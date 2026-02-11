Der Leere eine Hülle: Wie christlich ist die CDU?

Die Frage, wie “christlich” die Union tatsächlich ist, ist wohl so alt wie die CDU selbst. Obwohl sich die Beantwortung dieser Frage inzwischen eigentlich längst erübrigt haben dürfte, lohnt es sich gerade dieser Tage, ihr trotzdem nochmals nachzugehen – denn es ergeben sich durchaus interessante Antworten, übrigens auch auf weitere, teils noch gar nicht gestellte Fragen. Beginnen wir mit einem kurzen Abriss aus bekannter Vergangenheit, die angesichts einer immer verwirrenderen Gegenwart zunehmend verblasst: Die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) ist neben der SPD eine der beiden ehemals großen Volksparteien aus der alten Bundesrepublik Deutschland (wobei die Zäsur zwischen “alter” und “neuer BRD” bezeichnenderweise nicht durch die Wiedervereinigung markiert wird, sondern durch das Zerstörungswerk Angela Merkels, genauer gesagt: ihren energie- und emigrationspolitischen Hochverrat an diesem Land 2012 bis 2015). Gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg als christlich-soziale, liberale und konservative Partei, wirkte die CDU nach dem infernalischen deutschen Desaster der abgestürzten NS-Epoche höchst erfolgreich gestaltend, integrativ und friedenssichernd mit und führte Deutschland unter Konrad Adenauer wieder zu Fremd- und Selbstachtung.

Die Partei, die sich in ihrer bürgerlich-christlichen Verfasstheit als Kraft der Mitte und Nachfolgerin der einstigen Zentrumspartei verstand, wurde bundesweit aktiv, mit Ausnahme Bayerns, wo sie sich – eher traditionell orientiert – als CSU etablierte (in Fortsetzung der einstigen Bayerischen Volkspartei). Die Schwesterparteien mit dem C im Namen, beide 1945 gegründet, wiesen in ihrer Frühphase noch die klare, trennscharfe Abgrenzung nach links (!) als Hauptidentitätsmerkmal auf; Franz-Josef Strauß‘ späterer Satz, es dürfe “keine Kraft rechts der Union” geben, wurde damals durchaus noch als Integrationsanspruch aller konservativen und auch nationalistischen Rechtsaußen-Kräfte verstanden; Brandmauern gab es damals nur nach linksaußen, doch selbst diese waren nicht vom undemokratischen und repressiven Ungeist der Gegenwart geprägt. Allein der damals alles grundierende Systemkampf zwischen Ost und West, der uns mit dem SED-Regime (mit der heutigen Linkspartei als Rechtsnachfolger!) gleich die nächste Diktatur auf deutschem Boden bescherte, führte zu strikter Abgrenzung.

Es war einmal…

So sah sich die CDU im Zuge der damaligen Systemkontroversen eigentlich stets als Hüterin eines sozial gezähmten Kapitalismus und daher als Inbegriff einer politischen Trinität: Christliches Menschenbild, westlich-europäische Werte, soziale Marktwirtschaft. Dieser Dreiklang bescherte der Union ein solides inhaltliches Fundament und eine breite Vertrauensbasis – verkörpert durch Politiker, die zu ihrem Wort und ihren Prinzipien standen und die das sagten, was sie meinten, und taten, was sie sagten. Selbstverständnis und Zweck dieser Union war es, als politischen Kräfte aus christlichen, bürgerlichen und konservativen Milieus in diesem neuen Parteikonstrukt zu bündeln. Und anders als Parteien in Kaiserreich oder Weimarer Republik führte die CDU Katholiken und Protestanten gleichwertig zusammen. Ein historisches politisches Kunststück gelang vor allem durch Adenauers integrierender Persönlichkeit: die Neigung der Deutschen zu abgrundtiefem Streit, Zerwürfnis und Zersplitterung à la Weimar wiederholte sich nicht wieder – und sollte es für fünf Jahrzehnte auch nicht mehr – bis zur Horrorkanzlerschaft der SED-Agitprop-Hexe Merkel, die das Gift der Spaltung, wie einst in der DDR gelernt, wirksam unters Volk spritzte. Doch zuvor, bis in die letzten Tage der Kanzlerschaft Helmut Kohls, prägte die CDU maßgeblich die politische Entwicklung und das gesellschaftliche Demokratieklima des Erfolgsmodells BRD.

