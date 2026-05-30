Leerer Sockel: Das Staatsschauspiel Dresden cancelt Erich Ponto

Erich Ponto ist tot. Seit fast sieben Jahrzehnten. Dennoch musste der unvergessene Professor Crey aus der “Feuerzangenbowle” dieser Tage erneut vor ein Tribunal treten. Nicht vor ein Gericht – etwa wegen der engen Auslegung von Paragraph 9 Jugendschutzgesetz aufgrund des Ausschenkens von Heidelbeerwein im Unterricht (”…aber jeder nur einen wönzigen Schlock!”) –, sondern vor jene linkswoken Moralinstanzen, die mittlerweile weite Teile des deutschen Kulturbetriebs beherrschen. Das Resultat: Der Förderverein des Staatsschauspiels Dresden hat beschlossen, den Erich-Ponto-Preis für Schauspiel-Nachwuchs künftig nicht mehr nach dem baden-württembergischen Staatsschauspieler und Bundesverdienstkreuzträger zu benennen.

Nach “jahrelangen Untersuchungen und Archivrecherchen” sowie einem eigens veranstalteten Symposium (!) waren die Inquisitoren des Vereins nämlich zu dem Ergebnis gelangt, dass Ponto zwar “keine zentrale Figur des Nationalsozialismus” gewesen sei, wohl aber in Propagandafilmen wie “Die Rothschilds” mitgewirkt und überdies auf Hitlers sogenannter Gottbegnadeten-Liste gestanden habe. Die Eindampfung eines eindrucksvollen Künstlerlebens und der so facettenreichen wie turbulenten Biographie eines großartigen Schauspielers auf diese Anklagepunkte genügt, um im Jahr 2026 der unerbittlichen Cancel-Culture anheimzufallen. Dass Ponto – übrigens der Onkel des 1977 von der RAF ermordeten Deutsche-Bank-Vorstandschefs Jürgen Ponto – daneben das Staatsschauspiel Dresdner als Generalintendant nach dem Zweiten Weltkrieg aufbaute, an dem er “Nathan der Weise” spielte, bevor er es gen Stuttgart verließ, weil er sich unter zunehmenden SED-Druck nicht einer “bestimmten politischen Richtung verschreiben” wollte: All das spielt keine Rolle mehr.

Die neue Moral der Erinnerung

Bemerkenswert ist dabei weniger die Entscheidung selbst als ihre innere Widersprüchlichkeit: Denn seine Verdienste als Schauspieler und Intendant werden ausdrücklich anerkannt, seine historische Bedeutung nicht bestritten – nur sein Name soll verschwinden. Ehrenmitglied des eigenen Staatsschauspiels Dresden darf sein ehemaliger Generalintendant bleiben – doch als Namensgeber für einen Nachwuchspreis soll er plötzlich untragbar sein? Zu Recht sprechen hier Kritiker von reiner Symbolpolitik statt historischer Differenzierung. Tatsächlich geht es hier im Kern um ein Grundproblem der deutschen Erinnerungskultur: Immer seltener steht eine möglichst objektive und differenzierte geschichtliche Einordnung im Vordergrund; das Ziel ist moralische Reinigung und selbstgerecht inszenierte Distanzierung der Nachgeborenen in ihrer “Haltung”. Nicht die Frage, was eine Persönlichkeit geleistet, gedacht oder bewirkt hat, steht im Mittelpunkt. – sondern entscheidend ist, ob sie den moralischen Erwartungen der Gegenwart genügt.

Damit verändert sich jedoch der Charakter von Geschichte grundlegend: Sie wird nicht mehr verstanden, sondern bewertet. Sie wird nicht mehr erklärt, sondern aussortiert. Wer den Maßstab völliger moralischer Makellosigkeit rückwirkend auf das 20. Jahrhundert anlegt, wird am Ende kaum noch Namen übrig behalten. Die Geschichte bestand nicht aus Heiligen. Sie bestand aus Menschen. Gerade deshalb ist sie interessant, und gerade deshalb trägt eine Straße in Stuttgart noch Pontos Namen.

Die Republik der Umbenennungen

Das eigentlich Interessante beginnt jedoch erst nach der Tilgung – denn die Verantwortlichen haben zwar entschieden, dass der Preis nicht länger den Namen Erich Ponto tragen soll. Sie können jedoch bislang nicht sagen, welchen Namen er stattdessen tragen wird. Genau darin offenbart sich das geistige Problem unserer Zeit. Die kulturelle Linke besitzt eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Dekonstruktion. Sie kann Traditionen zerlegen, historische Figuren problematisieren, Denkmäler stürzen, Straßennamen umwidmen und Preise umbenennen. Sie ist ausgesprochen geübt darin, zu erklären, warum etwas “nicht mehr tragbar” sei. Doch immer häufiger entsteht der Eindruck, dass sie keine Antwort mehr auf die viel wichtigere Frage besitzt: Was soll an die Stelle des Verworfenen treten?

