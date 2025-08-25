Der Linksblock hat Merz völlig in der Hand

Die Chefin der Linken, Ines Schwerdtner, plaudert im ZDF-Sommerinterview munter aus dem Nähkästchen und berichtet stolz, mit erhobenem Zeigefinger, von ihrer Übereinkunft mit Friedrich Merz und der Union: Dass die Linkspartei für eine notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament zur Verfügung stünde, damit die Union nicht von der AfD abhängig sei, die Union im Gegenzug dafür aber – Achtung! – Bedingungen erfüllen müsse. Was ohnehin schon jeder ahnte, wird hier ganz offen ausgesprochen – wie eine Mahnung und Drohung an die CDU/CSU. Dies sei, so Schwerdtners Wink mit dem Zaunpfahl, vor allem in der Frage der Wahl der Richterinnen für das Bundesverfassungsgericht wichtig.

Es ist unglaublich. Nach der extrem linksgedrehten SPD, die die Regierungspolitik bestimmen darf, und den Grünen, die ihre Klimaagenda von Merz garantiert bekamen, kommen nun auch noch die SED- Nachfolger in politisch entscheidenden Fragen offen fordernd um die Ecke – in der klaren Absicht, diesen Staat gänzlich auf links zu drehen.

Ende der Gewaltenteilung

Merz im Würgegriff der linken Parteien, die alle zusammen gerade einmal 35 Prozent der Stimmen haben. Die Auswirkungen sind bereits überall spürbar: Die Gewaltenteilung zwischen Politik und Justiz funktioniert bereits nicht mehr – und über die Medien, einst die “vierte Gewalt” im Land, erübrigt sich schon heute jedes Wort. Alles, wirklich alles, was der Wähler bei der letzten Bundestagswahl mit seinem Stimmzettel eingefordert hat, wird schlicht konterkariert und verhöhnt.

Wenn Merz als Marionette dieser Parteien weiterhin der links-rot-grüne Kanzler bleibt und diese unmachbare Koalition mit der linken Phalanx nicht schleunigst beendet, werden wir noch weitaus schlimmere Zeiten in diesem Land erleben, als uns ohnehin schon erwarten. Ich prophezeie: Das wird ganz, ganz bitter werden. Wer jetzt noch pennt, wacht unter Umständen im Bürgerkrieg wieder auf.