Die Entscheidungen der Anfangsjahre waren wegweisen – und erwiesen sich als goldrichtig: Unter dem rheinisch-bodenständigen Adenauer – einem heute längst nicht mehr existenten Politikertypus, verglichen mit der mittlerweile herrschenden blassen Berufspolitikerkaste – setzte die CDU auf Westbindung, europäische Integration, den Aufbau von Wohlstand und florierender Wirtschaft. Über viele Jahre hinweg stellte sie den Bundeskanzler und war überaus prägend für das politische System der Nachkriegsdemokratie. Erstes Fazit an dieser Stelle: Es war einmal… und verdammt lang ist’s her! Soviel zur stolzen Vergangenheit (!) und einstmals (!) klaren Ausrichtung der alten CDU.

Nicht mal mehr Textbausteine zusammenfügen klappt

Das prägende „C“ stand außerdem (und steht ironischerweise, formal jedenfalls bis heute) für eine nicht notwendigerweise kirchliche, aber dennoch christliche kulturelle Prägung einer immer noch massiven gesellschaftlichen Basis: Laut jüngster Statistik leben in Deutschland (noch) rund 43 Millionen Christen. Das entspricht etwa 54 Prozent der Bevölkerung. Evangelisch sind davon noch 20,2 Millionen Menschen, römisch-katholisch 22,2 Millionen Menschen. Die übrigen Christen gehören vor allem zu den orthodoxen Kirchen und den evangelischen Freikirchen. Soviel zur im Parteinamen reklamierten Basis der regierenden C-Partei. Was aber hat diese CDU tatsächlich noch mit Religion, christlichen Lebensinhalten und vor allem ihrer eben hierauf gründenden eigenen, durchaus erfolgreichen Vergangenheit zu tun? Die Frage bezieht sich weniger auf die Skandale von Einzelakteuren und die omnipräsente Korruption in dieser immer auf Macht fixierten Partei, sondern allein auf ihre Parteiinhalte: Was, zum Teufel, verbindet die CDU eigentlich noch mit dem traditionsreichen, abendländischen Christentum?

Man muss an dieser Stelle gar nicht erst die toxische Ära der Kaderkommunistin Merkel an Spitze der CDU und ihre noch über viele lange Jahre hinweg weiter keimende Saat aufwärmen oder illustrieren, um den inhaltlichen Totalschaden und Morlbankrott dieser Partei zu konstatieren. Was deren jämmerlichen Zustand allerdings unlängst sehr deutlich machte, war ein ungewolltes Signal, als es in dieser Partei und bei ihren handelnden Akteuren ausnahmsweise doch noch einmal zumindest etwas um Inhalte und politische Richtlinien gehen sollte: Und zwar beim neuen Grundsatzprogramm der CDU, wo man sich mit dem Gottesbezug denkbar schwer tat. Das ging ungelenk und massiv daneben… wie zu lesen und staunen war; in der vermerkelten Merz-Hölle ist mittlerweile offenbar der Teufel los.

Irgendwas mit Bibel und Geboten

Der Grund dafür ist eine eigentlich nicht für möglich gehaltene nochmalige Steigerung des peinlichen, inhaltsleeren und tumben Selbstverrats dieser CDU unter ihrem Vorsitzenden und regierendem Kanzler Friedrich Merz mit seiner Neufassung des achten Gebots “Du sollst lügen”: Denn die Simulation bedeutsamer Partei-Programmatik und -Ideale als angeblich verbindende Zielsetzung für alle Mitglieder gelingt diesem völlig heruntergekommenen Haufen nicht einmal mehr im Rahmen des in Parteigremien üblichen Montierens und Aneinanderfügens von Textbausteinen! Die CDU ist derart marode und inhaltlich abgewrackt, dass sie schon längst nicht mehr weiß, wer sie ist und wofür eigentlich das „C“ in ihrem Namen zumindest einmal ursprünglich stand. Gott? Nix wissen! Nicht einmal mehr C-Worthülsen und Phrasen gehen noch locker über die Lügenlippen dieses Mitlauf-Rudels.

