Der Leipziger “Drohnenvorfall” als deutsches 9/11? Die gefährliche Macht der Analogie

Man kann den Anschlagsversuch von Leipzig/Halle sehr ernst nehmen, ohne aus ihm einen deutschen 11. September zu machen. Man kann eine bessere Drohnenabwehr verlangen, Sicherheitslücken schließen und ausländische Sabotage entschieden verfolgen, ohne dafür die Erinnerung an fast 3.000 Tote von New York, Washington und Pennsylvania in den Dienst einer politischen Mobilisierung zu stellen. Und vor allem kann man einen Verdacht gegen Russland für plausibel halten, ohne ihn bereits zur erwiesenen Tatsache zu erklären. Genau diese Unterscheidungen verwischt der Kommentar von Mona Jaeger in der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) völlig. Seine zentrale Behauptung lautet nicht etwa vorsichtig, Deutschland könne vor einer sicherheitspolitischen Zäsur stehen; sie lautet apodiktisch: „Das Land wird angegriffen.“

Jaeger weiter: Russland setze alles daran, Unruhe zu erzeugen, nehme dabei Menschenleben in Kauf. Und dann schließlich die Pointe der Einordnung: „Die Drohnenattacke von Leipzig war eine Wende. Sie war Deutschlands 9/11.“ Das ist nicht nur eine schiefe historische Analogie. Es illustriert ein größeres Problem gegenwärtiger Sicherheitspolitik- Aus Ermittlungen werden hier Gewissheiten, aus Indizien Tatsachen und aus Tatsachen politische Imperative. Je dramatischer die Sprache, desto kleiner scheint der Raum für die Frage zu werden, was eigentlich bewiesen ist, was überhaupt noch bewiesen werden soll, ja darf.

Ein Anschlagsversuch ist noch kein Terrorakt und ein Terrorakt noch kein 11. September

Zunächst sollte man die Tatsachen zur Kenntnis nehmen: Am 4. August wurde auf dem Gelände des Flughafens Leipzig/Halle eine Drohne mit professionellem Sprengstoff und Zünder entdeckt. Der Generalbundesanwalt sieht zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Versuch, eine Explosion herbeizuführen. Eine Frachtmaschine musste durchstarten und kollidierte nach Behördenangaben im erweiterten Flughafenbereich mit einem Gegenstand, möglicherweise einer weiteren Drohne. Der Generalbundesanwalt spricht ausdrücklich von einem „schwerwiegenden Angriff auf die Transport- und Logistikinfrastruktur in Deutschland“. Das ist ernst genug – und benötigt gerade deshalb keine rhetorische Aufrüstung.

Am 11. September 2001 kaperten 19 Terroristen vier Passagierflugzeuge. Zwei wurden in die Türme des World Trade Centers gesteuert, eines ins Pentagon, ein viertes stürzte nach dem Widerstand der Passagiere in Pennsylvania ab. Fast 3.000 Menschen starben. Die Täter, die Organisation hinter ihnen und das politische Motiv konnten rekonstruiert werden. Die Anschläge veränderten die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik und führten mittelbar zu Kriegen. In Leipzig explodierte dagegen keine Bombe. Niemand wurde durch den Sprengsatz getötet. Der Anschlag scheiterte. Seine mutmaßlichen Hintermänner sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Schon deshalb ist „Deutschlands 9/11“ keine Beschreibung, sondern eine Dramatisierungsformel. Jaeger verschärft sie noch, indem sie einen hypothetischen Geschehensablauf konstruiert: Wäre die Attacke „vollends gelungen“, wären „wohl ein oder mehrere Flugzeuge explodiert“. Das mag sein (obwohl daran erhebliche Zweifel bestehen). Aber Sicherheitspolitik sollte zwischen dem unterscheiden, was geschehen ist, dem, was beabsichtigt gewesen sein könnte, und dem, was im schlimmsten Fall hätte geschehen können. Wer diese Ebenen ineinanderschiebt, kann beinahe jedes vereitelte Attentat nach der maximal denkbaren Opferzahl bewerten. Dann wird nicht mehr das Ereignis zur Zäsur, sondern das kontrafaktische Szenario.

Was wissen wir über Russland?

Noch problematischer ist die Attribution. Zunächst sprach Innenminister Alexander Dobrindt lediglich von „fremden Mächten“ und vermied ausdrücklich die Festlegung auf Russland. Inzwischen haben Ermittler zwei Tatverdächtige identifiziert: einen Mann aus Belarus mit russischem Pass sowie einen gebürtigen Russen mit lettischem Pass. Nach Recherchen von “Norddeutschem Rundfunk”, ”Westdeutschem Rundfunk” und “Süddeutscher Zeitung” bestehen Verbindungen nach Russland; neuere Recherchen berichten sogar von einem mutmaßlichen Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes GRU, der als Logistiker der Operation fungiert haben soll. Das sind gewichtige Indizien. Sie dürfen nicht weggewischt werden. Die Bundesregierung betrachtet deshalb russische staatliche Stellen inzwischen als verantwortlich. Aber eine ebenso wichtige Tatsache gehört zur vollständigen Darstellung: Die entscheidenden Beweise sind der Öffentlichkeit bislang nicht zugänglich.

