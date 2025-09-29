Der letzte Tango: Sieben Bundesländer taumeln abwärts

Vergangene Woche gelangten mal wieder neue Wirtschaftsdaten wie der übliche saure Regen aus der Schrumpfrepublik Deutschland in die Redaktionen, welche die inzwischen alltäglich gewordene Tristesse offenbar nur noch lakonisch abgekühlt zur Kenntnis nehmen und kaum noch spitz kommentierend den Untergang eines einst sehr starken Industrielandes in resignativer Gleichgütigkeit als blasse Notiz durchreichen: „In sieben Bundesländern ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpft“, ließ die “Wirtschaftswoche” wissen. Doch damit nicht genug, offenbaren nun auch noch die ohnehin seit Jahren permanent abwärts rauschenden deutschen Konjunkturdaten in neuester Lesung jene Teufeleien, die bekanntlich im Detail stecken und die in Bund und Ländern eigentlich für lautstarken Alarm und Krisensitzungen sorgen müssten – denn es geht nun nicht mehr nur um einen bloßen Bundestrend, der sich irgendwie in internationale Kennzahlen einweben und so leichter verharmlosen lässt (Putin und Trump oder der Klimawandel sind schuld!), sondern diesmal ist der ökonomische Negativtrend deutschlandspezifisch, lokal und regional messbar und steigert sich hochprogressiv.

Selbst ökonomisch traditionell starke deutsche Regionen stürzen ab, welche beim üblichen (bundes-) Finanz-Länderausgleich einst noch marode Gebilde wie das Chaos-Scheißloch Berlin, die Sozi-Halde Bremen oder das verlotterte, in Richtung Groß-Slum marschierende ehemals prosperierende Ruhrgebiet von außen quersubventioniert und wurden. Die Habitate der Faulen, die immer schon auf Kosten der Fleißigen aasten welche ihnen notgedrungen als finanzielle Feuerwehr aus der Ferne die fiskalischen Brände löschten ab, müssen schauen, wo sie bleiben, weil ihre wohlhabenden Retter inzwischen selbst absaufen. Der unter Ostzonenhexe Merkel eingeleitete Durchmarsch zur ökosozialistischen Planwirtschaft, direkt in die toxische-suizidale „Energiewende“ hinein, zeitigt denkbar fatalste Folgen. Und so kommen nun die Highlights bei den ökonomischen Negativdaten nicht mehr aus den traditionell strukturschwachen Landstrichen, sondern nunmehr just von den ehemaligen absoluten Spitzenperformern und Leistungsträgern der Republik – nämlich den drei jetzt neuerdings schwer taumelnden Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die einst als finanz- und produktionsstarke Säulen des Landes mehr als die Hälfte (!) des deutschen Bruttoinlandsprodukts beitrugen.

Strauß rotiert im Grab

Deren Absturz geht aus den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor. Die Medien relativieren vor lauter Scham: „Allerdings gibt es auch acht Bundesländer, die ein Plus ausweisen. In Summe ergibt sich für die Bundesrepublik eine rote Null.“ Demnach verzeichnete das stärkste Wachstum im ersten Halbjahr der Winzling Bremen mit 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dahinter folgen dann in wenig spezifizierter Allgemein-Statistik Mecklenburg-Vorpommern mit 2,0 Prozent, Berlin mit 1,3 Prozent, Hamburg mit 1,1 und Niedersachsen mit 1,0 Prozent. Auch Thüringen mit 0,6 Prozent sowie Rheinland-Pfalz und Sachsen mit je 0,1 Prozent haben positive Vorzeichen. Wohingegen die Wirtschaft im für den ökonomischen Gesamtbestand des Landes eher unwichtigen Saarland am stärksten schrumpft. Der stärkste Rückgang wurde von den Statistikern für das Saarland mit einem Minus von 1,9 Prozent errechnet.

Ebenso gab es in Brandenburg eine rasante Talfahrt mit 1,0 Prozent nach unten, in Baden-Württemberg jedoch ebenfalls um 0,8 – und sogar in Bayern (!) um 0,4 Prozent. Der gute Franz-Josef Strauss, Gott hab ihn selig, dürfte im Grab wütend rotieren und lauthals nicht nur auf die Sozen schimpfen, vor denen er immer wieder eindringlich und nachdrücklich gewarnt hatte, sondern auch auf seine CSU-Erben, die heute linker ticken als die SPD zu Strauß‘ Lebzeiten. In Sachsen-Anhalt beträgt aktuell das Minus 0,3 Prozent, in NRW und Schleswig-Holstein jeweils 0,2 Prozent. Hessen liegt ausgeglichen bei plus-minus null. Da müssen sogar die regierungsfreundlichsten Tageszeitungen einräumen, dass die Aussichten für das laufende zweite Halbjahr “nicht die besten”seien. Im September fiel der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex zum ersten Mal seit einem halben Jahr. Nicht mal das Prinzip Hoffnung lässt mehr hoffen.