Der Fall Erich Ponto ist dabei keineswegs ein Einzelfall. Er reiht sich ein in eine immer länger werdende Liste kulturpolitischer Umbenennungen, Umwidmungen und symbolischer Säuberungen. Straßennamen, Schulnamen, Denkmäler, Preise und öffentliche Ehrungen geraten zunehmend unter den Verdacht nachträglicher moralischer Unzulänglichkeit. Kaum eine historische Persönlichkeit scheint noch sicher vor den Prüfungskommissionen der Gegenwart. Besonders deutlich wurde dies zuletzt in Heilbronn: Dort standen nicht nur Straßenumbenennungen zur Debatte, sondern auch die historische Neubewertung von Persönlichkeiten wie Gerhard Hauptmann, immerhin Literaturnobelpreisträger; Otto Rombach oder dem begnadeten Ingenieur Felix Wankel. Bereits damals kritisierte die baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion diese inzwischen von allen übrigen Parteien mitgetragene Entwicklung als gefährlichen Ausdruck eines ideologischen Zeitgeistes und warnte davor, Geschichte nicht mehr nach Wahrhaftigkeit, sondern nach Gesinnung zu beurteilen.

Kultur des Vakuums und Delegitimierung der Vergangenheit

Doch wer seine Geschichte nur noch als Belastung empfindet, der verliert am Ende jeden Bezug zur eigenen kulturellen Identität. Auffällig ist dabei die eigentümliche Asymmetrie dieser Debatten: Kaum jemand fordert ernsthaft eine historische Auseinandersetzung im klassischen Sinne. Es geht selten echte um Einordnung, Kontextualisierung oder Widerspruch; viel häufiger steht die Frage im Raum, ob ein Name überhaupt noch tragbar sei. Geschichte wird dadurch nicht als Lernraum behandelt, sondern als Verdachtsfall. Genau deshalb enden so viele dieser Prozesse im Leeren: Die Vergangenheit wird delegitimiert, ohne dass eine neue kulturelle Erzählung entsteht. Man entfernt Namen, ohne neue Autoritäten zu schaffen. Man räumt Sockel ab, ohne neue Figuren aufzustellen. Die Umbenennung wird zum Selbstzweck. Der kulturelle Gewinn bleibt unsichtbar.

Der Fall Ponto in Dresdner macht dieses Problem besonders deutlich: Der alte Name verschwindet. Der neue fehlt. Der Sockel wird geräumt. Die Figur bleibt aus. Die Vergangenheit wird delegitimiert. Eine Zukunftsvision entsteht nicht. Gerade deshalb wirkt die Dresdner Entscheidung wie ein Sinnbild des gegenwärtigen Kulturbetriebs. Die Energie reicht noch aus, um historische Bindungen zu lösen. Sie reicht aber nicht mehr aus, um neue kulturelle Bezugspunkte zu schaffen. Die Dekonstruktion ist abgeschlossen – doch die Konstruktion hat noch nicht einmal begonnen. Man kennt dieses Muster längst aus anderen Bereichen: Familien werden dekonstruiert, ohne überzeugende Alternativen zu entwickeln; Nationen werden relativiert, ohne neue Formen politischer Solidarität hervorzubringen; Traditionen werden problematisiert, ohne neue kulturelle Fundamente zu schaffen. Übrig bleibt häufig ein Vakuum. Der französische Philosoph Rémi Brague bemerkte einmal, Kulturen gingen nicht daran zugrunde, dass sie kritisiert werden. Sie gingen daran zugrunde, dass sie aufhören, sich selbst für bewahrenswert zu halten. Genau dieser Eindruck drängt sich auch in Dresden auf.

Ambivalenz statt Auslöschung

Gewiss; Erich Ponto war weder Heiliger noch Widerstandskämpfer. Aber er war einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Er prägte das deutsche Theater und den deutschen Film über Jahrzehnte hinweg. Dafür, nicht für die wenigen dunklen Flecken seiner (im Vergleich zu anderen im flammend NS-regimetreuen Künstlern seiner Zeit vernachlässigbaren!) beruflichen Arrangements mit dem Regime, galt Ponto bislang als tradierungswürdig. Seine Biographie enthält Licht und Schatten – wie die Biographien nahezu aller Deutschen, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts er- und vor allem überlebt haben.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Erich Ponto fehlerlos war; diesem Anspruch wird keiner gerecht – und erst recht nicht dem moralischen Rigorismus des woken Fanatismus. Nein; die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob eine Gesellschaft und vor allem ihr Kulturbetrieb überhaupt noch fähig ist, mit historischen Ambivalenzen umzugehen. Eine selbstbewusste Erinnerungskultur hätte Ponto eingeordnet: Sie hätte seine Verdienste gewürdigt und seine Verstrickungen benannt. Sie hätte Geschichte erklärt. Eine unsichere Kultur dagegen entfernt den Namen und vertagt die Antwort auf später. Vielleicht ist genau das die eigentliche Botschaft dieser Entscheidung. Der deutsche Kulturbetrieb weiß zwar sehr genau, wogegen er ist – aber er weiß immer seltener, wofür. Er kann Namen streichen – aber er kann keine neuen nennen. Er kann dekonstruieren, aber kaum noch begründen. Und so bleibt am Ende das Bild eines leeren Sockels. Nicht als Symbol für Erich Ponto – sondern als Symbol für den Zustand einer Kultur, die ihre Vergangenheit beseitigt, ohne Zukunft hervorzubringen.