Ein wesentlicher Teil dieser Zuschreibung beruht auf geheimdienstlichen und vertraulichen Ermittlungserkenntnissen. Selbst in der Politik gibt es deshalb Streit darüber, welche Belege für die russische Verantwortung vorgelegt werden können und müssen. Union und SPD argumentieren, Beweismittel könnten während laufender staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen nicht einfach veröffentlicht werden; AfD, BSW und auch Vertreter der Linkspartei verlangen mehr Transparenz. Das bedeutet nicht: Russland war es nicht. Es bedeutet: Die Öffentlichkeit kann derzeit nicht in derselben Weise feststellen, dass Russland den Anschlag angeordnet hat, wie sie feststellen kann, dass eine präparierte Drohne gefunden wurde. Dieser Unterschied ist für einen Rechtsstaat elementar.

Vertrauen ist kein Beweis

Geradezu unfreiwillig legt die politische Reaktion das Problem offen: Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler argumentiert sinngemäß, man dürfe den Aussagen von Bundeskanzler und Innenminister “vertrauen”. Aber Vertrauen in staatliche Institutionen und Beweis sind zwei verschiedene Kategorien. Eine Regierung darf aufgrund geheimdienstlicher Erkenntnisse handeln, bevor sie sämtliche Quellen offenlegt. Nachrichtendienste können ihre Informanten, technischen Aufklärungsmethoden und internationalen Kooperationen nicht öffentlich ausbreiten; dies gehört zum Wesen geheimdienstlicher Tätigkeit. Die Öffentlichkeit wiederum darf sagen: Wir nehmen diese Einschätzung zur Kenntnis, können ihre Grundlage aber bislang nur teilweise überprüfen. Genau zwischen diesen beiden Sätzen liegt die demokratische Vernunft.

Eine merkwürdige Vorstellung von Staatsbürgerlichkeit entstünde, wenn Skepsis gegenüber einer geheimdienstlichen Attribution bereits als Ausdruck eines „verschobenen Sicherheitsempfindens“ erschiene. Die konservative Tradition kennt nicht nur den starken Staat. Sie kennt auch das Misstrauen gegenüber der unbegrenzten Macht des Staates. Gerade wer Polizei, Nachrichtendienste und Streitkräfte handlungsfähig erhalten will, sollte ihre Kompetenzen an Recht, Kontrolle und nachprüfbare Tatbestände binden.

Die Erinnerung an 9/11 als politischer Hebel

Besonders fragwürdig wird Jaegers Analogie dort, wo aus „Deutschlands 9/11“ unmittelbar eine innenpolitische Agenda abgeleitet wird. Der Kommentar erinnert daran, dass nach 2001 Überwachungsbefugnisse erweitert, das Ausländerrecht verschärft, Nachrichtendiensten zusätzliche Kompetenzen eingeräumt und das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum geschaffen wurden. Anschließend wechselt Jaeger zur Videoüberwachung und schließlich zu den geplanten neuen Befugnissen für Verfassungsschutz und BND. Sogar heimliche Wohnungseinbrüche durch Geheimdienstmitarbeiter werden thematisiert. Die entscheidende Frage sei, ob die Bevölkerung den Diensten vertraue, solche Instrumente nur in begründeten Ausnahmefällen einzusetzen. Damit offenbart sich die Funktion der 9/11-Analogie: Wer ein Ereignis zum „deutschen 11. September“ erklärt, erzeugt einen politischen Ausnahmehorizont. Nach dem realen 11. September wurden außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen – und wenn Leipzig unser 11. September ist, erscheinen außergewöhnliche Maßnahmen wiederum als historische Konsequenz.

Aber genau darüber müsste erst diskutiert werden. Eine mit Sprengstoff bestückte Drohne auf einem Flughafen beweist unmittelbar einen Mangel an physischer Sicherung und Drohnenabwehr. Daraus folgt die Notwendigkeit besserer Detektion, klarer Zuständigkeiten, wirksamer Abwehrtechnik und eines besseren Schutzes kritischer Infrastruktur. Warum daraus zwingend folgen soll, dass nämlich Nachrichtendienstmitarbeiter heimlich Wohnungen betreten dürfen, ist dagegen keineswegs evident. Zwischen Gefahr und Gegenmaßnahme gehört ein Wort, das in aufgeheizten Sicherheitsdebatten erstaunlich schnell verloren geht: Verhältnismäßigkeit.

