machtkontrolle einer funktionierenden Demokratie fehlt.

Eine weitere neoreaktionäre Überzeugung ist die Notwendigkeit einer Erzeugung und Bevorzugung von Eliten, da nur von solchen Eliten Innovationen ausgehen können, die zur Erhaltung und Verbesserung von Staat und Gesellschaft notwendig sind. Mancherorts wird dieses elitäre Denken bis zur Befürwortung von Eugenik gesteigert, womit man am Ende doch wieder beim Faschismus des 20. Jahrhunderts ankommt. Ein weiteres von Wegner genanntes neoreaktionäres Merkmal ist das Streben nach ethnischer Homogenität von Völkern. An dieser Stelle entsteht jedoch ein innerer Widerspruch. Wenn man gleichzeitig dazu für einen möglichst schwachen Staat (oder im libertären Extrem gar keinen Staat, sondern eine Privatrechtsgesellschaft) eintritt, dann verliert das Wort „Volk“ einen großen Teil seines Sinngehaltes. Natürlich existieren Völker auch unabhängig von Staaten, aber sie können nur durch einen Staat – oder ersatzweise eine staatsähnliche regionale Autonomie – zu selbstbestimmten politischen Einheiten werden. Ein Libertärer ist auch nicht zwangsläufig „rechts“, denn er hat ja eigentlich keinen Grund, Migration oder auch die selbstbestimmte Wahl des Geschlechtes abzulehnen. Beides ist ja durchaus als Bestandteil menschlicher Freiheit anzusehen.

Suggestion einer nicht existierenden monolithischen Einigkeit

Diese Widersprüche sind keineswegs nur theoretischer Art, denn sie führen heute schon zu Konflikten im Umfeld der Trump-Administration, wo allzu viele unterschiedliche Politikansätze zusammentreffen, die bislang von einer gemeinsamen Opposition gegen das „Establishment“ zugedeckt waren. So befürwortet etwa Elon Musk, der selbst erklärter „Globalist“ ist und als gebürtiger Südafrikaner einen Migrationshintergrund besitzt, aus ökonomischen Gründen die weitere Vergabe von Arbeits- und Studienvisa zur Einwanderung in die USA, während Steve Bannon als „klassischer Rechter” einen totalen Migrationsstopp zum Zwecke der Erhaltung der ethno-kulturellen Identität der USA fordert. Dies ist nur ein Beispiel von vielen für die Erwartung, dass in den nächsten Jahren noch viele Klärungen und Differenzierungen innerhalb der politischen Opposition stattfinden müssen, wenn „wir“ eines Tages wirklich regierungsfähig werden wollen. Hier von „Zersetzung“ zu reden, ist völlig unangebracht, sondern suggeriert nur eine monolithische Einigkeit, die in der Realität nicht existiert und auch nicht existieren kann.

Neben der Gefahr einer völligen Dominanz der Trump-Regierung durch Tech-Monopolisten besteht leider auch die Möglichkeit eines Zerfalls der Administration, weil man sich im Vorfeld von Präsidentschaftswahl und Machtantritt nur unzureichend darüber verständigt hat, was man eigentlich konkret erreichen will. Da in Deutschland nur große Optimisten schon im Februar 2025 einen oppositionellen Wahlsieg erwarten, bleiben uns wahrscheinlich noch mindestens vier weitere Jahre, um diese Frage zu klären. Man sollte sie für ergebnisoffene Diskussionen nutzen, anstatt Einigkeit nur zu simulieren.