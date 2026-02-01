Der lange Schatten von 1979: Iran zwischen Revolutionsmythos, Erosion der Macht und Kriegsgefahr

Am 1. Februar 1979 landete auf dem Flughafen Teheran-Mehrabad eine Maschine aus Paris, und mit ihr kehrte ein Mann zurück, der den Iran – und den Nahen Osten – nachhaltiger verändern sollte als jeder andere politische Akteur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Ruhollah Khomeini, fünfzehn Jahre zuvor ins Exil gezwungen, wurde von den jubelnden Massen empfangen. Wenige Wochen später war die Monarchie gestürzt, die Islamische Republik ausgerufen und ein neues politisches Modell geboren: Eine theokratische Herrschaft, die sich revolutionär gab und doch von Beginn an auf Repression setzte. Heute, 47 Jahre später, gedenken die Machthaber dieses Moments wie eines Gründungsmythos. Doch der Jahrestag fällt in eine Zeit, in der die ideologische Erzählung der Revolution brüchig geworden ist. Was einst als Befreiung von Fremdherrschaft und innerer Korruption propagiert wurde, wird von vielen Iranern längst als erstarrte Schreckensherrschaft empfunden – unfähig zu Reformen, brutal gegenüber der eigenen Bevölkerung und zunehmend isoliert auf der internationalen Bühne.

Die Islamische Republik lebt seit Jahren von geliehener Zeit. Spätestens seit den Protesten nach dem Tod von Mahsa Amini im Herbst 2022 ist offenkundig, wie tief der Riss zwischen Staat und Gesellschaft geworden ist. Eine junge, gut vernetzte Bevölkerung stellt die religiöse Legitimation der Herrschenden offen infrage. Der Staat antwortet mit Gewalt, Hinrichtungen und Einschüchterung – Instrumente, die kurzfristig Kontrolle sichern, langfristig jedoch Loyalität zerstören. Gleichzeitig verschärft sich die außenpolitische Lage dramatisch. Das Regime in Teheran versteht sich seit 1979 als revolutionäre Macht, deren Einfluss weit über die eigenen Grenzen hinausreicht. Die Unterstützung von Milizen im Libanon, im Irak, in Syrien und im Jemen ist Ausdruck dieses Anspruchs – und zugleich Quelle permanenter Instabilität.

Schrumpfender Spielraum für Diplomatie

Für Israel stellt der Iran seit Jahren eine existentielle Bedrohung dar; die Golfstaaten wiederum sehen sich zunehmend von Raketen, Drohnen und Stellvertreterkriegen umzingelt. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Möglichkeit einer direkten militärischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten neue Plausibilität. Washington hat lange auf Abschreckung und Sanktionen gesetzt, doch die Eskalationsspirale im Nahen Osten, die Angriffe auf die Schifffahrt im Golf und die unverhohlene Feindschaft gegenüber Israel lassen den Spielraum für Diplomatie schrumpfen. Ein Krieg wäre kein isoliertes Ereignis, sondern ein regionaler Flächenbrand – mit unabsehbaren Folgen für Energieversorgung, globale Sicherheit und nicht zuletzt für die iranische Bevölkerung selbst.

Paradoxerweise könnte gerade diese äußere Zuspitzung das innere Ende der Islamischen Republik beschleunigen. Historisch betrachtet sind autoritäre Systeme selten an Reformen zerbrochen, oft jedoch an der Überdehnung ihrer Macht. Khomeinis Revolution verdankte ihren Erfolg auch der Schwäche eines Regimes, das den Kontakt zur Gesellschaft verloren hatte. Heute scheint sich dieses Muster zu wiederholen – nur unter umgekehrten Vorzeichen. Ob das Ende der islamistischen Herrschaft tatsächlich bald eintritt, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Der 47. Jahrestag von Khomeinis Rückkehr wirkt weniger wie ein Triumph der Geschichte als wie eine Mahnung: Revolutionen, die ihre eigenen Kinder fressen, verlieren irgendwann auch ihre Mythen. Und ein Staat, der seine innere Krise nach außen projiziert, riskiert am Ende alles – seine Macht, seine Stabilität und vielleicht sogar seine Existenz.