Sicherheitspolitik beginnt mit Präzision

Eine konservative Kritik muss deshalb nicht in das andere Extrem verfallen. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Russische Sabotageoperationen in Europa sind keine Erfindung. Die gegenwärtigen Erkenntnisse im Leipziger Fall ergeben einen ernstzunehmenden Verdacht, der inzwischen über bloße Spekulation hinausgeht. Die Parallelen zu früheren Sabotagefällen, die identifizierten Verdächtigen und insbesondere die berichtete GRU-Spur verlangen gründliche Ermittlungen. Sollte gerichtsfest nachgewiesen werden, dass der russische Militärgeheimdienst einen Sprengstoffanschlag auf deutschem Boden organisiert hat, wäre das ein außerordentlich schwerwiegender Vorgang. Dann müsste Deutschland politisch und sicherheitspolitisch reagieren.

Aber die Reihenfolge ist entscheidend! Ermitteln, belegen, zurechnen, reagieren – so herum. Nicht: vermuten, dramatisieren, historisieren, Befugnisse erweitern. Gerade konservative Sicherheitspolitik sollte auf dieser Reihenfolge bestehen. Denn ein Staat beweist seine Stärke und Handlungsfähigkeit nicht dadurch, dass er bei jedem gefährlichen Ereignis den Ausnahmezustand rhetorisch vorwegnimmt. Er beweist sie dadurch, dass er Gefahren nüchtern identifiziert, seine Grenzen schützt, seine kritische Infrastruktur sichert, Spionage und Sabotage konsequent verfolgt und Schuldige überführt.

Die gefährliche Inflation der Zäsur

Hinzu kommt ein kulturelles Problem. Unsere politische Sprache kennt offenbar kaum noch Zwischenstufen und -töne. Die Dramatik der Superlative beherrscht den gewollten Alarmismus. Krisen sind „historisch“, Wahlen „Schicksalswahlen“, politische Veränderungen „Zeitenwenden“ und ein vereitelter mutmaßlicher Anschlag wird zum „deutschen 9/11“. Damit verliert Sprache ihre Fähigkeit zur Differenzierung, zur Gewichtung und zur Abstufung. Der wirkliche 11. September war gerade deshalb eine Zäsur, weil er keiner rhetorischen Vergrößerung bedurfte: Menschen sprangen aus brennenden Hochhäusern. Zwei Türme stürzten vor laufenden Kameras ein. Tausende starben innerhalb weniger Stunden. Die Sprache versagte in der Beschreibung dieses Grauens. Eine Weltmacht erkannte, dass ihr eigenes Territorium verwundbar war.

Leipzig/Halle braucht diesen historischen Schatten nicht, um ernst genommen zu werden. Im Gegenteil: Die Analogie verkleinert am Ende beide Ereignisse. Sie relativiert den historischen 11. September, indem sie einen vereitelten Anschlag ohne Todesopfer mit ihm parallelisiert, und sie verhindert eine sachgerechte Betrachtung von Leipzig, weil das Ereignis nicht mehr nach seinem tatsächlichen Verlauf, sondern nach seiner maximal denkbaren Katastrophe beurteilt wird. Auf gewisse Weise ist diese Übertreibung vergleichbar mit den inflationären Nazi-Vergleichen im Zusammenhang mit der AfD: Das Ergebnis ist nicht die Horrifizierung des Vergleichsobjekts, sondern die sträfliche und fatale Verharmlosung des Originals.

Nicht Angst, sondern Staatlichkeit

Aus Leipzig sollte Deutschland durchaus Konsequenzen ziehen: Ein Frachtflughafen von strategischer Bedeutung darf nicht derart verwundbar sein! Drohnenabwehr muss funktionieren! Zuständigkeitsprobleme zwischen Polizei, Bundeswehr, Flughafenbetreibern und anderen Behörden gehören beseitigt! Wer im Auftrag einer fremden Macht Anschläge vorbereitet, muss mit der ganzen Härte des Rechtsstaats verfolgt werden! Das alles ist außer Frage richtig und wichtig. Doch gerade ein konservatives Verständnis von Staatlichkeit verlangt noch etwas anderes: die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Der Staat darf sich nicht von jeder Bedrohung seine Maßstäbe diktieren lassen. Er darf weder Gefahren verharmlosen noch aus Verdachtslagen Gewissheiten herstellen. Und Journalismus sollte dort besonders präzise werden, wo politische Entscheidungen über Überwachung, Geheimdienstbefugnisse und möglicherweise sogar über das Verhältnis zu einer Atommacht berührt werden.

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Die dramatische Beschwörung von „Deutschlands 9/11“ ist deshalb die falsche Formel. Die angemessene Lehre aus Leipzig lautet, weit weniger spektakulär: Deutschland hat eine erhebliche Sicherheitslücke, es gab einen schwerwiegenden Anschlagsversuch, und es gibt inzwischen wohl durchaus gewichtige Hinweise auf eine russische staatliche Beteiligung. Diese Hinweise müssen allerdings aufgeklärt und, soweit es ohne Gefährdung von Quellen möglich ist, nachvollziehbar belegt werden. Denn zwischen Naivität und Hysterie liegt jene Grundhaltung, die ein souveräner Staat am dringendsten braucht: Nüchternheit. Wer Sicherheit will, sollte mit ihr beginnen.