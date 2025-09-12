Nein, die Rede ist nicht von Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche nagelte. Zu dessen Zeit war es normal, einen derartigen Aushang zu veröffentlichen. Luther protestierte mit den Thesen gegen die Praxis des Ablasses, bei dem Gläubige Sündenstrafen durch Geldzahlungen “freikaufen” konnten.

Zu Luthers berühmtesten Worten gehören diese: “Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus dem Glauben kommt und zum Glauben führt; wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus dem Glauben leben.” Dieses Zitat und die berühmten 95 Thesen waren der Auslöser für Luthers Reformation, sie revolutionierten das theologische Verständnis der damaligen Zeit.

Dieser Denkansatz – Bestehendes, Hemmendes und Bürokratisches einer Zeitperiode zu beseitigen – ist genau das, was zu Veränderungen führen kann.

Neue Denkansätze

Der Ausspruch Willy Brands vom am 28. Oktober 1969 in seiner Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag in Bonn, “Wir wollen mehr Demokratie wagen”, war Auslöser für die Lösung der Konflikte, die vor allem in der 68er-Bewegung aufgezeigt wurden, und sie leiteten eine andere Ostpolitik ein, die zu Frieden und Verständigung in den 70er Jahren beitrug. Willy Brandt verkörperte diesen Aufbruch in eine neue Zeit, den Helmut Schmidt in seinem Sinne fortsetzte. Die Wahl von Helmut Kohl zum Bundeskanzler entstand durch den Verrat der FDP an der sozialliberalen Koalition durch ein konstruktives Misstrauensvotum.

Eigentlich wäre die Kanzlerschaft Helmut Kohls nach einer eher blassen zweiten Amtszeit ohne historische Verdienste zu Ende gegangen – wäre nicht die friedliche Revolution in der DDR im Herbst 1989 dazwischengekommen. Mit der Diplomatie von Saumagen und Pfälzer Wein erkannte Kohl die einmalige Chance, die Deutsche Einheit zu verwirklichen. Hier bewies er ein gutes Gespür für die Zeit und es war ein historisches Glück, dass willige Politiker bei den 2-Plus-4-Verhandlungen zusammentrafen. Ein Reformer war Kohl aber gewiss nicht; seine Politik führte Ende der 90er Jahre zu wirtschaftlicher Stagnation. Es folgten das Ende seiner 16-jährigen Amtszeit und eine unrühmliche Spendenaffäre.

Der Mann der ruhigen Hand

Bei den Bundestagswahlen 1998 trat Gerhard Schröder als SPD-Kanzlerkandidat an. Er hatte zwar keine 95 Thesen an das Kanzleramt genagelt, stellte aber am 20. August in Berlin sein Programm für die ersten 100 Tage einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung vor. Als Autor wurde dabei – im Unterschied zu früheren Programmen – ausschließlich Kanzlerkandidat Gerhard Schröder genannt, der hier in der Präambel in der Ich-Form versprach, was er nach seinem Amtsantritt anpacken werde. Die Politik der kommenden Jahre bis 2005 ging vor allem aufgrund der Agenda 2010 mit den sogenannten Hartz-Reformen in die Geschichte ein: Schröder ordnete den Arbeitsmarkt neu und leitete Reformen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik ein, von denen Angela Merkel lange Zeit profitieren sollte.

Gerhard Schröder war der letzte Bundeskanzler, der tiefe freundschaftliche Beziehungen zu allen bedeutenden europäischen politischen Führern jener Zeit pflegte – zu Jacques Chirac ebenso wie zu Wladimir Putin. Aber er zeigte auch klare Kante gegenüber George W. Bush, als er eine Beteiligung am Krieg gegen den Irak ablehnte. Man muss Schröder nicht mögen; aber seine Reformen, seine “Politik der ruhigen Hand” seine sowohl innen- wie außenpolitischen Erfolge sind unbestreitbar. So kommt Schröder wohl das Verdienst zu, der letzte echte deutsche Reformator gewesen zu sein.

Der Abstieg

Die darauffolgenden 16 Jahre “Mutti” haben unser Land zerrüttet – von Atomausstieg, Grenzöffnung und Flüchtlingskrise über die Ehe für alle bis zur Corona-Politik. Die anschließende Ampel unter Scholz hat den Karren dann noch weiter in den Dreck gefahren. Und auch die Regierung unter Kanzler Merz hat bisher keine Lösungen, weder für die Erneuerung der Wirtschaft, für eine Reform des Sozialstaates, für eine andere Migrationspolitik oder für eine diplomatische Beendigung des Ukraine-Krieges. Im Gegenteil: Stattdessen bricht Merz reihenweise Versprechen; so belastet statt entlastet er die Bürger (Energiesteuer), finanziert linke NGOs noch stärker als bisher, redet von Waffenlieferungen und Sanktionen und betreibt eine Konfrontationspolitik vor allem gegenüber Russland. In der Israel- und Palästinenserfrage sind seine Positionen unscharf, und zu China fehlen ihm die Konzepte.

Es liegt auf den Hand: Spätestens 2029 brauchen wir einen Javier Gerardo Milei mit der Kettensäge, um diesen Staat wieder auf seine Kernkompetenzen zurückzustutzen und die Auswüchse zu beseitigen, wenn hier noch etwas zu retten sein soll. Georg Christoph Lichtenberg sagte: “Ich kann nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es besser werden soll.”