Denn das ist die knallharte Wirklichkeit und kuriose Realität, wie sie der Politikwissenschaftler und Publizist Andreas Püttmann im Interview mit “t-online“ beschreibt: “Die CDU hat in ihrer Arbeit am neuen Grundsatzprogramm wichtige Inhalte des christlichen Menschenbildes wie die Gottesebenbildlichkeit zunächst vergessen, ‚Gott‘ offenbar nachträglich in einen Relativsatz gefriemelt und christliche Zentralbegriffe reduziert. Zudem zwei bisher ausdrückliche Bezüge auf die christliche Sozialethik getilgt und sich eine ‚bürgerliche'“ Zweitidentität zugelegt.“ Der CDU-Tarnkappen-Sauhaufen aus öden Karriereristen, Verwaltungs-Bonzokraten, Mitläufern und Möchtegerns sowie ökolinksgestrickten Merkelmutanten glaubt anno nixmehrdomini 2026 nur noch an einen „relativen“ Friemelgott, erkennbar daran, dass er keinerlei christliches Gedöns und irgendwas mit Bibel und Geboten mehr braucht. Das abgrundtief gefallene „C“ steht inzwischen eher für den um 90 Grad gedrehten Halbmond, angesichts der “Der-Islam-gehört-zu-Deutschland”-Bekenntnisse in dieser einstigen bürgerlich-christlichen Volkspartei.

Gott wohnt hier nicht mehr

Ansonsten ist da ein großes, fauliges, absolutes Nichts – und dieses Nichts regiert und dilettiert unter Kanzler Merz wie blindes Personal am Steuer großer Fahrzeuge – und das auch noch ohne Führerschein. Das zunehmend peinliche Auftreten von CDU-Figuren un Bund und Ländern erklärt sich daraus wie von selbst – vor allem eben durch diesen großen und skrupellosen Trickbetrug der einstigen “Kraft der Mitte”. Weltweit nimmt seit Jahren die Christenverfolgung blutig, barbarisch und brutal zu. Ganze Landstriche sind kilometerweit im Orient und in Afrika von Christen „gesäubert“ – Massenmorde, zu denen die deutsche Christenpartei keinen Ton zu sagen weiß, während sie Gedenktage gegen “antimuslimische Gewalt” unterstützt und Ramadan-Lichterketten einweiht, wo früher noch Weihnachtsbeleuchtung. Auch zur Christenverfolgung in Syrien kein Wort – statt dessen Kuschen vor den neuen terrorislamischen Machthabern dort.

Umrahmt wird all das dann noch von verlotterten Kindermissbrauchskirchen, deren Kirchentage inzwischen wie CSD-Paraden oder Grünen-Parteitage aussehen, deren Personal teils hinter der perversen Regenbogenflagge herhechelt und sich für keine abstruse Handlung und Mittäterschaft zu fein ist. Nein, Gott wohnt hier nicht mehr – in diesem Land des erneu(er)ten Judenhasses und der politischen Brandmauer als linkem Schutzwall für alles, was links geschädigt ist und diese gottlose, antichristliche Gesellschaft führt, lenkt und vor allem medial kontrolliert. Nicht einmal ansatzweise mehr ist bei der zynischen Opportistentruppe CDU unter Lügen-Merz und Teflon-Söder ein Rest von christlicher Identität erkennbar. Vielleicht nicht gleich das ganze Abendland, aber ganz sicher diese vollkommen ausgehöhlte, entkernte und zur Farce einer Volkspartei degenerierte CDU wird untergehen – und möglichst bald und hochverdient in den Geschichtsbüchern verschwinden, so wie es die FDP bereits tat. Es sei denn, es stoppt noch jemand das Geisterschiff… doch dieses Manöver kann nur gelingen, wenn endlich jemand aus den eigenen Reihen aufsteht und das Ruder übernimmt.